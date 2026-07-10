Zelenski: China a avertizat Rusia, „sub formă de ultimatum”, să nu folosească arme nucleare împotriva Ucrainei – „Este prima dată când chinezii au reacționat foarte clar și foarte dur”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că China ar fi transmis Rusiei un avertisment formulat „în termeni ultimativi” privind inadmisibilitatea utilizării armelor nucleare în războiul din Ucraina.
Declarația a fost făcută în contextul unei discuții despre rolul Beijingului în conflict și despre negocierile purtate de liderul ucrainean cu președintele american Donald Trump în marja summitului NATO, relatează Politico și agenția ucraineană UNN.
„Cred că ați auzit astfel de voci în presa rusă: «Ce-ar fi să răspundem atacurilor ucrainene cu arme nucleare?» Și mi se pare că aceasta a fost prima dată când China a răspuns direct, într-o formă apropiată de un ultimatum — că nu poate fi luată în calcul sub nicio formă folosirea armelor nucleare”, a spus Zelenski, într-o discuție cu jurnaliștii după summitul NATO.
Președintele ucrainean a spus că a aflat despre intervenția Beijingului de la liderii europeni, la summitul NATO de la Ankara
Potrivit lui Zelenski, tema Chinei s-a numărat printre subiectele centrale abordate în cadrul întrevederii cu Trump. Liderul ucrainean a susținut că Beijingul a reacționat foarte ferm la discuțiile apărute în presa rusă privind posibilitatea utilizării armelor nucleare ca răspuns la atacurile efectuate de forțele ucrainene.
Președintele ucrainean a declarat că a aflat despre intervenția Beijingului de la liderii europeni prezenți la summitul NATO de la Ankara, unde aceștia au discutat despre „rolul Chinei în încheierea războiului din Ucraina”. Zelenski a adăugat că a discutat subiectul și cu președintele american Donald Trump, însă ar prefera să păstreze confidențial conținutul acelei conversații.
„Este foarte important de subliniat că nu doar Europa și nu doar Statele Unite, ci și China. Și mi se pare că este pentru prima dată când au reacționat foarte clar și foarte dur – după cum mi s-a spus – într-o formă de ultimatum, că nici măcar nu poate exista ideea utilizării armelor nucleare”, a declarat Zelenski.
Președintele ucrainean a adăugat că, în opinia sa, poziția Chinei privind războiul din Ucraina a început să se schimbe, iar mai mulți parteneri europeni i-au transmis că Beijingul adoptă o atitudine mai fermă decât în trecut în privința conflictului.
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Rusia a desfășurat exerciții militare nucleare în Belarus în luna mai, deși președintele Vladimir Putin s-a abținut până acum să formuleze amenințări nucleare directe la adresa Kievului. În pofida presiunilor exercitate de politicieni ruși, Putin a declarat că atacurile Ucrainei nu provoacă pagube suficient de mari pentru a necesita un răspuns nuclear din partea guvernului său.
Declarațiile lui Zelenski intervin în contextul în care China încearcă să își mențină poziția oficială de neutralitate în războiul din Ucraina, deși relațiile sale cu Rusia au rămas strânse atât pe plan economic, cât și diplomatic. Beijingul a susținut în repetate rânduri că sprijină o soluționare politică a conflictului și s-a pronunțat împotriva utilizării armelor nucleare, cu toate că sprijină eforturile de război ale Rusiei.
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