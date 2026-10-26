Zelenski respinge condițiile Moscovei și trasează linii roșii în negociere – Ce prevedea un plan de pace din 2023, ulterior abandonat

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu că Rusia continuă să insiste asupra unor condiții pe care Kievul le respinge categoric, inclusiv limitarea forțelor armate ucrainene și menținerea neutralității Ucrainei, adică renunțarea la perspectiva aderării la NATO.

Rusia a început să numească aceste condiții aplicabile Ucrainei drept „garanții de securitate”, ele fiind totuși similare cu cele formulate de Moscova încă din primele faze ale negocierilor de pace, din 2022.

Într-un interviu acordat jurnalistei ucrainene Alla Mazur, președintele Ucrainei a spus că „restricțiile asupra armatei noastre și neutralitatea Ucrainei nu sunt subiecte de discuție”.

El a adăugat că problema teritorială reprezintă o „linie roșie” și poate fi discutată doar la nivel de lideri și a dat de înțeles că impunerea unor limite asupra forțelor armate ucrainene ar risca propria securitate.

„Garanțiile noastre de securitate sunt garanțiile noastre de securitate. Ele nu pot fi dictate de partea rusă. Restricțiile asupra armatei noastre și neutralitatea Ucrainei nu sunt subiecte de discuție. Chestiunea teritorială este o linie roșie care poate fi discutată doar la nivelul liderilor. Americanii ridică de mult timp problema schimburilor de teritorii – ei le numesc «land swaps». Există și alte formate și propuneri care pot fi discutate.

Toată lumea trebuie să înțeleagă. În primul rând, noi nu schimbăm nimic pentru nimic. Suntem pregătiți pentru discuții. Dacă este vorba despre problema teritorială, atunci aceasta trebuie discutată la nivelul liderilor. Celelalte chestiuni – la nivelul grupurilor tehnice. Toate acestea pot fi discutate în noiembrie.””, a afirmat Zelenski.

Ridicarea sancțiunilor, motiv de dispută între Europa, Kiev și Washington

Liderul ucrainean a mai avertizat că sancțiunile împotriva Rusiei nu trebuie ridicate înaintea unei eventuale reuniuni trilaterale între Ucraina, SUA și Rusia, deoarece acestea au fost impuse pentru agresiune, nu ca monedă de schimb pentru deschiderea dialogului.

Zelenski a spus că nu vrea ca Ucraina să ajungă la o întâlnire cu Vladimir Putin „fără instrumente – fără sancțiuni, fără bani sau fără active înghețate”.

Declarația vine în contextul în care SUA au propus, potrivit Financial Times, ca statele europene să deblocheze o parte din activele suverane rusești înghețate după invazia Ucrainei și să le transfere într-un vehicul financiar special, supravegheat de Washington, în încercarea de a relansa negocierile de pace. Ideea a fost discutată în debut de octombrie, la Miami, de negociatorii lui Donald Trump cu oficiali din Ucraina, Franța, Germania, Marea Britanie, UE și NATO.

Delegații europeni au respins planul, prezentat de emisarul special al SUA Steve Witkoff și de ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner. Propunerea a provocat însă îngrijorare în capitalele europene și la Kiev, ridicând semne de întrebare cu privire la intențiile Washingtonului și la abordarea sa, semnificativ diferită, în ceea ce privește presiunile exercitate asupra Moscovei pentru a pune capăt invaziei Ucrainei.

În același timp, Zelenski a arătat că Ucraina este pregătită pentru discuții trilaterale la nivel tehnic, dacă acestea pot produce rezultate concrete. El a enumerat printre posibilele teme un armistițiu energetic, securitatea transportului maritim și a exporturilor de cereale prin Marea Neagră, un schimb total de prizonieri sau o reuniune la nivel de lideri.

Potrivit președintelui ucrainean, luna noiembrie va arăta rapid dacă disponibilitatea afișată de Moscova este reală sau doar „un truc politic”.

Un plan de pace discutat în 2023 prevedea retragerea Rusiei și renunțarea Ucrainei la NATO

Declarațiile lui Zelenski vin și în contextul în care Financial Times a relatat în weekend despre existența unui plan de pace discutat pe canale neoficiale în 2023, care ar fi presupus retragerea trupelor ruse din cea mai mare parte a teritoriilor ocupate după 24 februarie 2022, în schimbul unor concesii importante din partea Kievului.

Potrivit FT, Vladimir Putin ar fi analizat propunerea, iar Moscova nu s-ar fi opus unei eventuale aderări a Ucrainei la Uniunea Europeană, însă intrarea în NATO rămânea exclusă.

Linia de demarcație ar fi urmat, în linii mari, pozițiile existente la începutul invaziei din februarie 2022, Rusia păstrând controlul asupra Crimeei și asupra părților din Donbas pe care le ocupa anterior. Ucraina ar fi trebuit să accepte controlul de facto al Rusiei asupra Crimeei și existența unui coridor terestru către peninsulă, în timp ce securitatea Ucrainei urma să fie susținută prin garanții oferite de state NATO.

Deputatul ucrainean Oleksii Goncharenko a transmis într-o postare pe X că poate confirma existența planului relatat de FT și a oferit detalii suplimentare despre negocierile de atunci. Potrivit acestuia, omul de afaceri Roman Abramovici ar fi avut un rol important în discuții, iar Rusia ar fi fost dispusă inclusiv să renunțe la controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie. Cele aproximativ 300 de miliarde de dolari reprezentând active rusești înghețate ar fi urmat să fie folosite pentru reconstrucția întregii Ucraine, inclusiv a teritoriilor ocupate de ruși.

Goncharenko susține, de asemenea, că Kievului nu i s-ar fi cerut să recunoască juridic Crimeea drept teritoriu rusesc, ci doar să recunoască faptul că peninsula se afla sub controlul Moscovei și să adopte o lege prin care să renunțe la recuperarea acesteia pe cale militară. Coridorul terestru către Crimeea – format dintr-o șosea și o cale ferată – ar fi urmat să fie construit pe cheltuiala Rusiei.

Potrivit relatării FT, negocierile au fost purtate prin intermediari neoficiali, printre care avocatul american Richard Conn, bancherul Bob Foresman, Matthias Warnig, un apropiat al lui Putin, și producătorul ucrainean Alexander Rodnyansky. Inițiativa a eșuat la începutul lui 2023, în condițiile în care conducerea de la Kiev nu a acceptat concesii teritoriale și considera că ar putea obține condiții mai favorabile pe câmpul de luptă. Foști oficiali americani citați de FT au pus însă sub semnul întrebării atât importanța canalului neoficial, cât și disponibilitatea reală a lui Putin de a ajunge la un compromis.

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