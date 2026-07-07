Video / Summitul NATO: Zelenski cere aderarea la Alianță, Kremlinul spune că urmărește cu atenție reuniunea de la Ankara – Merz transmite că „se construiește o NATO mai europeană”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut din nou, marţi, ca Ucraina să adere la NATO şi a pledat că armata ucraineană, experimentată şi rezistentă, va consolida capacităţile Alianţei Nord-Atlantice, relatează The Associated Press, preluată de News.ro.

„Ucraina aparţine NATO”, a afirmat Zelenski la forumul industriei apărării NATO, organizat, în contextul summitului liderilor Alianţei din 7 și 8 iulie.

Volodimir Zelenski a subliniat capacitatea de adaptare a Ucrainei, de a lovi în adâncime pe teritoriul Rusiei şi de a lovi rafinării şi alte ţinte energetice. Liderul de la Kiev a mai afirmat că aderarea Ucrainei ar consolida puterea de descurajare a NATO împotriva Rusiei.

El a declarat că armata ucraineană elimină în medie 30.000 de militari ruşi, lunar. „Credeţi că ar fi corect ca o ţară şi poporul ei, cu acest nivel de capacitate de apărare să trăiască în afara NATO?”, a pledat el.

Today, we defend against hundreds and hundreds of attack drones every day, and thousands and thousands every week and every month. Ukraine’s defense sector is building that capability even in the middle of a full-scale war.



We also maintain a high interception rate against… pic.twitter.com/PN3OstKOF9 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 7, 2026

Merz cere ca summitul NATO de la Ankara să transmită un ”semnal de putere şi de unitate” – ”Rusia rămâne o ameninţare gravă”

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz a declarat marți că Germania şi-a dublat cheltuielile militare începând din 2022. Declarațiile acestuia au fost făcute înainte de plecarea la summitul NATO de la Ankara.

„Nu facem acest efort pentru a face cuiva vreo favoare, ci facem acest efort pentru că este necesar apărării noastre, securităţii noastre”, a declarat el.

„Rusia rămâne o ameninţare gravă”, care „ne testează hotărârea în fiecare zi”, a subliniat Merz.

„Este cu atât mai important să transmitem un semnal de putere şi de unitate la Ankara”, a insistat el.

„Acest summit trebuie să transmită mesajul că noi construim o NATO mai europeană, pentru ca NATO să rămână transatlantică”, a declarat cancelarul german.

Kremlinul anunţă că urmăreşte îndeaproape summitul NATO de la Ankara

Totodată, Kremlinul a anunțat că urmărește îndeaproape summitul NATO de la Ankara.

Voinţa Ucrainei de a obţine armament suplimentar nu va împiedica Rusia să-şi atingă obiectivele ”operaţiunii militare speciale”, a avertizat un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, întrebat despre presiunile pe care Kievul le exercită asupra aliaţilor săi din Occident de a-i furniza mijloace de apărare aeriană.

Întrebat despre perspectivele ajungerii la o soluţie paşnică a Războiului din Ucraina, Peskov a răspuns că ”ne aflăm într-un contact strâns cu americanii prin canale tehnice şi sperăm ca eforturile lor de a îndruma situaţia pe o cale paşnică să aibă până la urmă succes”.

Peskov a reiterat că ostilităţile se pot opri imediat ce Kievul ”dă dovadă de bunăvoinţă şi arată că este pregătit să ia acele decizii importante pe care trebuie să le ia”, el referindu-se la abandonarea unor teritorii ucrainene din Donbas necucerite de ruși.

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