Zelenski, dispus să se întâlnească cu Putin la summitul G20 de la Miami, din decembrie: „Trebuie să ne întâlnim și să luăm decizii”. Eforturile diplomatice americane se intensifică

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat dispus să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin în cadrul summitului G20 de la Miami, din 14-15 decembrie, potrivit unui interviu difuzat sâmbătă de un post de televiziune german, în contextul în care eforturile de a pune capăt conflictului dintre cele două țări se intensifică, relatează AFP, preluată de News.ro.

Întrebat de postul Deutsche Welle dacă îl va întâlni pe Vladimir Putin în cadrul acestei reuniuni, care va avea loc în decembrie, în cazul în care ambii lideri vor fi invitați, acesta a răspuns: „Da, desigur. Trebuie să venim. Trebuie să ne întâlnim, să discutăm și să luăm decizii”.

„Nu cuvintele contează. Ce îi voi spune eu sau ce vrea el să-mi spună nu are importanță. (…) Numai rezultatul contează”, a adăugat el.

Washingtonul a încercat recent să relanseze eforturile diplomatice, aflate de mult timp în impas, pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, prin vizita emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova și Kiev, în weekendul trecut.

Liderul rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump au discutat, de asemenea, despre război săptămâna trecută, în cadrul unei conversații telefonice.

Volodimir Zelenski a declarat în interviul acordat postului de televiziune german, care a fost înregistrat vineri, că vizita emisarilor americani a fost un „semnal pozitiv” și că a fost important ca cei doi să se fi deplasat atât la Kiev, cât și la Moscova. „Este un semn de respect față de poporul nostru”, a subliniat el.

Statele Unite dețin în acest an președinția G20. La începutul lunii septembrie, ministrul rus al Finanțelor, Anton Siluanov, a fost primit la o reuniune a G20 în Carolina de Nord.

Diplomația rusă a declarat sâmbătă că Moscova va trimite anumiți oficiali la o reuniune a G20 dedicată energiei, care va avea loc la Houston săptămâna viitoare.

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