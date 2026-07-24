Volodimir Zelenski, întâlnire la Kiev cu șefii Raytheon pentru startul producției de rachete interceptoare Patriot

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a convenit joi cu compania americană de armament Raytheon ca Ucraina să co-producă rachete interceptoare pentru sistemele antiaeriene Patriot, la două săptămâni după ce președintele SUA Donald Trump a oferit permisiunea necesară din partea Washingtonului pentru fabricarea acestei tehnologii, relatează agenția EFE, preluată de Agerpres.

”Sunt recunoscător companiei pentru disponibilitatea sa de a duce alianța noastră la un nivel și mai înalt, când Ucraina ar putea să coproducă împreună cu Raytheon unul dintre cele mai importante produse ale acesteia din domeniul apărării antiaeriene, și anume interceptorii pentru sistemul Patriot”, a declarat Zelenski după ce l-a primit la Kiev pe vicepreședintele companiei, Joseph DeAntona.

Met with a Raytheon team led by Vice President Joseph DeAntona. Raytheon is a very strong defense company, and Ukraine has long been using its equipment to protect our people from vicious Russian attacks.



I am grateful for the company’s readiness to take our partnership to an… pic.twitter.com/zPqXdQp5ig — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 23, 2026

Ucraina are nevoie de cantități mari de rachete interceptoare pentru a se apăra împotriva rachetelor balistice rusești – SUA au redirecționat rachete către Orientul Mijlociu

Președintele ucrainean a menționat că Donald Trump a răspuns afirmativ la solicitarea sa ca Ucraina să poată fabrica singură rachete pentru Patriot, în loc să depindă de țări terțe, care dispun de surplusuri, sau să aștepte să primească rachetele fabricate în SUA atunci când acestea vor fi disponibile, așa cum se întâmplă în prezent.

Volodimir Zelenski a spus de asemenea că după ce a primit de la Trump acordul politic necesar, ”este momentul să mergem înainte” în această problemă.

Sistemele Patriot și rachetele sale interceptoare s-au dovedit a fi singurele mijloace capabile să doboare în mod sistematic rachetele balistice pe care Rusia le lansează împotriva Ucrainei în cursul acestui război.

Ucraina este vulnerabilă la aceste rachete rusești din cauza numărului insuficient de sisteme Patriot de care dispune și a deficitului acut de rachete de interceptare, două tehnologii strategice a căror cerere a crescut în ultimele luni în Orientul Mijlociu din cauza războiului cu Iranul.

Kievul depune eforturi și pentru a primi de la Raytheon noi sisteme antiaeriene Patriot.

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