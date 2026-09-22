Zelenski, întâlnire cu directorul CIA pe un aeroport din Irlanda, în drum spre New York – Ucraina pregătește reluarea negocierilor cu Rusia, în format trilateral

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu directorul CIA, John Ratcliffe, pe aeroportul Shannon din Irlanda, în timp ce se deplasa spre New York pentru Adunarea Generală a ONU, a relatat Reuters, citând două persoane familiarizate cu întâlnirea.

Întrevederea a avut loc în timp ce aeronavele celor doi erau realimentate, una dintre surse descriind discuția drept informală. Potrivit Reuters, nu au fost făcute publice detalii despre subiectele abordate.

Ratcliffe se întorcea de la o întâlnire cu președintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi, în timp ce Zelenski se îndrepta spre New York pentru o serie de reuniuni la nivel înalt, inclusiv discuții cu președintele american Donald Trump, după ce a decolat luni după amiaza de pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Întâlnirea vine la mai puțin de o lună după ce Ratcliffe a călătorit la Moscova pentru discuții cu înalți oficiali ai serviciilor de informații ruse. Potrivit Reuters, discuțiile șefului CIA de la Moscova s-au concentrat asupra Ucrainei, deși niciuna dintre părți nu a făcut publice detaliile.

New York Times a relatat anterior că Ratcliffe a folosit vizita la Moscova pentru a transmite o evaluare pesimistă a poziției Rusiei în război și pentru a-i îndemna pe oficialii ruși să ajungă la un acord înainte ca situația lor să se înrăutățească.

Trump a minimalizat ulterior importanța deplasării, calificând-o drept una de rutină și afirmând că Ratcliffe nu fusese trimis să transmită vreun mesaj anume.

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