Zelenski îi răspunde lui Putin, care îi sugerase să se întâlnească la Moscova: „Nu pot merge în capitala acestui terorist. El poate veni la Kiev”

De Razvan Diaconu

7 septembrie, 2025

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins sugestia omologului rus, Vladimir Putin, de a veni la Moscova pentru a negocia încheierea conflictului care durează din februarie 2022.

„El poate veni la Kiev. Eu nu pot merge la Moscova când țara mea este bombardată, atacată în fiecare zi. Nu pot merge în capitala acestui terorist”, a declarat Zelenski, într-un interviu pentru ABC News. Putin „înțelege acest lucru”, a mai spus Zelenski.

Președintele rus declarase, miercuri, că „nu s-a opus niciodată unei întâlniri cu Zelenski”. „Dacă Zelenski este pregătit, atunci să vină la Moscova. Această întâlnire va avea loc”, a declarat liderul rus.


Președintele ucrainean a cerut, în repetate rânduri, o întrevedere cu Putin, pentru a negocia un armistițiu în războiul Rusiei împotriva țării sale, război pe care Putin l-a declanșat în februarie 2022. Potrivit unor surse ucrainene, cel puțin șapte țări s-au oferit să găzduiască o astfel de întâlnire, printre care se numără Turcia, precum și trei țări din Golf, care sunt considerate neutre în acest conflict.

Președintele american, Donald Trump, Trump a declarat, săptămâna aceasta, că îl va suna pe Putin în „următoarele câteva zile”, în încercarea de a ieși din impasul negocierilor de pace. „El știe care este poziția mea. Oricare ar fi decizia lui, vom fi fie mulțumiți, fie nemulțumiți. Și dacă vom fi nemulțumiți, veți vedea că se vor întâmpla lucruri”, a spus liderul de la Casa Albă.

Liderii „Coaliției celor care vor” au stabilit joi, la Paris, garanții de securitate solide pentru Ucraina, în coordonare cu președintele american, Donald Trump. Susținerea pentru „revigorarea” armatei ucrainene va continua, iar 26 de țări sunt gata să se implice „pe uscat, pe mare sau în aer” pentru a asigura pacea, după un acord între părțile beligerante, a anunțat președintele francez, Emmanuel Macron, la finalul reuniunii.

