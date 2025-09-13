cursdeguvernare

sâmbătă

13 septembrie, 2025

Europa & Lumea

Trimisul special al lui Trump, Keith Kellog, prezent la Kiev pentru discuții strategice – Zelenski: Garanțiile de securitate trebuie să fie finalizate cât mai curând posibil

De Iulian Soare

13 septembrie, 2025

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut apel vineri pentru ”finalizarea garanțiilor de securitate cât mai curând posibil”, după întâlnirea cu consilierii liderilor din Regatul Unit, Franța, Germania și Italia, informează agenția EFE, preluată de Agerpres.

Reuters a scris la rândul ei, citând oficiali ucraineni, că trimisul special al SUA, Keith Kellogg, pe lângă consilierii pe probleme de securitate națională din țările europene, s-a aflat la Kiev.

Cum arată garanțiile de securitate: Trupe de menținere a păcii în Ucraina, forțe aeriene NATO de descurajare

Zelenski a insistat totodată că multe detalii privind garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt deja pe hârtie, adăugând că trupele străine pe teren vor semnala că există un sprijin politic pentru Kiev.


Președintele ucrainean, care a scris ulterior despre întâlnirile sale cu consilierii străini pe aplicația de mesagerie Telegram, a insistat pe accelerarea discuțiilor de finalizare a garanțiilor de securitate, având în vedere incursiunea dronelor rusești în Polonia din această săptămână.

”Rusia nu numai că nu vrea să pună capăt războiului, dar îl și escaladează, reprezentând o amenințare reală pentru Europa prin lansarea dronelor sale deasupra Poloniei. Prin urmare, este necesar să se încheie garanțiile de securitate cât mai curând posibil”, a scris Zelenski pe contul său de Telegram.

Zelenski se referea la încălcarea spațiului aerian polonez, miercuri în zori, de către dronele rusești lansate asupra Ucrainei.

Ucraina vrea rol în interceptarea oricăror eventuale pericole aeriene provenite din Rusia

Discuțiile pe care le-a purtat cu consilierii liderilor Regatului Unit, Germaniei, Franței și Italiei s-au concentrat pe garanțiile de securitate oferite de națiunile așa-numitei ”Coaliții a Voinței” odată ce pacea va fi realizată în Ucraina, precum și pe experiența Kievului cu mașinăria de război rusă.

”Am vorbit și despre disponibilitatea noastră de a ne împărtăși experiența pentru a contribui la apărarea colectivă a NATO. Propunem să interceptăm împreună toate țintele rusești”, a declarat Zelenski, referindu-se la apărarea antiaeriană.


În mesajul său, președintele ucrainean a mulțumit în special Regatului Unit, Franței, Germaniei și Italiei pentru ajutorul acordat țării invadate de Rusia în obținerea unei păci juste.

(Citește și „NATO anunță programul Santinela Estică, răspuns la incursiunea dronelor rusești în Polonia. Falia vizată – din Nordul îndepărat până la Marea Neagră – Țările care trimit trupe suplimentare")

***

