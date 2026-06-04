Volodimir Zelenski: Ucraina va trimite experți în apărare antidrone în România și în statele baltice

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri, la o conferință de presă comună la Kiev cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, că Ucraina va trimite grupuri de experți în apărare aeriană antidrone în România și în statele baltice pentru a le ajuta să își protejeze teritoriul în fața incursiunilor dronelor folosite în războiul ruso-ucrainean, relatează agenția EFE, preluată de Agerpres.

“Pentru Letonia, Lituania, Estonia și pentru România, de asemenea, cred că am agreat asta, vom pregăti experți. Există deja anumite date la care ei vor ajunge acolo pentru a împărtăși experiența lor. La fel cum am acționat în Orientul Mijlociu și am ajutat la prevenirea provocărilor cu care se confruntau din cauza dronelor. Sarcina lor este de a ajuta la prevenirea provocărilor viitoare, dacă acestea vor apărea”, a spus Zelenski, referindu-se inclusiv la militarii pe care Ucraina i-a trimis în Arabia Saudită și în alte țări din Golf pentru a le ajuta să doboare dronele iraniene.

“Vom oferi ajutor atât prin mijloace de interceptare, cât și prin cunoștințele noastre”, a mai adăugat președintele ucrainean.

Ucraina a trimis experți în apărare anti-drone în Orientul Mijlociu

O dronă rusească de tipul Geran-2, care intrase în spațiul aerian ucrainean, s-a prăbușit pe 29 mai pe un bloc din Galați, dar în ultimele săptămâni de asemenea drone lansate de Ucraina împotriva nordului Rusiei s-au prăbușit în Finlanda și în statele baltice.

Guvernul de la Kiev a susținut că Rusia ar fi redirecționat intenționat cu sistemele sale de război electronic unele dintre dronele ucrainene.

La conferința de presă comună, Mark Rutte, secretarul general al NATO, a afirmat că Rusia poartă responsabilitatea pentru incidentele cu drone din țările de pe flancul estic al NATO.

„Să nu uităm de unde a pornit totul, de la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, care a început în martie 2014 și a continuat cu un atac la scară largă, la sfârșitul lunii februarie 2022. Așadar, când se întâmplă ceva de genul acesta, Rusia este cea care se află în spate. Toți cei din NATO sunt conștienți de acest lucru și știm că Ucraina va face totul pentru a minimiza consecințele”, a spus șeful NATO miercuri.

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