Volodimir Zelenski: Conducta Druzhba este reparată și pregătită să reia livrările de petrol spre Ungaria și Slovacia – Deblocarea împrumutului UE de 90 mld. € pentru Ucraina, așteptată în 24 de ore

Fluxurile de petrol prin oleductul Druzhba, care aprovizionează Ungaria și Slovacia cu petrol rusesc, sunt pregătite să fie reluate, a anunțat marți președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, conform The Kyiv Independent.

Funcționarea conductei a fost oprită la sfârșitul lunii ianuarie, în urma unui atac rusesc. Suspendarea fluxurilor de petrol brut rusesc a generat tensiuni cu Slovacia și Ungaria, care sunt dependente de această conductă pentru aprovizionarea cu țiței.

„Ucraina a finalizat lucrările de reparație pe segmentul conductei Druzhba care a fost afectat de un atac rusesc. Conducta este acum pregătită să își reia operațiunile. (…) Deși nimeni nu poate garanta că atacurile rusești asupra infrastructurii petroliere nu se vor repeta, experții noștri au creat condițiile pentru readucerea sistemului și echipamentelor la funcționare completă”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a mai afirmat că speră ca UE să deblocheze în zilele următoare împrumutul de 90 de miliarde de euro aprobat de Consiliul European în luna decembrie 2025, menționând că toate obstacolele au fost eliminate.

Budapesta și Bratislava au acuzat Kievul că a suspendat fluxurile de petrol din motive politice

„Ucraina a îndeplinit solicitarea Uniunii Europene”, a mai transmis Zelenski, adăugând că a discutat deblocarea pachetului financiar cu președintele Consiliului European, Antonio Costa.

Împrumutul, o linie vitală de finanțare pentru Kiev în contextul războiului rusesc, a fost blocat de Ungaria din cauza opririi tranzitului de petrol rusesc prin Druzhba.

Budapesta și Bratislava au acuzat Ucraina că a suspendat tranzitul din motive politice, acuzații respinse de Kiev. Ambele țări au escaladat disputa pe 18 februarie, oprind exporturile de motorină către Ucraina.

Kaja Kallas a declarat după reuniunea Consiliului Afaceri Externe de marți că o „decizie pozitivă” privind împrumutul către Ucraina este așteptată „în următoarele 24 de ore”.

Agenda reuniunii reprezentanților permanenți din 22 aprilie include acum pasul final necesar pentru acordarea împrumutului, potrivit unui purtător de cuvânt al președinției cipriote a Consiliului UE.

Ungaria și Slovacia, ambele fără ieșire la mare, sunt singurele state UE care mai primeau țiței rusesc prin ramura sudică a conductei. Ruta acoperă aproximativ 86–92% din importurile de petrol ale Ungariei și aproape întregul necesar al Slovaciei.

Premierul ungar în exercițiu, Viktor Orban, unul dintre liderii europeni cei mai apropiați de Kremlin, și-a construit campania de realegere pe acuzația că Ucraina practică „șantaj energetic”.

Budapesta a primit semnale de la Bruxelles că Ucraina este pregătită să reia tranzitul de petrol, potrivit unei scrisori trimise de Orban lui Antonio Costa pe 20 aprilie.

Odată reluat tranzitul, Ungaria își va ridica veto-ul asupra împrumutului „fără întârziere”, a adăugat Orban.

