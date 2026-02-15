Zelenski cere garanții de securitate pe 20 de ani și avertizează asupra tensiunilor transatlantice înaintea negocierilor de la Geneva

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat sâmbătă cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner şi cu secretarul american de stat Marco Rubio înaintea următoarei runde de negocieri trilaterale prevăzute săptămâna viitoare la Geneva, potrivit The Guardian.

Într-o scurtă declaraţie pe X, el a spus că au discutat despre unele evoluţii în urma întâlnirilor de la Abu Dhabi, dar a menţionat că „nu totul poate fi dezvăluit la telefon”.

De asemenea, el i-a informat despre întâlnirea pe care a avut-o anterior la München cu secretarul de stat Marco Rubio şi a mulţumit din nou pentru sprijinul acordat Ucrainei de către SUA.

Zelenski s-a întâlnit cu Rubio, sâmbătă după-amiază,. Într-o scurtă declaraţie pe reţelele sociale, însoţită de imagini, preşedintele ucrainean a spus că l-a informat pe Rubio „despre situaţia de pe linia frontului, atacurile ruseşti în curs şi consecinţele atacurilor (ruseşti) asupra sistemului energetic”.

El a spus că au „discutat în detaliu despre procesul diplomatic şi întâlnirile trilaterale”, inclusiv despre întâlnirea de săptămâna viitoare de la Geneva.

Ucraina doreşte garanţii de securitate pe o perioadă de minimum 20 de ani

Ucraina doreşte garanţii de securitate pe o perioadă de minimum 20 de ani din partea SUA înainte de a putea semna un acord de pace cu demnitate, a declarat Volodimir Zelenski înaintea discuţiilor de săptămâna viitoare cu Rusia şi SUA.

El a vorbit sâmbătă la München, unde a solicitat, de asemenea, stabilirea unei date clare pentru aderarea Ucrainei la UE. Unii oficiali ai UE au indicat această dată posibilă ca fiind 2027.

În cadrul Conferinței de Securitate de la München, preşedintele Ucrainei a declarat că speră ca întâlnirile trilaterale de săptămâna viitoare să fie serioase, substanţiale şi utile pentru toţi. „Dar, sincer, uneori am impresia că părţile discută despre lucruri complet diferite”, a mărturisit el. „Americanii revin adesea la tema concesiilor şi, de prea multe ori, aceste concesii sunt discutate doar în contextul Ucrainei, nu al Rusiei”, a adăugat el.

Cea mai mare sursă de tensiune dintre Europa și SUA este frustrarea Europei față de faptul că Washingtonul evită să precizeze ce garanții de securitate ar oferi Ucrainei în cazul unui acord de pace. Europenii consideră că aceste garanții trebuie stabilite clar înainte de semnarea oricărui acord.

Detaliile unui aşa-numit plan de prosperitate, prin care SUA ar avea acces la resursele minerale ucrainene, nu au fost încă discutate

La conferinţa de presă de la München, Zelenski a mai declarat că SUA i-au spus că, dacă Ucraina se retrage din Donbas, pacea va veni cât mai repede posibil, dar el a insistat că această concesie nu este posibilă, deoarece acolo locuiesc ucraineni.

Preşedintele ucrainean a mai dezvăluit că SUA au oferit până acum o garanţie de securitate pe 15 ani, dar Ucraina doreşte un acord pe minim de 20 de ani, fără lacune juridice, care să stabilească ajutorul specific pe care SUA l-ar oferi unei forţe europene de asigurare a securităţii, care urma să fie plasată în Ucraina în cazul unui acord de pace.

Detaliile unui aşa-numit plan de prosperitate, prin care SUA ar avea acces la resursele minerale ucrainene, nu au fost încă discutate, a spus Zelenski.

Liderul ucrainean s-a întrebat, de asemenea, de ce a fost schimbat şeful delegaţiei ruse de negociere, spunând că se teme că acest lucru înseamnă că ruşii trag de timp, nu că îşi schimbă cumva strategia.

Ucraina cere două luni de încetare a focului pentru a organiza alegeri

Zelenski s-a plâns, de asemenea, că Europa a fost practic absentă de la masa negocierilor. „În opinia mea, aceasta este o mare greşeală”, a spus el, o opinie împărtăşită şi de ministrul chinez de externe Wang Yi.

Vineri, Donald Trump l-a îndemnat pe Zelenskyy să „se mişte” pentru a ajunge la un acord cu Rusia.

Zelenski a insistat că alegerile pentru care SUA fac presiuni ca Ucraina să le organizeze până la 15 mai pot avea loc doar la două luni după declararea încetării focului, pentru a asigura securitatea adecvată a alegătorilor.

Trump a încercat să exercite presiuni asupra lui Zelenski pentru a ajunge la un acord în câteva luni, dar nu a precizat consecinţele în cazul în care Ucraina nu va fi suficient de flexibilă faţă de SUA.

Zelenski a mai spus că subiectul atacurilor ruseşti asupra centralelor energetice ucrainene va fi abordat în cadrul discuţiilor de la Geneva, adăugând că niciuna dintre centralele energetice din Ucraina nu a rămas neafectată.

