Zelenski, avertisment fără precedent pentru oficialii de la Kremlin: „Trebuie să știe unde sunt adăposturile antiaeriene. Dacă nu vor opri războiul, vor avea nevoie de ele”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat în emisiunea „The Axios Show” că, dacă Rusia nu va pune capăt războiului, oficialii care lucrează la Kremlin ar trebui să se asigure că știu unde se află cel mai apropiat adăpost împotriva bombardamentelor.

Zelenski a subliniat că are sprijinul explicit al președintelui Trump pentru a lovi ținte rusești, cum ar fi infrastructura energetică și fabricile de arme. Dacă Ucraina va primi arme suplimentare cu rază lungă de acțiune din partea SUA, „le vom folosi”, a adăugat liderul de la Kiev.

Potrivit acestuia, Ucraina nu îi va bombarda pe civili , deoarece „nu suntem teroriști”, dar sugerat că ar putea lua la țintă centrele puterii ruse, precum Kremlinul. „Ei trebuie să știe unde sunt adăposturile antiaeriene”, a spus Zelenski despre oficialii de la Kremlin. „Au nevoie de ele. Dacă nu vor opri războiul, vor avea nevoie de ele, în orice caz. Trebuie să știe că noi, în Ucraina, vom răspunde în fiecare zi. Dacă ne atacă, le vom răspunde”, a avertizat președintele ucrainean.

După întâlnirea avută marți, la New York, cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, președintele american Donald Trump și-a schimbat abordarea față de deznodământul conflictului care durează de peste trei ani și jumătate. Dacă până de curând declara ca Ucraina va trebui să facă unele concesii teritoriale pentru pace, liderul de la Casa Albă a scris recent pe Truth Social, că Ucraina își poate recupera integral teritoriile de la Rusia, cu susținerea financiară a UE și a NATO, „și, cine știe, poate chiar să meargă mai departe de atât!”.

„După ce am ajuns să cunosc și să înțeleg pe deplin situația militară și economică a Ucrainei/Rusia și, după ce am văzut problemele economice pe care le cauzează Rusiei, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în măsură să lupte și să recâștige întreaga Ucraină în forma sa originară. Cu timp, răbdare și sprijinul financiar al Europei și, în special, al NATO, granițele inițiale de la care a început acest război sunt o opțiune foarte realistă. De ce nu?”, a scris Donald Trump.

Nu mai vrea un nou mandat, după încheierea războiului

Volodimir Zelenski a declarat că este pregătit să plece din funcţie după încheierea războiului cu Rusia. „Obiecitvul meu este să termin războiul ”, a spus preşeintele ucrainean, precizând că nu are ”intenţia să conducă ţara pe timp de pace” şi că înţelege că ”oamenii pot să vrea un lider cu un nou mandat”.

Concret, preşedintele ucrainean, prezent la New York pentru Adunarea Generală a ONU, a spus că vrea să organizeze alegeri după ce un ”armistiţiu de mai multe luni” intră în vigoare.

Alegerile au fost amânate sine die de la începutul războiului din Ucraina, un lucru pe care Donald Trump i l-a reproşat în mai multe rânduri. În realitate, însă, Constituţia ucraineană împiedică organizarea de algeri atât timp cât legea marţială, impusă din 2022, se află în vigoare.

