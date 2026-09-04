Zborurile directe București-Beijing sunt reluate după 23 de ani – Air China a operat vineri prima cursă pe Aeroportul Henri Coandă

Zborurile directe dintre București și Beijing au fost reluate vineri, după o întrerupere de 23 de ani, prima cursă operată de compania Air China aterizând pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București, unde aeronava a fost întâmpinată cu tradiționalul salut cu apă.

Reluarea legăturii directe România-China are loc începând cu 4 septembrie și reprezintă o revenire importantă a conexiunii aeriene dintre cele două capitale, cu implicații pentru turism, schimburile comerciale și cooperarea economică dintre România și Republica Populară Chineză.

Directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, Bogdan Mîndrescu, a anunțat, într-o postare pe Facebook, că zborul inaugural Beijing-București a fost întâmpinat la aterizare pe Aeroportul Henri Coandă și a precizat că lansarea rutei vine în urma discuțiilor purtate cu oficialii companiei Air China.

„După discuții pe care le-am avut cu oficialii companiei aeriene, Air China a lansat zborul direct București – Beijing, din 4 septembrie”, a transmis Mîndrescu.

El a caracterizat noua conexiune drept „o conexiune strategică, ce leagă direct Europa Centrală și de Sud-Est de una dintre cele mai mari piețe ale lumii: China”, apreciind totodată că revenirea rutei confirmă rolul Aeroportului Henri Coandă ca punct de legătură între regiune și marile destinații internaționale.

Potrivit informațiilor transmise anterior de Ambasada României în Republica Populară Chineză și citate de Agerpres, noua rută este operată de Air China în sistem tur-retur, pe traseul Beijing (PEK) – București (OTP) – Zagreb (ZAG), cu trei frecvențe săptămânale, în zilele de luni, miercuri și vineri.

Cursa de la București este operată cu aeronave Airbus A330-200. Zborul CA914 este programat să plece de la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” la ora 17:25 și să ajungă la Beijing Capital la ora locală 08:05 în ziua următoare, în timp ce zborul CA913 pleacă din Beijing la 00:30 și este programat să ajungă la București la 06:20, ora locală.

Cursa inaugurală CA913 a aterizat vineri dimineață la București la ora 06:01, după o decolare din Beijing la 00:47, potrivit datelor de operare disponibile pentru zbor.

Ruta Beijing-București-Zagreb a fost prezentată de Ambasada României la Beijing drept o nouă etapă în dezvoltarea conectivității și cooperării dintre România și China. Potrivit comunicatului ambasadei, reluarea zborurilor directe urmărește să faciliteze contactele bilaterale în domenii precum turismul, cooperarea economică, schimburile culturale și relațiile interumane.

Ceremonia dedicată reluării zborurilor directe a fost găzduită anterior de Ambasada României la Beijing, în parteneriat cu Ambasada Croației și Air China, la eveniment participând reprezentanți ai Ministerului chinez al Afacerilor Externe, ai Administrației Aeronautice Civile din China (CAAC) și ai mediului de afaceri și turism.

Conexiunea aeriană directă dintre România și China are o istorie de peste cinci decenii. În 1974, TAROM a inaugurat ruta București-Beijing, creând o legătură aeriană directă între cele două capitale. Cursa a fost operată până în 2003, când legătura directă a fost întreruptă.

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