Prima reacție a Moscovei – Rusia amenință cu represalii după decizia României de a-i expulza consulul de la Constanța

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a amenințat România cu „represalii” după decizia autorităților de la București de a închide Consulatul General al Rusiei din Constanța și de a-l declara pe consulul general rus persona non grata.

Zaharova a declarat pentru agenția TASS că răspunsul Moscovei nu va întârzia, după decizia României de a închide reprezentanța diplomatică rusă de la Constanța.

„Occidentalii au nevoie de toate aceste tirade de la Bruxelles pentru a-i distrage de la crimele teroriste ale lui Volodimir Zelenski”, a mai spus Maria Zaharova.

Decizia închiderii consulatului a fost luată în ședința de urgență a CSAT care a avut loc vineri, după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României și prăbușit pe un bloc din Galați, provocând un incendiu și rănirea a două persoane.

Președintele rus Vladimir Putin este la curent cu incidentul în care o dronă ar fi căzut pe un bloc de locuințe din Galați, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit platformei media SMOTRI a televiziunii de stat ruse.

Peskov a confirmat că Putin a fost informat despre situația legată de drona din România. „Ce credeți? Că i-au ascuns asta? Credeți că ascund asta de el?”, le-a spus Peskov jurnaliștilor, răspunzând la o întrebare pe această temă, transmite și publicația RIA Novosti.

Dmitri Medvedev: „Euro-impotenții țipă despre o dronă care ar fi fost lovit un bloc de apartamente din România”

Comentând vineri incidentul cu UAV-ul (drona) din România, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că este necesar să se stabilească a cui este aparatul, însă toate țările UE ar trebui „să tacă” pe această temă, deoarece sunt participante directe la războiul cu Rusia.

„Euro-impotenții țipă despre o dronă care ar fi lovit un bloc de apartamente din România. Desigur, trebuie să aflăm a cui a fost. Dar, în orice caz, toate țările UE trebuie să tacă în legătură cu acest subiect. Statele europene sunt participante directe la războiul cu Rusia și nimeni nu mai contestă asta. Da, luptă cu ajutorul banderiștilor (n.r. termen peiorativ folosit în propaganda rusă pentru a se referi la ucraineni sau la naționaliștii ucraineni), dar ce diferență mai are pentru noi?”, a scris el pe un canal de pe platforma Max.

****