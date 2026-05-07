Yıldırımhan: Turcia a prezentat public prima sa rachetă balistică intercontinentală – 6000 Km și viteză hipersonică

Prima rachetă balistică intercontinentală a Turciei, „Yıldırımhan”, a fost prezentată publicului în cadrul SAHA 2026, organizat la Istanbul. Are o rază de acțiune de 6.000 de kilometri și atinge viteza hipersonică, potrivit Euronews Turcia.

La târgul internațional de apărare, aviație și industrie spațială SAHA 2026, deschis marți la Istanbul, Turcia și-a prezentat pentru prima dată racheta balistică intercontinentală (ICBM) „Yıldırımhan”.

Racheta, prezentată de Centrul de Cercetare și Dezvoltare al Ministerului Apărării Naționale, a devenit unul dintre cele mai importante puncte de atracție ale expoziției datorită capacităților sale tehnice și strategice.

„Avem racheta noastră YILDIRIMHAN, prima rachetă cu combustibil lichid din țara noastră, capabilă să zboare la viteze hipersonice și cea mai lungă rază de acțiune pe care am realizat-o până acum. Suntem mândri să v-o prezentăm”, a declarat ministrul turc al Apărării Naționale, Yașar Güler.

În cadrul expoziției au mai fost prezentate motorul turbofan pentru aeronave „Güçhan”, motorul turboax pentru elicoptere „Onur”, sistemul de bruiaj „Gölgehan” și arma PNR-53 SNIPER, despre care s-a afirmat că este „cea mai ușoară armă din lume” din categoria sa.

Oficialii Ministerului Apărării Naționale au subliniat că Yıldırımhan „reprezintă vârful atins de industria de apărare turcă” și că va deveni un element important în strategia de descurajare și în nevoile strategice de apărare ale Turciei.

Pe partea frontală a rachetei se află semnătura fondatorului Republicii Turcia, Mustafa Kemal Atatürk, iar pe una dintre fețe apare tuğra (sigiliul imperial) a sultanului otoman Yıldırım Bayezid.

Deși informațiile tehnice despre Yıldırımhan sunt limitate, datele publicate până acum oferă indicii privind capacitățile sistemului. Iată detaliile cunoscute până în prezent.

Rază de 6.000 km și viteză hipersonică

Cu o rază de acțiune de 6.000 de kilometri, Yıldırımhan este considerată un multiplicator important de forță pentru capacitatea de apărare a Turciei.

Sistemul este propulsat de patru motoare de rachetă și utilizează drept combustibil tetroxid de azot lichid. Datorită acestui sistem avansat de propulsie, racheta ar putea atinge viteze hipersonice cuprinse între Mach 9 și Mach 25 (de până la 25 de ori viteza sunetului).

Una dintre cele mai remarcabile caracteristici ale sistemului ar fi eficiența sa operațională. S-a raportat că viteza ridicată și capacitatea de manevră a rachetei Yıldırımhan îi permit să depășească sistemele actuale de apărare antiaeriană și antirachetă.

Rachetele balistice din arsenalul Turciei

Industria de apărare turcă își consolidează succesul în domeniul dronelor și platformelor autonome prin dezvoltarea tehnologiilor de muniție cu rază lungă de acțiune. Unul dintre cele mai concrete exemple ale acestei orientări strategice este Tayfun Blok-4, prezentată la Târgul Internațional al Industriei de Apărare (IDEF), organizat la Istanbul în iulie 2025.

Prezentată de ROKETSAN, Tayfun Blok-4 a fost descrisă drept „racheta balistică cu cea mai mare rază de acțiune produsă integral cu resurse naționale ale Turciei”, având o lungime de 10 metri și o greutate de 7.200 de kilograme.

Datele tehnice arată că versiunile de bază ale familiei Tayfun depășesc pragul de 280 de kilometri, iar varianta Blok-4 ar putea ajunge la o rază de acțiune de până la 1.000 de kilometri.

În același timp, racheta balistică cu rază medie „Cenk”, dezvoltată tot de ROKETSAN, ar avea ca obiectiv o rază de 2.000 de kilometri. Totuși, producția și exportul unor astfel de sisteme sunt supuse mai multor restricții internaționale la care Turcia este parte semnatară.

***