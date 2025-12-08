Yanis Varoufakis: Amazon a transformat epoca noastră capitalistă a piețelor libere în era tehnofeudalismului

Amazon este mai clară expresie a ceea ce Yanis Varoufakis, economist și fost ministru de finanțe al Greciei, numește tehnofeudalism: un nou ordin economic în care platformele se comportă ca niște feude, deținând fiefurile care au înlocuit piețele, potrivit unui editorial publicat în The Guardian.

El avertizează că dacă în capitalismul clasic, companiile investeau în capital productiv, angajau lucrători, produceau bunuri și trăiau sau mureau în funcție de profit și pierdere, noul ordin emergent este unul în care cele mai puternice firme „dețin infrastructura digitală pe care toți ceilalți trebuie să o folosească pentru a tranzacționa, a munci, a comunica și a trăi.”

„Amazon se află în vârful acestui nou ordin pentru că deține platforma de cloud computing – Amazon Web Services (AWS) – pe care se bazează alte firme tehnologice, cum ar fi Uber, dar și mari părți din sectorul bancar, sănătate, logistică, administrație publică, media și educație. Odată ce aceste afaceri sunt integrate în AWS, costurile de schimbare devin prohibitive. Companiile devin astfel vasali pe vastul fief cloud al Amazon și predau datele clienților lor. În 2020, Comisia Europeană a acuzat Amazon că a folosit datele de vânzări ale altor vânzători pentru a obține ilegal un avantaj pe piața europeană”, scrie Yanis Varoufakis.

Amazon fuzionează logistică, infrastructură cloud, extragerea datelor și comandă algoritmică într-un singur sistem integrat vertical.

În interiorul depozitelor Amazon, dominația tehnofeudală capătă o formă mai „viscerală”, punctează el.

„Lucrătorii sunt supuși unei supravegheri minut-cu-minut: scanerele portabile și alte dispozitive le urmăresc mișcările; algoritmii le măsoară ritmul, monitorizează productivitatea și comportamentul”, scrie fostul ministru elen de finanțe.

Amazon a afirmat însă că acuzațiile de supraveghere excesivă sunt „inexacte din punct de vedere factual” și că orice înregistrare era necesară pentru siguranța și eficiența operațiunilor.

Consumatorii sunt, de asemenea, prinși în sistem, avertizează Varoufakis.

„Fiecare click, scroll, căutare și achiziție pe Amazon antrenează algoritmii să ne prezică nevoile și să ne manipuleze dorințele. Noi, practic, muncim pentru ca capitalul cloud al Amazon să se acumuleze. De fiecare dată când cumpărăm, Amazon poate lua până la 40% din prețul de vânzare de la vânzători, ceea ce eu numesc chirii cloud”, scrie el.

În opinia sa, capacitatea guvernelor de a reglementa activitatea platformelor este tot mai limitată, pe măsură ce instituțiile publice își rulează datele și comunicațiile pe serverele lor.

În plus, aceste companii au intrat puternic și în „lumea obscură a supravegherii”, mai avertizează Varoufakis. Amazon Rekognition, lansat în 2016, a fost destinat organelor de aplicare a legii, inclusiv ICE în SUA. Palantir – compania de supraveghere care produce software folosit în totul, de la contraterorism la poliție predictivă și la mașina de deportare ICE – are un parteneriat cu AWS. Amazon este implicat și direct în Project Nimbus, contractul cloud din 2021 prin care Amazon și Google oferă statului israelian computing avansat în cloud, AI și stocare securizată a datelor.

În final, el salută acțiunile campaniilor de tipul „Make Amazon Pay”.

„Ceea ce a început ca o luptă pentru drepturile lucrătorilor a devenit o coaliție de sindicate, activiști pentru climă, grupuri pentru justiție fiscală, susținători ai drepturilor digitale și rețele de solidaritate cu migranții și Palestina. Ei înțeleg că influența Amazon se întinde peste logistică, finanțe, guvernare, distrugere ecologică, supraveghere și război”, notează el.

***