Un nou producător auto chinez a intrat pe piața din România: XPeng deschide 4 showroom-uri, după intrarea agresivă a BYD și Chery

Un nou producător auto chinez și-a făcut intrarea pe piața din România, după intrarea puternică a BYD și a Chery. Constructorul chinez de automobile XPeng a debutat săptămâna trecută pe piața locală a autoturismelor noi, în cadrul unui eveniment, scrie publicația specializată Automarket.ro.

Chinezii vor deschide inițial, în țara noastră, 4 showroom-uri, la București, Constanța, Iași și Brașov. Ulterior vor fi inaugurate reprezentanțele din Timișoara și Cluj-Napoca, dar și o a doua locație în capitală. Marca asiatică este importată în țara noastră de joint venture-ul format din AutoWallis și Salvador Caetano Group, companie deținută în mod egal de grupul ungar AutoWallis și portughezii de la Salvador Caetano.

Patru modele de început – Chinezii au avut anul trecut 11 lansări doar în Europa

Intrarea pe piața românească marchează extinderea XPeng în regiunea Europei Centrale și de Est, România devenind a patra piață din portofoliul mărcii după Ungaria, Slovenia și Croația. AutoWallis anunțase încă din aprilie că brandul chinez premium orientat spre tehnologie va intra pe piața locală în vara acestui an, după ce în toamnă a semnat un acord de distribuție cu maghiarii de la Autowallis și portughezii de la Salvador Caetano.

În ceea ce privește portofoliul de modele, pentru început vor exista pe piața locală patru modele XPeng: G6, G9, X9 și P7+. Spre finalul anului, gama ar urma să fie completată de alte două modele cu zero emisii.

Fiind o marcă premium, Xpeng are prețuri mult mai mari comparativ cu alți producători chinezi intrați în 2026 pe piața românească. XPeng G9 de exemplu are un preț de pornire de 59.390 de euro, în timp ce versiunea Performance ajunge la 73.890 de euro. Pentru P7+, prețurile încep de la 44.890 de euro și urcă până la 54.390 de euro.

Europenii vor să majoreze tarifele pe mașinile de proveniență chineză

”Comparativ cu cele trei piețe unde am început deja operațiunile în 2025, România reprezintă o oportunitate suplimentară pentru un volum al vânzărilor de aproximativ 60%”, a declarat recent Gábor Ormosy, CEO-ul importatorului și distribuitorului AutoWallis.

Cu sediul în Guangzhou, Xpeng este unul dintre producătorii de automobile cu cea mai rapidă creștere la nivel global, raportând un avans de 125% al vânzărilor în 2025.

Constructorul chinez își accelerează extinderea internațională, dar se confruntă și cu o temperare a ritmului de creștere. În comunicările recente către investitori, compania a indicat pentru trimestrul al doilea venituri sub estimările analiștilor, în timp ce pe piața din China presiunea concurențială din segmentul vehiculelor electrice rămâne ridicată. Pe acest fond, Europa devine o piață tot mai importantă pentru constructorii chinezi care încearcă să-și lărgească baza de clienți și să reducă dependența de piața internă.

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