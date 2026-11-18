Președintele chinez Xi Jinping și omologul său rus Vladimir Putin s-au întâlnit, miercuri în marginea summitului Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), care are loc la Shenzhen, în sud-estul Chinei, potrivit agențiilor internaționale de presă.

Xi i-a transmis lui Putin că relațiile dintre China și Rusia „rămân stabile și de încredere” și că ele nu sunt afectate de schimbările de la nivel mondial.

„Relațiile dintre China și Rusia au rămas solide ca o stâncă în fața tuturor adversităților și continuă să fie astfel și astăzi. Au perspective largi și nu sunt afectate de schimbările pe termen scurt ale situației la nivel mondial”, a declarat Xi, conform transcrierii difuzate de agenția rusă TASS, citată de Agerpres.

La rândul său, Putin a subliniat că Moscova și Beijingul adoptă o „abordare constructivă” pentru a promova o „ordine multipolară mai justă”, în contextul unui „climat geopolitic dificil”.

„Coordonarea în politica externă între Rusia și China rămâne stabilă și avansează într-o direcție pozitivă”, a dat asigurări Putin, potrivit TASS.

„Vom lucra, așa cum vă place să spuneți, cot la cot în beneficiul popoarelor Rusiei și Chinei. Suntem foarte încântați să fim aici, între prieteni”, a adăugat Putin, potrivit agenției Interfax.

Întâlnirea celor doi președinți – care a durat mai mult de două ore, incluzând și prânzul, potrivit AFP – a avut loc într-un moment de consolidare a legăturilor strategice dintre Beijing și Moscova, cu o zi înaintea summitului trilateral fără precedent al liderilor SUA, Chinei și Rusiei.

Întrevederea trilaterală este programată pentru joi, ora 14:30 (06:30 GMT), conform France Presse.

China și Rusia și-au intensificat cooperarea politică, comercială și militară după ce Xi și Putin au proclamat o „prietenie fără limite” cu puțin timp înainte de invazia Rusiei în Ucraina, în 2022.

O apropiere care se vede și în domeniul energetic, în care Rusia încearcă să se consolideze ca furnizor pentru China, într-un context de sancțiuni occidentale și de perturbări ale aprovizionării internaționale ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu.

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