Președintele Chinei, Xi Jinping, l-a întâmpinat personal, miercuri, pe președintele american Donald Trump la sosirea pe aeroportul din Shenzhen, într-un gest diplomatic neobișnuit pentru liderul chinez, înaintea reuniunii trilaterale dintre președinții SUA, Chinei și Rusiei din marja summitului APEC, organizat în China, scriu agențiile internaționale de presă.

Potrivit Reuters, este prima dată când Xi întâmpină personal la aeroport un lider străin de când a devenit președintele Chinei, în 2013. Gestul e unul de reciprocitate având în vedere primirea pe care Trump i-a făcut-o în septembrie președintelui chinez, în timpul vizitei sale de stat în Statele Unite.

Spre deosebire de Trump, liderul rus Vladimir Putin, sosit anterior la Shenzhen, fusese primit de Cai Qi, unul dintre cei mai influenți membri ai conducerii Partidului Comunist Chinez.

În ceea ce privește reuniunea trilaterală Trump–Xi–Putin, aceasta e programată joi, la 14:30 ora locală (08:30, ora României). Miercuri seară, cei trei lideri au avut un prim contact public, în timpul ceremoniei oficiale de bun-venit, participând alături de ceilalți șefi de state și de guverne la fotografia de grup – aceasta a fost urmată de un dineu și o gală. Până acum nu a fost anunțată oficial o bilaterală formală între delegația americană și rusă, dar consilierii lui Putin au afirmat că cei doi lideri vor avea multe ocazii pentru schimburi de opinii.

BREAKING: President Trump, President Putin, and President Xi officially meet and shake hands.



This marks the first-ever trilateral meeting between the sitting presidents of the US, Russia, and China. pic.twitter.com/D7oPtYBBYN — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) November 18, 2026

Președintele american a sosit la Shenzhen din Filipine, după o serie de întâlniri cu liderii aliaților asiatici ai Washingtonului. Înainte de ceremonia APEC, Trump s-a întâlnit separat, la hotelul său, cu premierul canadian Mark Carney și cu președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, potrivit unui oficial al Casei Albe citat de NBC News.

Trump și Putin s-au salutat la fotografia de grup. Kremlinul anunță mai multe discuții între cei doi

Donald Trump și Vladimir Putin au avut miercuri primul contact de la întâlnirea din Alaska, din 2025, care nu a produs o evoluție decisivă în materia încheierii războiului din Ucraina. Delegația rusă a transmis că se așteaptă ca cei doi lideri să utilizeze evenimentele de la summitul APEC pentru a purta mai multe discuții.

Consilierul pentru politică externă al președintelui rus, Iuri Ușakov, a declarat pentru postul rus de televiziune Vesti că Putin și Trump ar putea avea o discuție bilaterală chiar la dineul de gală de miercuri seară, iar joi se vor întâlni atât în timpul sesiunii plenare APEC, cât și după încheierea acesteia.

„Liderii se vor întâlni și (…) vor avea o discuție substanțială, indiferent dacă vor sta în fotolii, pe scaune, pe taburete sau pur și simplu vor vorbi în picioare, privindu-se în ochi”, a afirmat Ușakov, potrivit NBC News.

Acesta a susținut că între cei doi președinți există numeroase subiecte de discutat și a apreciat că vor avea loc mai multe contacte pe durata summitului.

Declarațiile Kremlinului contrastează parțial cu mesajele anterioare ale administrației americane, care a încercat să reducă așteptările privind un rezultat diplomatic major la Shenzhen și nu a anunțat o întrevedere bilaterală oficială Trump–Putin.

Xi și Putin și-au reafirmat parteneriatul strategic: „Relațiile sunt solide ca o stâncă”

Înaintea sosirii lui Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin au avut o întrevedere bilaterală de peste două ore, incluzând și un prânz de lucru, în cadrul căreia au reafirmat parteneriatul strategic dintre China și Rusia.

Liderul chinez l-a numit pe Putin „vechiul meu prieten” și a remarcat că aceasta este cea de-a 50-a lor întâlnire personală.

„Relațiile dintre China și Rusia au rămas solide ca o stâncă în fața tuturor adversităților și continuă să fie astfel și astăzi. Au perspective largi și nu sunt afectate de schimbările pe termen scurt ale situației la nivel mondial”, a afirmat Xi, potrivit agenției TASS.

Președintele chinez a susținut că relația dintre Moscova și Beijing aduce mai multă stabilitate și predictibilitate într-o lume marcată de turbulențe și incertitudine.

La rândul său, Putin a declarat că Rusia și China promovează o abordare constructivă pentru formarea unei ordini mondiale multipolare „mai juste”, în contextul unui climat geopolitic dificil.

„Coordonarea în politica externă între Rusia și China rămâne stabilă și avansează într-o direcție pozitivă”, a afirmat liderul rus.

Parteneriatul celor două țări s-a aprofundat în ultimii ani, atât în plan diplomatic și militar, cât și comercial și energetic, pe fondul sancțiunilor occidentale impuse Rusiei după invadarea Ucrainei. Moscova încearcă să își consolideze poziția de furnizor energetic al Chinei, în timp ce Beijingul a devenit unul dintre partenerii economici indispensabili ai Rusiei.

Tot miercuri, în discursurile susținute la summitul economic APEC, cei doi lideri au criticat politicile occidentale.

Xi s-a pronunțat împotriva protecționismului comercial și a susținut necesitatea menținerii unui sistem comercial multilateral bazat pe reguli, cu Organizația Mondială a Comerțului în centru, în contextul în care Washingtonul a pregătit noi restricții asupra accesului Chinei la cipuri avansate pentru inteligența artificială, iar Beijingul amenință cu măsuri de retorsiune.

Putin a criticat, la rândul său, sancțiunile occidentale, despre care a afirmat că nu au reușit să împiedice dezvoltarea economiilor statelor vizate. Președintele rus a susținut că instrumentele tradiționale de constrângere economică și-au pierdut în mare măsură eficiența și a descris puterile occidentale drept „foști hegemoni”.

Mizele trilateralei: armele nucleare, Iranul, Ucraina și comerțul. Washingtonul temperează așteptările

Întâlnirea de joi este prima reuniune trilaterală la acest nivel între liderii celor trei mari puteri nucleare și este urmărită îndeaproape în capitalele occidentale și asiatice, în special din perspectiva posibilelor înțelegeri privind securitatea internațională sau sferele de influență.

Principalul subiect anunțat de Washington este controlul armamentelor nucleare, în contextul în care tratatul New START, ultimul mare acord bilateral de limitare a arsenalelor nucleare strategice ale SUA și Rusiei, a expirat în februarie 2026.

Trump urmărește deschiderea unor discuții privind reducerea arsenalelor nucleare, inclusiv prin implicarea Chinei, care își extinde propriile capacități militare. Oficialii americani au avertizat însă că nu se așteaptă la încheierea unui acord în urma acestei prime reuniuni.

Pe agendă se află și războiul din Iran, Washingtonul încercând să găsească sprijin pentru abandonarea programului nuclear și limitarea celui militar ale Teheranului. Rusia și China mențin relații apropiate cu Iranul, ceea ce conferă celor două puteri un rol potențial important în eventualele negocieri.

Războiul din Ucraina este un alt subiect care ar putea fi abordat, deși oficialii americani au transmis anterior că nu constituie obiectivul explicit principal al trilateralei. Întâlnirea are loc pe fondul reluării eforturilor diplomatice pentru un acord de pace, dar și al divergențelor importante privind teritoriile ocupate și garanțiile de securitate pentru Kiev.

Pe plan economic, discuțiile sunt așteptate să atingă și relațiile comerciale dintre Washington și Beijing, inclusiv restricțiile asupra exporturilor de tehnologie avansată, inteligența artificială și controlul asupra lanțurilor globale de aprovizionare.

Reuniunea a generat deja comparații cu Conferința de la Ialta din 1945, în contextul temerilor unor state europene și asiatice că marile puteri ar putea negocia acorduri privind securitatea internațională fără participarea directă a țărilor vizate.

Kremlinul a respins aceste comparații, în timp ce Putin a declarat că se așteaptă ca întâlnirea să fie „foarte utilă”, susținând că divergențele dintre marile puteri pot fi abordate prin dialog.

Casa Albă a adoptat la rândul ei o poziție mai prudentă, iar oficialii americani au încercat să reducă așteptările privind un progres diplomatic major, prezentând reuniunea mai degrabă ca pe un prim pas către discuții mai aprofundate despre controlul armamentelor și marile crize internaționale.

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