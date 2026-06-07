Xi Jinping, primit de Kim Jong-un la Phenian – Liderul nord-coreean își etalează forța

Liderul nord-coreean Kim Jong Un îl primește luni la Phenian pe președintele chinez Xi Jinping, simțindu-se într-o poziție de forță, având un aliat ferm în Rusia, un arsenal nuclear și o aparentă dorință de a interacționa cu Washingtonul, relatează Reuters.

Pentru Xi, liderul celei de-a doua mari economii a lumii, vizita de două zile la vecinul Chinei, prima din ultimii șapte ani, face parte dintr-un efort de a readuce Phenianul pe orbita sa.

Xi l-a găzduit pe Kim, printre alți lideri, la o paradă militară la Beijing, anul trecut, iar cele două țări au reluat de atunci unele curse directe feroviare și aeriene de pasageri.

Summitul din această săptămână va prezenta probabil un contrast cu prima vizită a lui Xi în statul cumunist din 2019 – la câteva luni după ce o negocierile directe dintre Kim și președintele american Donald Trump pe tema denuclearizării Coreei de Nord și a ridicării sancțiunilor, eșuaseră.

Vizita lui Xi – o oportunitate importantă pentru Coreea de Nord

De atunci, Kim a întărit legăturile militare și economice cu Moscova, consolidate de trimiterea de trupe pentru a lupta în Ucraina, a continuat să-și dezvolte capacitățile nucleare în ciuda sancțiunilor ONU și a închis granița nord-coreeană pentru puținii turiști străini care doreau să vadă unul dintre ultimele bastioane ale comunismului..

Coreea de Nord a încercat să-și etaleze puterea în ajunul sosirii lui Xi, anunțând sâmbătă planuri pentru un construirea distrugător de 10.000 de tone și reafirmându-și statutul de stat înarmat nuclear.

„Vizita lui Xi la Phenian este un câștig important și punctul culminant al câtorva ani buni de «revenire» pentru Kim”, a declarat Andrew Gilholm, analist la firma de consultanță Control Risks.

În 2019, Kim i-a oferit lui Xi o recepție fastuoasă, care a inclus mii de oameni care au ținut pancarte care formau portretul lui Xi și a steagului chinezesc și o interpretare a cântecului „Te iubesc, China”.

Însă relațiile dintre cele două țări au fost uneori tensionate, în special din cauza programului nuclear al Coreei de Nord. Beijingul s-a opus public testelor nucleare ale Phenianului și a cerut ca acesta să renunțe la armele sale nucleare.

Coreea de Nord a fost precaută în a deveni excesiv dependentă de China, cu care are împarte o graniță de 1.400 km. Sprijinul din partea Rusiei oferă probabil un anumit echilibru.

„Coreea de Nord câștigă cu siguranță din punct de vedere economic din ceea ce poate oferi militar Rusiei”, a declarat John Delury, membru senior al Societății Asiatice. „Acest lucru pune, de fapt, Coreea de Nord într-o poziție în care s-ar putea simți mai încrezătoare să crească volumul comerțului și al investițiilor cu China.”

Dezvoltarea turismului

Un rezultat important al întâlnirii va fi probabil despre cooperarea economică, a declarat un diplomat regional, deoarece Coreea de Nord demarează un nou plan de cincinal care include extinderea turismului consolidarea industriei și construirea mai multor locuințe.

Coreea de Nord și-a închis granițele pentru turiștii străini la începutul anului 2020, impunând unele dintre cele mai stricte controale COVID-19 din lume, renunțând la o sursă modestă, dar importantă, de valută forte.

Înainte de pandemie, turiștii chinezi erau coloana vertebrală a industriei turistice din Coreea de Nord, reprezentând 90% din turiștii străini, conform unor estimări. Primii turiști cunoscuți cărora li s-a permis să se întoarcă după COVID au provenit din Extremul Orient al Rusiei în februarie 2024, potrivit autorităților provinciale ruse și unui ghid turistic occidental.

Coreea de Nord a reușit să facă progrese economice, a declarat ministrul de externe al Singaporei după vizita de luna trecută. El a spus că Phenianul pare să aibă puțin interes în a se implica cu Statele Unite sau Coreea de Sud.

Coreea de Nord a respins reunificarea cu Coreea de Sud, care a fost mult timp un obiectiv al ambelor națiuni, divizate de la Războiul Coreean din 1950-1953. Președintele sud-coreean Lee Jae Myung, însă, își păstrează propunerea de dialog și i-a cerut lui Xi să-i sprijine eforturile.

„Îmbunătățirea relațiilor intercoreene prin medierea președintelui Xi Jinping, sperăm că președintele Xi va juca acest rol”, a declarat Moon Chung-in, profesor la Universitatea Yonsei din Seul, care a fost consilier pe probleme de securitate națională al unui fost președinte sud-coreean.

Kim a trasat niște linii roșii, inclusiv în ceea ce privește programul său nuclear. Pe lângă anunțul de duminică, el a cerut joi o extindere „exponențială” a arsenalului atomic al țării.

China – principalul partener comercial

Într-o declarație emisă tot duminică, Kim Yo-jong, influenta soră a liderului nord-coreean, a afirmat că statutul țării ca stat înarmat cu arme nucleare este „complet ireversibil”, subliniind că programul nuclear al Phenianului este „nenegociabil” și respingând eforturile internaționale de promovare a denuclearizării.

Declarația vine la doar câteva zile după ce Kim Jong-un s-a angajat să extindă capacitățile nucleare ale Coreei de Nord într-un ritm „exponențial”, subliniind totodată că statutul său de stat nuclear este „ireversibil”.

China este cel mai important partener economic al Coreei de Nord. Comerțul bilateral a ajuns anul trecut la 2,79 miliarde de dolari, cel mai ridicat nivel de la pandemia de COVID-19 și aproape echivalent cu nivelurile de dinainte de pandemie din 2019.

Yang Moo-jin, președintele Universității de Studii Nord-Coreene din Seul, a declarat că Kim va continua probabil să extindă producția de combustibil nuclear, să desfășoare arme nucleare și să sublinieze legitimitatea consolidării descurajării nucleare a Phenianului.

„Kim este încurajat”, a declarat Christopher Green, specialist în Coreea la Universitatea Leiden din Olanda.

„Se simte capabil să urmărească public o extindere semnificativă a arsenalului nuclear al Coreei de Nord, cu o încredere care vine din faptul că, atâta timp cât nu instigă la instabilitate totală în regiune, Beijingul nu va încerca să-l oprească.”, explică analistul de politică externă.

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