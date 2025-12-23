Xi Jinping numește noi comandanți militari pentru teatrele de operațiuni din Taiwan și Beijing

Liderul chinez Xi Jinping a instalat o nouă conducere militară pentru operațiunile din regiunile centrală și estică, în contextul unei epurări fără precedent a eșaloanelor superioare ale apărării.

Generalul Yang Zhibin a devenit comandantul Comandamentului Estic, responsabil pentru operațiunile din Taiwan, potrivit agenției oficiale de știri Xinhua, preluată de Japan Times.

Sursa citată menționează, de asemenea, că generalul Han Shengyan a fost numit la șefia Comandamentului Central, care este responsabil pentru forțele de apărare din capitala Beijing, Tianjin și alte cinci provincii.

Măsurile au fost făcute publice luni, în cadrul unei ceremonii generale de promovare – prima organizată de Xi în acest an – și vin după demiterea mai multor generali de rang înalt la începutul acestui an.

Fostul comandant al Comandamentului Taiwan, Lin Xiangyang, a fost demis în octombrie pentru încălcarea disciplinei de partid și a legilor, iar Wang Qiang, fostul comandant al Comandamentului Central, a lipsit fără motiv de la parada militară de la Beijing din septembrie.

La acea paradă, China a prezentat cele mai noi drone de luptă și arme nucleare ale țării, demonstrând eforturile sale mai ample de modernizare a armatei și de contestare a supremației SUA, în ciuda unei campanii de combatere a corupției în curs de desfășurare în cadrul armatei.

China a lansat epurări militare ca răspuns la ceea ce serviciile secrete americane consideră a fi o corupție răspândită care subminează ambițiile lui Xi. O preocupare majoră pare să fie corupția care a erodat calitatea armelor și capacitățile unor unități precum Forța de Rachete, care supraveghează rachetele și arsenalul nuclear al țării și care ar fi esențială în cazul în care China ar invada Taiwanul, o democrație autonomă pe care Beijingul o consideră parte a teritoriului său.

Dar această represiune s-a extins de atunci în cadrul instituțiilor de apărare, ducând la demiterea a doi foști miniștri ai apărării, generali de rang înalt din diferite forțe și comenzi militare, devenind cea mai mare represiune de la sfârșitul regimului lui Mao Zedong în 1976.

Han ocupa funcția de comandant al Forțelor Aeriene ale Comandamentului Teatral Central, o ramură care până acum a înregistrat relativ puține anunțuri publice privind epurările din cauza corupției. El l-a înlocuit pe Wang în timpul paradei din septembrie.

Yang, care are și el experiență în forțele aeriene, a fost până de curând vicecomandant al Comandamentului Teatral de Est. El a participat la o comemorare a Masacrului de la Nanjing la începutul acestei luni.

