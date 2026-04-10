Xi Jinping, mesaj tăios la întâlnirea cu șefa opoziției de la Taipei: China „nu va tolera sub nicio formă” independența Taiwanului

China „nu va tolera sub nicio formă” independența Taiwanului, i-a spus, vineri, președintele Xi Jinping șefei opoziției de la Taipei (foto stânga), pe care a primit-o la Beijing.

Cheng Li-wun, președinta celui mai mare partid de opoziție din Taiwan, Kuomintang (KMT), se află în China într-o misiune pe care ea o numește „de pace”, menită să reducă tensiunile într-un moment în care Beijingul a intensificat presiunea militară asupra insulei, informează Reuters.

Xi i-a spus lui Cheng că lumea de astăzi nu este în întregime pașnică și că pacea este prețioasă.

„Compatrioții de pe ambele maluri ale strâmtorii sunt toți chinezi – oameni dintr-o singură familie care doresc pace, dezvoltare, schimburi și cooperare”, a spus președintele chinez. Ambele părți ale strâmtorii aparțin „unei singure Chine”, a adăugat Xi.

„Când familia este armonioasă, toate lucrurile vor prospera. Independența Taiwanului este principalul vinovat pentru subminarea păcii în Strâmtoarea Taiwan – nu o vom tolera și nu o vom accepta în niciun caz”, a insistat liderul de la Beijing.

Xi Jinping a menționat, de asemenea, subiectul spinos al unificării dintre China și Taiwan, care a fost mult timp obiectivul Beijingului, dar pe care guvernul din Taiwan îl respinge.

„KMT și Partidul Comunist trebuie să consolideze încrederea politică reciprocă, să mențină o interacțiune pozitivă, să unească compatrioții de pe ambele maluri ale strâmtorii și să se unească pentru a crea un viitor luminos al reunificării patriei și al renașterii naționale”, a spus președintele Chinei.

La rândul ei, Cheng Li-wun și-a exprimat speranța ca, prin eforturile ambelor părți, Strâmtoarea Taiwanului să nu mai fie un punct focal al unui potențial conflict și cu siguranță să nu devină o „tabla de șah pe care forțele externe să intervină”.

Ambele părți ale strâmtorii ar trebui să planifice și să construiască în continuare mecanisme instituționalizate și durabile pentru dialog și cooperare, a adăugat ea.

China refuză să discute cu președintele Taiwanului, Lai Ching-te, afirmând că acesta este un „separatist”. Administrația lui Lai i-a cerut lui Cheng să îi transmită Chinei să înceteze amenințările și susține că Beijingul ar trebui să colaboreze cu guvernul de la Taipei ales democratic.

Formațiunea KMT a controlat întreaga China până când guvernul Republicii Chineze pe care îl conducea a fugit în Taiwan în 1949, după ce a pierdut un război civil cu comuniștii lui Mao Zedong, care au fondat Republica Populară Chineză.

Nu s-a semnat niciodată un tratat de pace sau un armistițiu și, până în prezent, niciunul dintre guverne nu îl recunoaște oficial pe celălalt.

