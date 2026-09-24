CEI DOI, la Casa Albă: Comerțul, securitatea și AI, în centrul întâlnirii Trump-Xi. Declarațiile

Donald Trump i-a oferit joi lui Xi Jinping o primire cu onoruri la Casa Albă, în cadrul unei vizite de stat care marchează revenirea liderului chinez la Washington după mai bine de un deceniu. Xi se află la a doua sa vizită de stat în Statele Unite, după cea din 2015, devenind primul lider al Republicii Populare Chineze care este primit de două ori în SUA în acest format. De notat că Trump l-a întâmpinat personal pe Xi încă de miercuri, la sosirea la Joint Base Andrews.

După ceremonia de primire și declarațiile ceremoniale de la debutul vizitei de stat, cei doi lideri urmează să poarte discuții bilaterale, împreună cu delegațiile oficiale, într-un moment în care Washingtonul încearcă să re-echilibreze relația economică cu Beijingul după ani de tensiuni comerciale și tehnologice. Pe agendă se află comerțul și tarifele, accesul la pământuri rare și minerale critice, inteligența artificială și alte dosare geopolitice, înainte ca președintele american Donald Trump și prima doamnă Melania Trump să găzduiască seara un dineu de stat în onoarea lui Xi Jinping și a soției sale, madame Peng Liyuan, la Casa Albă.

În cadrul declarațiilor de joi, Donald Trump a afirmat că discuțiile de la Washington vor continua agenda începută la Beijing în luna mai și se vor concentra pe comerț, securitate, tehnologie și inteligență artificială. Președintele american a afirmat că cele două părți au făcut deja progrese pentru o relație comercială „mai echilibrată”.

Xi Jinping a reluat mesajul potrivit căruia relația dintre SUA și China trebuie să evite conflictul și confruntarea, afirmând că „capcana lui Tucidide poate fi depășită”. Liderul chinez a spus că summitul va viza extinderea cooperării în comerț, investiții, AI, aplicarea legii și dialogul militar, insistând că rivalitatea dintre cele două puteri trebuie să rămână o competiție „sănătoasă”, nu o confruntare de tip câștigător-învins.

Declarațiile celor doi lideri, înainte de discuția bilaterală a celor două delegații

Prezentăm în cele ce urmează, integral, scurtele declarații ale celor doi lideri, cu ocazia ceremoniei de debut a vizitei de stat:

Donald Trump:

Președinte Xi, doamnă Peng și membri ai delegației chineze, sunt încântat să vă urez bun venit la frumoasa Casă Albă. Este o mare onoare. În luna mai, am avut marele privilegiu de a vă vizita la Beijing, unde ați primit delegația noastră cu o ospitalitate spectaculoasă și foarte frumoasă. Acum, Melania și cu mine suntem onorați să vă găzduim la Washington, în timp ce președintele Xi devine primul lider chinez din istorie care efectuează o a doua vizită oficială de stat în America.

De la prima mea alegere, în 2016, președintele Xi și cu mine am construit o prietenie, o prietenie cu adevărat extraordinară, bazată pe respect reciproc și pe interesele vitale ale popoarelor noastre. Am petrecut timp împreună în întreaga lume, din Germania până în Argentina, din Japonia până în Coreea de Sud și de la Beijing până la Palm Beach, Florida. Dar, în mod remarcabil, aceasta este prima noastră întâlnire aici, la Casa Albă. Și, după cum președintele Xi a putut deja să vadă, multe lucruri s-au schimbat de când a fost ultima dată aici.

Președintele Xi și doamna Peng sosesc într-un moment important pentru America, când marcăm 250 de ani de la fondarea țării noastre. Mâine vom vizita Arhivele Naționale pentru a vedea unele dintre cele mai importante comori ale acestei istorii de care suntem atât de mândri, inclusiv Declarația de Independență, Constituția Statelor Unite și Bill of Rights. Vom vedea, de asemenea, obiecte care mărturisesc relația îndelungată și prețuită dintre cele două țări, inclusiv ceva cu adevărat extraordinar: schimburile culturale dintre China și Statele Unite. Așa cum strămoșii noștri au traversat oceanul cu secole în urmă pentru a face comerț, pentru a învăța și pentru a construi o lume mai bună, cele două țări ale noastre fac, de fapt, același lucru. Și suntem foarte mândri de acest lucru și de această relație.

Lucrând împreună, președintele Xi și cu mine am făcut progrese extraordinare în privința problemelor cu care se confruntă cele două țări. În timpul ultimei mele vizite, în luna mai, am creat Consiliul pentru Comerț, un mecanism complet nou care s-a dovedit incredibil de eficient. Echipele noastre au lucrat pentru a încuraja o relație comercială mai echilibrată, inclusiv printr-un nou acces pe piață pentru fermierii și crescătorii americani.

În timpul acestei vizite vom discuta, de asemenea, chestiuni urgente privind securitatea, tehnologia și superinteligența, SI. Deciziile pe care le luăm astăzi în aceste domenii pot contribui la pace și prosperitate pentru multe decenii de acum înainte.

Dacă ne concentrăm asupra intereselor noastre comune, sunt convins că putem realiza foarte multe. De-a lungul istoriei, urmărirea acestor interese comune a unit popoarele noastre dincolo de oceane uriașe, distanțe extraordinare și numeroase diferențe și chiar ne-a făcut aliați în cel de-Al Doilea Război Mondial. Priviți ce am realizat împreună luptând în cel de-Al Doilea Război Mondial. Piloți americani curajoși s-au oferit voluntari să vină în China și să lupte pentru însăși supraviețuirea acestei țări legendare, în cadrul legendarului grup Flying Tigers. Au fost incredibili. Iar întâlnirea pușcașilor marini americani cu poporul chinez i-a inspirat pe aceștia să adopte o expresie chinezească pe care o folosesc și astăzi: „gung ho”. Pușcașii marini o folosesc pentru a exprima un mare entuziasm, însă în chineză înseamnă literalmente „a lucra împreună”.

Așa cum popoarele noastre au lucrat împreună pentru a câștiga acel război, președintele Xi și cu mine vom continua să lucrăm împreună pentru a construi un viitor mai bun pentru ambele noastre națiuni. Președinte Xi, doamnă Peng, vă mulțumesc încă o dată pentru această vizită istorică și vă urez bun venit în Statele Unite ale Americii.

Xi Jingping:

Onorabile președinte Donald J. Trump și doamnă Melania Trump, membri ai delegației americane, doamnelor și domnilor, dragi prieteni, sunt foarte bucuros să efectuez o vizită de stat în frumoasa dumneavoastră țară, Statele Unite ale Americii. Vă mulțumesc, președinte Trump și doamnă Trump, pentru ospitalitatea călduroasă pe care mi-ați oferit-o mie și soției mele.

În numele celor peste 1,4 miliarde de chinezi, doresc să încep prin a transmite sincere salutări poporului american și calde felicitări cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la independența Statelor Unite.

Atât China, cât și Statele Unite sunt țări mărețe, iar poporul chinez și poporul american sunt popoare mărețe. Vizitez Statele Unite la invitația președintelui Trump pentru a continua prietenia noastră, pentru a extinde cooperarea și pentru a promova bunăstarea ambelor noastre popoare.

În fața schimbărilor prin care trec lumea și epoca noastră, schimbări de importanță istorică, China și Statele Unite, în calitate de două mari puteri, poartă o responsabilitate istorică pentru promovarea dezvoltării și progresului omenirii.

Domnule președinte, în timpul vizitei dumneavoastră în China din acest an am convenit să construim o relație chino-americană constructivă, bazată pe stabilitate strategică, iar această abordare a fost primită favorabil de popoarele celor două țări și de comunitatea internațională. Sunt pregătit să lucrez împreună cu dumneavoastră pentru a menține pe un curs stabil, către viitor, marea navă a relațiilor dintre China și Statele Unite.

Trebuie să consolidăm comunicarea. China și Statele Unite au condiții naționale diferite, însă, printr-un dialog sincer, aprofundat și continuu, cele două țări se pot înțelege mai bine, pot identifica punctele comune lăsând deoparte diferențele și pot consolida încrederea reciprocă.

Președintele Trump și cu mine ne respectăm reciproc. Am construit o relație personală bună și am rămas în contact. Încurajăm departamentele guvernelor noastre, inclusiv cele responsabile de afaceri externe, economie, cooperare financiară, aplicarea legii și schimburile interumane, să intensifice contactele și susținem, de asemenea, intensificarea schimburilor dintre organismele noastre legislative.

Trebuie să cooperăm cu sinceritate. Interesele Chinei și ale Statelor Unite sunt profund interconectate și există un spațiu amplu pentru cooperare. Cooperarea dintre China și Statele Unite poate să nu rezolve fiecare problemă a lumii, dar, fără cooperarea noastră, multe dintre problemele lumii ar fi dificil de rezolvat.

China își menține porțile larg deschise și salută companiile americane care doresc să investească și să facă afaceri acolo. Sperăm ca și companiile chineze să fie tratate în mod echitabil aici, în Statele Unite.

Lucrând împreună, putem extinde lista domeniilor de cooperare și o putem scurta pe cea a problemelor dintre noi. Atât China, cât și Statele Unite sunt națiuni de vârf în domeniul inteligenței artificiale. Avem atât capacitatea, cât și responsabilitatea de a dezvolta și gestiona inteligența artificială în beneficiul societății și de a ne asigura că dezvoltarea AI rămâne întotdeauna sub control uman și servește bunăstării oamenilor.

În ceea ce privește combaterea narcoticelor și aplicarea legii, partea chineză este dispusă să consolideze cooperarea cu Statele Unite.

Cele două părți ar putea, de asemenea, să crească numărul zborurilor directe pentru a facilita călătoriile și comerțul în ambele sensuri.

China și Statele Unite trebuie să mențină o relațe bazată pe absența conflictului și a confruntării. Trebuie să coexistăm în pace.

Așa cum am spus de multe ori, China și Statele Unite, ca două mari puteri, au ambele de câștigat din cooperare și ambele au de pierdut din confruntare. Nu trebuie să evităm să vorbim despre competiție, însă competiția noastră trebuie să fie una sănătoasă și trebuie menținută în anumite limite. Ar trebui să fie o cursă în care încercăm să ne ajungem unul pe celălalt, nu o luptă în care unul trebuie să câștige, iar celălalt să piardă.

China și Statele Unite trebuie să păstreze linia roșie a evitării conflictului și confruntării dintre noi. Cu siguranță putem găsi calea potrivită pentru ca cele două mari țări ale noastre să conviețuiască pe această planetă pe care amândouă o numim acasă.

Forțele noastre armate trebuie să mențină un dialog regulat și să îmbunătățească mecanismele de comunicare și prevenire a crizelor. Capcana lui Tucidide poate fi depășită.

Așa cum a menționat anterior președintele Trump, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, chinezii și americanii au luptat umăr la umăr împotriva agresiunii fasciste. Poporul chinez nu a uitat niciodată acea parte a istoriei și nici poporul american. Speranța relației chino-americane se află în popoarele noastre, iar viitorul ei se află în mâinile tinerilor.

Sunt bucuros să anunț o invitație adresată unui număr de 100.000 de tineri americani de a vizita China pentru schimburi și studii în următorii cinci ani. (…)

Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, realizarea marii renașteri a națiunii chineze și obiectivul de a face America din nou măreață pot avansa împreună. Să răspundem așteptărilor popoarelor noastre și să demonstrăm inițiativă istorică. Să continuăm să promovăm prietenia dintre popoarele noastre și să lucrăm împreună pentru construirea unei lumi mai bune. Vă mulțumesc.

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