Xi Jinping cere ”o nouă arhitectură de securitate” în Orientul Mijlociu și contestă influența americană – China caută să-și extindă cooperarea cu Egiptul, pe fondul războiului SUA-Iran

Președintele Chinei, Xi Jinping, a cerut statelor din Orientul Mijlociu să se opună ingerințelor externe și să ia în considerare remodelarea arhitecturii de securitate a regiunii, în timpul unei vizite efectuate miercuri în Egipt, în condițiile în care Beijingul încearcă să își extindă influența pe fondul războiului dintre SUA și Iran, conform Reuters.

Aceasta a fost prima vizită a lui Xi în Orientul Mijlociu din ultimii patru ani, venită într-un moment în care țările din regiune își reevaluează relațiile strategice, după șase luni de război al SUA și Israelului împotriva Iranului.

China încearcă să-și crească influența în regiune, în contrapondere la la influența SUA

Egiptul, un partener militar important al SUA, care primește anual aproximativ 1,3 miliarde de dolari sub formă de ajutor militar din partea Washingtonului, și-a intensificat în ultimii ani cooperarea economică și militară cu China.

Primit la Cairo de președintele Abdel Fattah al-Sisi cu o ceremonie militară, Xi a declarat că statele din regiune ar trebui să fie „stăpânele propriului destin” și să exploreze o nouă „arhitectură de securitate” regională, potrivit agenției oficiale chineze Xinhua.

Xi a mai afirmat că China este pregătită să colaboreze cu statele din regiune pentru protejarea rutelor maritime, o chestiune care a căpătat o importanță sporită după ce conflictul SUA-Iran a perturbat traficul prin Strâmtoarea Ormuz și Strâmtoarea Bab al-Mandeb.

Cei doi lideri au convenit să aprofundeze cooperarea în domeniul securității și coordonarea în combaterea terorismului, potrivit Xinhua. Cele două părți au convenit, de asemenea, să extindă cooperarea în domeniul centrelor de date, semiconductorilor și lanțurilor de aprovizionare cu metale critice și să consolideze utilizarea monedelor proprii în schimburile comerciale și în investiții, potrivit unei declarații comune.

„Echilibru strategic”

Pentru Egipt, relațiile mai strânse cu China se înscriu într-un efort mai amplu de diversificare a parteneriatelor internaționale. Într-un articol publicat înaintea vizitei, președintele al-Sisi a declarat că Egiptul urmărește o politică de „echilibru strategic” într-o perioadă de intensificare a rivalităților globale.

„Egiptul vrea să își lărgească cercul relațiilor cu marile puteri ale lumii, inclusiv cu China. Prin urmare, viziunile converg”, a declarat pentru Reuters fostul diplomat egiptean Ayman Zaineldine.

Pentru China, influența regională a Egiptului și poziția sa strategică îl transformă într-un partener important, în condițiile în care Beijingul urmărește un rol economic mai amplu și încearcă să diminueze influența Statelor Unite în regiune.

„Egiptul reprezintă ceva foarte valoros pentru Beijing – o piață internă mare pentru oportunități de investiții și o greutate diplomatică importantă în regiune, inclusiv în chestiunea palestiniană, precum și o legătură cu Africa”, a declarat H. A. Hellyer, cercetător la think tank-ul Royal United Services Institute, pentru Reuters.

Conform agenției de presă, consolidarea relațiilor militare dintre cele două țări a fost vizibilă luna trecută în timpul exercițiilor „Eagles of Civilization” desfășurate de Egipt împreună cu China, care au inclus un rar exercițiu de luptă aeriană la care au participat avioane J-16 de fabricație chineză și Rafale de fabricație franceză.

Vizita președintelui chinez a fost pregătită simbolic de mai multe zile, străzile din capitala Egiptului fiind împodobite cu steaguri chineze și imagini ale unor obiective emblematice, inclusiv Sfinxul din Egipt și Marele Zid Chinezesc.

Relațiile economice se extind

Egiptul, care găzduiește Canalul Suez și are o populație de peste 110 milioane de locuitori, este o piață importantă pentru China, importând numai în prima jumătate a acestui an bunuri chinezești în valoare de aproximativ 10 miliarde de dolari.

Investițiile chineze au crescut rapid după ce al-Sisi a vizitat China și a semnat un acord de parteneriat strategic în 2014, companiile chineze investind miliarde de dolari în porturi de containere, proiecte de hidrogen verde și facilități pentru producția de conducte din fier, anvelope auto și sateliți.

Guvernul egiptean afirmă că Zona Economică a Canalului Suez a atras aproximativ 4 miliarde de dolari în investiții chineze. Miercuri, autoritățile egiptene au anunțat planuri de extindere a unei zone industriale dezvoltate de China în această regiune, în timp ce firma chineză ZC Rubber Group a semnat un acord preliminar pentru analizarea construirii unui complex de producție a anvelopelor în valoare de 500 de milioane de dolari.

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