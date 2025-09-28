WSJ: Xi Jinping încearcă să obțină o concesie majoră din partea lui Donald Trump: opoziția explicită față de independența Taiwanului. Ce argumente și ce semnale are

După ce a pregătit terenul pentru cooperarea comercială cu Administrația Trump, președintele chinez Xi Jinping urmărește acum „premiul suprem”: o schimbare în politica SUA care, speră Beijingul, ar putea izola Taiwanul, scrie Wall Street Journal (WSJ).

Având în vedere că președintele Trump și-a manifestat interesul pentru încheierea unui acord economic cu China în anul următor, spun sursele WSJ, liderul chinez intenționează să facă presiuni asupra omologului său american pentru a declara oficial că SUA „se opun” independenței Taiwanului.

De la venirea la putere la sfârșitul anului 2012, Xi a făcut din aducerea Taiwanului sub controlul Beijingului un principiu-cheie al „Visului chinezesc” de renaștere națională. Acum, aflat în al treilea mandat, el a subliniat în repetate rânduri că „reunificarea” este inevitabilă și nu poate fi oprită de forțe externe – o referire la sprijinul politic și militar acordat de Washington Taipeiului.

Xi nu mai este mulțumit de poziția SUA adoptată de administrația președintelui Joe Biden, potrivit căreia Washingtonul „nu susține” independența Taiwanului, au spus sursele. Această declarație a liniștit Beijingul, dar nu s-a abătut de la politica strategică ambiguă a SUA „O singură China”, care recunoaște pretențiile Beijingului asupra Taiwanului fără a le susține.

Pentru președintele Chinei, diferența dintre a nu susține independența Taiwanului și a se opune în mod explicit acesteia este mai mult decât semantică. Aceasta ar semnala o schimbare a politicii SUA de la o poziție neutră la una care se aliniează activ cu Beijingul împotriva suveranității taiwaneze – o schimbare care ar putea consolida și mai mult puterea lui Xi în țara sa.

Administrația Trump nu a preluat limbajul din era Biden de a nu sprijini independența Taiwanului. „Am declarat de mult timp că ne opunem oricăror schimbări unilaterale ale status quo-ului din partea oricăreia dintre părți”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat. „China reprezintă cea mai mare amenințare la adresa păcii și stabilității în Strâmtoarea Taiwan”, a adăugat el.

Xi crede că poate convinge Trump să-și schimbe poziția față de Taiwan, deoarece Beijingul consideră că acesta este dornic să obțină un acord economic avantajos, au afirmat sursele WSJ. În discuțiile cu omologii americani, consilierii politici chinezi din afara guvernului au subliniat deja necesitatea ca SUA să-și anunțe oficial opoziția față de independența Taiwanului.

„Crearea unei prăpăstii între Washington și Taipei este Sfântul Graal al problemei Taiwanului pentru Beijing”, a declarat Evan Medeiros, fost înalt oficial în domeniul securității naționale în administrația Obama și actualmente profesor la Universitatea Georgetown. „Acest lucru ar submina încrederea Taiwanului și ar spori influența Beijingului asupra Taipeiului. Xi probabil consideră că perioada viitoare de interacțiuni cu Trump este cea mai bună ocazie pentru a încerca să despartă Washingtonul de Taipei”, a adăugat Medeiros.

Acordul pentru vânzarea TikTok dă speranțe Beijingului

Un acord recent negociat de Trump și Xi pentru vânzarea aplicației de social media TikTok către investitori americani a deschis calea pentru o serie de discuții la nivel înalt.

Cei doi lideri intenționează să se întâlnească la viitorul summit Asia-Pacific din Coreea de Sud, cu posibile vizite ulterioare ale lui Trump la Beijing la începutul anului 2026 și ale lui Xi în SUA în decembrie același an. Acest angajament rămâne provizoriu, au declarat persoane apropiate de Casa Albă, întrucât călătoria lui Trump în China depinde de cooperarea Beijingului în domeniul comerțului și de eforturile de a reduce fluxul de substanțe care produc fentanil.

În același timp, relația SUA cu Taiwanul pare să fi devenit mai incertă. Spre deosebire de Biden, Trump a evitat în mare măsură să declare în mod explicit dacă SUA ar interveni militar în cazul în care China ar invada Taiwanul, afirmând că o declarație publică ar slăbi poziția sa de negociere. Într-un interviu acordat în august pentru Fox News, Trump a declarat că Xi i-a promis că China nu va invada Taiwanul cât timp el este președinte.

Administrația Trump a amânat recent o parte din ajutorul militar și i-a refuzat președintelui taiwanez Lai Ching-te o escală în SUA, ceea ce l-a determinat pe Lai să-și anuleze călătoria în America Latină. Aceste acțiuni au ridicat semne de întrebare atât la Washington, cât și la Taipei, cu privire la faptul că se acordă prioritate unui acord comercial cu China în detrimentul sprijinului acordat Taiwanului.

Persoanele apropiate de Casa Albă au declarat că administrația se concentrează pe descurajarea Chinei de la a întreprinde acțiuni militare împotriva Taiwanului și pe încurajarea Taipeiului să-și mărească cheltuielile pentru capacități precum drone și muniții, pentru a-și consolida autoapărarea. Decizia recentă de a refuza escală de tranzit, au spus ei, a avut scopul de a evita implicarea SUA în politica internă a Taiwanului.

Un înalt oficial al Administrației SUA a declarat: „Politica Statelor Unite privind o singură China, care prevede interacțiuni ale puterii executive cu ambele părți ale Strâmtorii Taiwan, rămâne aceeași ca în prima administrație Trump”. În timpul primei președinții Trump, Statele Unite au intensificat colaborarea cu Taiwanul și au stimulat vânzările de arme.



Într-o convorbire telefonică din ianuarie cu ministrul chinez de externe Wang Yi, secretarul de stat Marco Rubio a reiterat în privat asigurarea că nu va sprijini independența Taiwanului, potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune. Beijingul a făcut publică această remarcă într-un raport oficial al convorbirii telefonice fără permisiunea SUA, au spus aceste persoane, ceea ce l-a iritat pe Rubio.

Este de așteptat ca Xi Jinping să profite de fiecare ocazie pe care o are cu Trump pentru a-l presa pe liderul american să adopte o poziție fermă împotriva independenței Taiwanului.

***