WSJ: SUA au propus reluarea livrărilor de gaze rusești spre Europa prin Ucraina, printr-un intermediar american – UE respinge ideea

Statele Unite au propus și susțin reluarea livrărilor de gaze rusești către Europa prin conductele care traversează Ucraina, în cadrul negocierilor pentru un armistițiu energetic înaintea iernii, potrivit The Wall Street Journal (WSJ).

Planul, discutat de emisarii și negociatorii Casei Albe Jared Kushner și Steve Witkoff atât la Moscova cât și la Kiev, prevede ca gazele rusești să fie cumpărate și revândute Europei printr-un intermediar american, pentru a ocoli sancțiunile europene.

Ucraina ar încasa taxe de tranzit, iar investitorii americani ar putea obține profituri importante. Principalul obstacol este opoziția UE, care urmărește eliminarea importurilor de gaze rusești și a respins recent importarea de gaze prin gazoductul Nord Stream. Propunerea privind importarea de gaze prin conductele Ucrainei nu a fost încă acceptată nici de Rusia și nici de Ucraina.

UE s-a angajat să elimine gazul rusesc până la sfârșitul anului 2027

În baza legislației actuale a Uniunii Europene, toate achizițiile de gaze naturale rusești trebuie eliminate treptat până la sfârșitul anului 2027, mai arată WSJ. Liderii celor mai mari state europene au declarat că nu sunt interesați să restabilească dependența de aprovizionarea cu energie dintr-o țară pe care o consideră principala lor amenințare strategică.

Planul a fost pus temporar în așteptare luna trecută, după ce Ucraina a încetat unilateral să atace rafinăriile rusești, sub presiunea președintelui american Donald Trump. Kievul a suspendat atacurile asupra rafinăriilor rusești pentru aproape două săptămâni, în timp ce Rusia a continuat să lovească infrastructura energetică a Ucrainei, iar Moscova a început să livreze motorină către Statele Unite. SUA și-au mutat atunci atenția către posibilitatea unui acord de pace mai amplu.

Kievul și-a reluat însă campania aeriană vineri, lansând trei atacuri asupra a trei mari rafinării rusești în ultimele trei zile. Conform WSJ, acest lucru a dat un nou sentiment de urgență eforturilor pentru obținerea unui armistițiu energetic mai cuprinzător înaintea negocierilor trilaterale de pace dintre SUA, Rusia și Ucraina, programate pentru jumătatea lunii noiembrie la Abu Dhabi. Până în prezent, Rusia a respins încercările americane de a ajunge la un asemenea acord.

În opinia negociatorilor americani, revenirea Rusiei pe piața europeană a gazelor naturale ar crea un stimulent financiar suficient de puternic pentru președintele Vladimir Putin. Utilizarea rețelei de conducte din perioada sovietică, care transportă gaze către Europa prin Ucraina din zăcămintele Urengoi din Siberia, ar aduce, de asemenea, Kievului venituri din taxele de tranzit.

Oficialii Casei Albe au propus ca Rusia să depună veniturile obținute din aceste vânzări de gaze către Europa într-un cont escrow într-o jurisdicție terță, astfel încât Kremlinul să nu poată folosi banii pentru finanțarea războiului, a declarat un oficial american de rang înalt. În același timp, Washingtonul a încercat să prezinte ideea liderilor europeni drept o modalitate de reducere a prețurilor la energie înaintea unei ierni în care rezervele europene de gaze sunt la cel mai redus nivel sezonier din ultimii câțiva ani.

WSJ mai notează că planul reprezintă o schimbare totală de direcție față de primul mandat al lui Donald Trump. Atunci, Trump a criticat-o în repetate rânduri pe Angela Merkel, cancelarul german, pentru construirea gazoductului Nord Stream 2. El avertiza că Nord Stream 2 va face Germania „captivă Rusiei” și, la sfârșitul anului 2019, a impus sancțiuni proiectului.

Puțin peste doi ani mai târziu, Rusia a invadat Ucraina, mizând pe faptul că Europa nu va reacționa din cauza dependenței economice puternice de Moscova. Războiul i-a determinat însă pe europeni să considere dependența de gazele naturale rusești drept o vulnerabilitate strategică față de o putere ostilă. UE a adoptat de atunci mai multe legislații care au redus puternic importurile de gaze rusești și le interzice complet până la sfârșitul anului viitor. Poziția oficială actuală a Europei este că UE nu va relua achizițiile de gaze rusești nici măcar după un acord de pace complet cu Rusia, cu atât mai puțin pentru un armistițiu energetic incert, care i-ar permite lui Putin să continue războiul și i-ar asigura finanțare pentru armată.

Comisarul european pentru Energie, Dan Jørgensen, a declarat într-un interviu acordat în octombrie unui ziar maghiar, confirmat ulterior de biroul său, că interdicția asupra importurilor de gaze rusești ar trebui să fie permanentă.

„Cu siguranță nu aș avea încredere în Rusia. Chiar dacă pacea ar veni mâine, ceea ce sperăm cu toții”, a spus el.

Potrivit WSJ, administrația Trump mizează totuși pe faptul că opoziția europeană se va dovedi mai puțin rigidă decât pare.

Greșeala lui Merkel, din perspectiva americană

În privat, unii oficiali europeni de rang înalt sunt însă mult mai direcți. Un oficial nordic de rang înalt a declarat pentru WSJ că ideea reluării achizițiilor de gaze rusești contravine tuturor principiilor susținute de europeni, în timp ce un oficial de rang înalt dintr-un mare stat european a comparat-o cu decizia fostului premier britanic Neville Chamberlain de a sacrifica Cehoslovacia în fața lui Hitler în schimbul unor înțelegeri economice.

Statele Unite, în schimb, consideră acum că o eventuală redeschidere a Nord Stream ar putea reprezenta o componentă importantă a unui acord mai amplu, nu doar pentru încheierea războiului din Ucraina, ci și pentru rezolvarea tensiunilor istorice dintre Rusia și aliații europeni ai Americii. Greșeala Angelei Merkel a fost că a promovat gazoductul fără să lucreze mai întâi la un acord mai larg de securitate cu Rusia, care să fie acceptabil pentru Moscova, a declarat un oficial american de rang înalt pentru publicația americană.

Rusia și Germania au construit primul gazoduct Nord Stream în 2011 pentru a ocoli rețelele care traversează Ucraina. Nord Stream 1, care a încetat livrările în august 2022, și Nord Stream 2, care nu a fost niciodată pus în funcțiune, au fost grav avariate în explozii submarine din septembrie 2022 atribuite Ucrainei. Repunerea lor în funcțiune ar necesita o perioadă considerabilă de timp, chiar dacă obstacolele politice și de reglementare ar putea fi depășite.

Un oficial american a declarat că negociatorii au discutat diverse propuneri economice pe parcursul negocierilor. Europenii și-au exprimat interesul pentru o propunere care ar reduce drastic prețurile gazelor pe continent, a spus oficialul, adăugând că orice acord economic ar face parte dintr-un acord de pace cuprinzător.

În schimb, rețeaua care traversează Ucraina, cu conexiuni către Slovacia și mai departe către Austria și Germania, ar putea fi repornită aproape imediat. Cantități limitate de gaze au continuat să circule prin aceasta până când a fost închisă în ianuarie 2025, la mult timp după începerea războiului la scară largă dintre Rusia și Ucraina.

Doar 11% din gazele Europei mai vin din Rusia

În prezent, doar 11% din gazele naturale consumate în Europa provin din Rusia, față de 45% înainte de război. Gazele naturale lichefiate din SUA reprezintă 30% din consumul european, în timp ce gazele rusești sunt importate fie prin transporturi de GNL, fie prin conductele TurkStream, care aprovizionează Ungaria și Slovacia.

În același timp, livrările de gaze naturale lichefiate din Qatar continuă să fie blocate în Golful Persic, iar creșterea globală a prețurilor la energie continuă chiar și în condițiile în care tot mai multe transporturi de petrol traversează Strâmtoarea Ormuz. Europa a cheltuit suplimentar 100 de miliarde de euro, aproximativ 112 miliarde de dolari, pentru energie ca urmare a războiului cu Iranul, potrivit UE.

Depozitele subterane de gaze naturale ale Europei sunt umplute în proporție de aproximativ 75%, iar continentul va intra în iarna care urmează cu stocuri sub media ultimilor nouă ani, potrivit autorităților europene de reglementare în domeniul energiei.

Principalul partid de opoziție din Germania, formațiunea de extremă dreapta Alternativa pentru Germania, a făcut deja din reluarea importurilor de gaze naturale ieftine din Rusia un element central al campaniei sale înaintea alegerilor naționale programate pentru 2028.

Pentru Europa ar fi mai ușor să își schimbe poziția dacă Kievul ar susține vânzările de gaze ca parte a unui armistițiu care ar preveni penele de curent și o posibilă catastrofă umanitară în marile orașe ucrainene, care ar putea declanșa un nou exod de refugiați în lunile următoare, au declarat pentru WSJ mai mulți diplomați. Acest lucru este cu atât mai relevant cu cât Ucraina și-a epuizat sistemele de apărare aeriană, în timp ce Statele Unite restricționează livrările de interceptoare Patriot pe fondul deficitului provocat de războiul cu Iranul.

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