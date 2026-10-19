WSJ: Putin a propus un summit trilateral Trump-Xi-Putin despre războiul din Ucraina, fără Zelenski, luna viitoare. Ce spune Trump despre acordurile cu Putin

Liderul Rusiei Vladimir Putin a propus o întâlnire cu președintele SUA Donald Trump și cu liderul chinez Xi Jinping luna viitoare, pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina, a relatat duminică Wall Street Journal (WSJ). Conform publicației americane, un asemenea summit trilateral l-ar exclude pe Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei.

Unul dintre locurile propuse de Putin pentru reuniune ar fi în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), programat la Shenzhen, în 18 și 19 noiembrie, a mai relatat Wall Street Journal.

Un summit axat pe Ucraina, dar din care Zelenski ar fi exclus, ar reprezenta un pas diplomatic neobișnuit și ar provoca, cel mai probabil, proteste din partea Kievului și a aliaților săi.

Propunerea dictatorului de la Kremlin vin pe fondul unor deschideri diplomatice ale lui Donald Trump față de Putin, inclusiv un acord privind exporturile de motorină și decizia de a renunța la aplicarea unei noi legi privind sancțiunile, decizii au fost criticate pe scară largă de congresmeni de la Washington și de Volodimir Zelenski, dar și de aliații SUA din Europa.

Trump ar fi deschis propunerii, din dorința de a găsi o soluție de încheiere pentru război

Putin a lansat ideea unui summit în trei în timpul unei convorbiri telefonice cu Trump din 9 octombrie, a declarat pentru publicație un fost ofițer rus de informații informat în legătură cu discuția. Aceeași convorbire a dus la acordul prin care SUA urmează să cumpere motorină rusească și să contribuie la facilitarea vânzării acesteia pe piețele internaționale.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat pentru Wall Street Journal că au existat discuții despre o posibilă întâlnire, dar a precizat că nu există încă un acord ferm nici asupra summitului, nici asupra agendei acestuia.

Un înalt oficial american a declarat că Trump nu a acceptat să participe, dar ar putea fi deschis propunerii, având în vedere angajamentul său de lungă durată de a pune capăt războiului, a relatat publicația. Duminică, printr-o postare pe Truth Social, Trump a transmis că a încheiat acorduri cu Rusia pentru că nu vrea să-l îndepărteze pe Putin de negocierile de pace cu Ucraina. În același timp, el l-a acuzat pe Zelenski că nu vrea încheierea războiului.

În același timp, într-un interviu acordat duminică Bloomberg News, președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a acuzat pe Trump că încearcă să exercite presiuni asupra Kievului pentru ca acesta să capituleze în fața Rusiei, pe fondul deteriorării continue a relațiilor dintre cei doi lideri.

Zelenski: SUA lucrează la o reuniune trilaterală cu Ucraina și Rusia

În paralel cu propunerea lui Putin pentru un summit cu Trump și Xi, Volodimir Zelenski a declarat în weekend că Statele Unite lucrează și la organizarea unei reuniuni trilaterale între SUA, Ucraina și Rusia.

„În ceea ce privește o întâlnire cu Putin, Statele Unite lucrează la acest lucru. Au o propunere pentru o reuniune trilaterală”, a transmis liderul ucrainean.

Potrivit lui Zelenski, întâlnirea ar putea avea loc într-un stat din Orientul Mijlociu, SUA menționând anterior Emiratele Arabe Unite sau Arabia Saudită, dar și în Statele Unite sau într-o țară europeană. El a precizat însă că nu există încă o confirmare din partea Moscovei sau a Washingtonului.

Președintele ucrainean a mai spus că Kievul este pregătit să negocieze „oriunde” și în orice format, iar partea americană ar fi transmis că o nouă întâlnire ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare.

„Contăm pe ei să pună mai multă presiune pe Putin, nu pe noi. Altfel, pur și simplu nu este corect”, a spus Zelenski.

Acesta a adăugat că europenii ar trebui să aibă propriul canal de negocieri cu Rusia și a anunțat discuții separate cu Turcia și cu state din Orientul Mijlociu.

Separat, Zelenski a transmis că a discutat cu emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, despre rezultatele negocierilor recente din Florida și despre următorii pași diplomatici.

„Echipele noastre mențin o comunicare practic neîntreruptă. Pregătim, de asemenea, următorii pași în diplomație”, a spus el, adăugând că „foarte mult depinde tocmai de poziția Americii” și că Ucraina rămâne pregătită să lucreze „constructiv, onest și pentru un rezultat real”.

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