WSJ: Pentagonul restricționează utilizarea de către Ucraina a rachetelor americane cu rază lungă de acțiune împotriva Rusiei

Pentagonul a blocat sistemele de control ale rachetelor cu rază lungă de acțiune (ATACMS) livrate Ucrainei, care nu mai pot fi utilizate pentru a ataca obiective aflate adânc în teritoriul rusesc, limitând capacitatea Kievului de a lovi ținte la mare distanță, a relatat sâmbătă Wall Street Journal, citând oficiali americani.

Reuters, care a preluat știrea, precizează nu a putut verifica din surse independente informația.

Știrea vine în contextul în care președintele american Donald Trump și-a manifestat public nemulțumirea și frustrarea pentru că nu se poate ajunge la un acord pace între Rusia și Ucraina care să pună capăt războiului care durează deja de trei ani și jumătate.

După ce întâlnirea cu președintele rus Vladimir Putin și reuniunea ulterioară cu liderii europeni și președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu au reușit să producă progrese notabile, Trump a declarat vineri că ia în considerare impunerea de sancțiuni economice împotriva Rusiei sau, retragerea sa din medierea procesului de pace.

Donald Trump ia în calcul ambele soluții: creșterea presiunii economice asupra Rusiei, sau retragerea din rolul de mediator

„Voi lua o decizie cu privire la ce vom face și va fi, va fi o decizie foarte importantă, și anume dacă vor fi sancțiuni masive sau tarife masive sau ambele deodată, sau dacă nu vom mai face nimic și vom spune că ăsta este războiul vostru”, a spus Trump.

Trump spera să organizeze o întâlnire bilaterală între Putin și Zelenski, dar acest lucru s-a dovedit a fi mult mai dificil de realizat. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri pentru NBC că nu s-a stabilit o agendă pentru o întâlnire cu Zelenski.

„Putin este gata să se întâlnească cu Zelenski atunci când agenda va fi pregătită pentru un summit. Și această agendă nu este deloc gata”, a declarat Lavrov pentru NBC, spunând că nu este planificată nicio întâlnire deocamdată.

În timp ce Casa Albă încerca să-l convingă pe Putin să se alăture discuțiilor de pace, mecanismul de aprobare instituit la Pentagon a împiedicat Ucraina să mai lanseze atacuri adânc în teritoriul rus, a relatat WSJ. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, are ultimul cuvânt cu privire la posibilitatea utilizării armelor cu rază lungă de acțiune, a precizat WSJ.

Nici biroul prezidențial al Ucrainei, nici Ministerul Apărării de la Kiev nu au răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta informația. Nici Casa Albă, nici Pentagonul nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

