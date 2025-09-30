WSJ: Pentagonul le cere furnizorilor să dubleze producția de rachete, în vederea unui posibil conflict cu China

Alarmat de stocurile reduse de arme pe care SUA le-ar avea la dispoziție pentru un potențial conflict viitor cu China, Pentagonul își îndeamnă furnizorii de rachete să dubleze sau chiar să cvadrupleze ritmul de producție, scrie Wall Street Journal (WSJ). Apelul vizează 12 tipuri de arme considerate critice.

Presiunea pentru accelerarea producției armelor critice cu cea mai mare cerere s-a manifestat printr-o serie de întâlniri la nivel înalt între liderii Pentagonului și reprezentanți de rang înalt ai mai multor producători de rachete din SUA, potrivit unor persoane familiarizate cu acest subiect.

Secretarul adjunct al Apărării, Steve Feinberg, joacă un rol neobișnuit de activ în cadrul inițiativei, numită Consiliul pentru Accelerarea Producției de Muniții, și îi sună săptămânal pe unii directori de companii pentru a discuta despre accelerarea producției.

Departamentul Apărării a convocat principalii furnizori de rachete la o masă rotundă în luna iunie la Pentagon pentru a da startul eforturilor industriei. La întâlnirea cu secretarul apărării Pete Hegseth și generalul Dan Caine, președintele Comitetului șefilor de stat major, au participat directori executivi de la mai mulți producători de arme, noi intrați pe piață, precum Anduril Industries, și o mână de furnizori de piese importante, precum combustibil pentru rachete și baterii.

„Președintele Trump și secretarul Hegseth explorează căi extraordinare pentru a ne extinde puterea militară și a accelera producția de muniții”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, când a fost întrebat despre aceste eforturi. „Acest efort a fost o colaborare între liderii industriei de apărare și înalți oficiali ai Pentagonului”, a adăugat acesta.

Unele persoane implicate în acest efort, atât din interiorul, cât și din exteriorul guvernului, se tem că obiectivele guvernului nu sunt realiste. Asamblarea completă a unei rachete poate dura doi ani. Testarea și certificarea armelor de la noi furnizori ca fiind suficient de sigure și fiabile pentru a fi utilizate de membrii serviciilor armate americane poate dura câteva luni și costa sute de milioane de dolari.

Există, de asemenea, întrebări cu privire la fondurile necesare pentru accelerarea producției. Legea Big, Beautiful Bill a administrației Trump, semnată în iulie, a prevăzut o finanțare suplimentară de 25 de miliarde de dolari pe o perioadă de cinci ani pentru muniții, dar analiștii spun că atingerea obiectivelor agresive ale Pentagonului ar costa zeci de miliarde în plus.

„Companiile nu construiesc aceste lucruri pe speculații”, a declarat Tom Karako, expert în muniții la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale. „Aștepți ca guvernul să le includă în contract. Este nevoie de o dovadă de sprijin financiar. Nu poate fi doar o promisiune verbală”, a precizat el.

Cum au reacționat marii contractori – Lockheed Martin și Raytheon

Contractori din domeniul apărării, precum Lockheed Martin și Raytheon, afirmă că au răspuns la această situație prin angajarea de noi lucrători, extinderea spațiilor de producție și creșterea stocurilor de piese de schimb, pentru a se pregăti pentru o eventuală creștere a cererii. Însă unii furnizori au întâmpinat dificultăți în atingerea noilor obiective și sunt reticenți în a cheltui sume mari pentru comenzi pe care guvernul încă nu le-a finanțat.

Christopher Calio, președintele și directorul executiv al companiei-mamă a Raytheon, RTX, unul dintre cei mai mari producători de muniții militare, a declarat într-o scrisoare adresată Pentagonului la 3 iulie că este gata să colaboreze cu Departamentul Apărării pentru a crește producția, dar a avertizat că compania va avea nevoie de fonduri suplimentare și de angajamente din partea Pentagonului pentru a cumpăra mai multe muniții.

„Este necesar să se semnaleze cererea puternică pentru aceste muniții critice către baza de aprovizionare prin extinderea Programului de înregistrare… și prin finanțare pentru a sprijini acest demers”, a scris el în scrisoarea, care a fost analizată de The Wall Street Journal.

Probleme după invadarea Ucrainei de către Rusia

Oficialii militari sunt îngrijorați cu privire la capacitatea SUA de a crește producția de arme de la invazia Rusiei în Ucraina din 2022. Administrația Biden a lansat o inițiativă pentru a crește rata de producție a munițiilor și a elimina problemele din lanțul de aprovizionare în 2023.

De atunci, noile comenzi de rachete nu au reușit să țină pasul cu utilizarea tot mai intensă a interceptorilor scumpi, inclusiv Patriot, pentru a apăra Ucraina împotriva bombardamentelor rusești tot mai intense. Oficialii americani doresc să dispună de mai multe rachete interceptor pentru a proteja bazele și aliații din regiunea Pacificului.

Până în iunie, administrația Trump stabilise obiective de producție și mai agresive. Apoi, SUA au lansat sute de rachete de ultimă generație în timpul conflictului de 12 zile dintre Israel și Iran, epuizând și mai mult arsenalul său de rachete.

Noul consiliu de accelerare se concentrează pe 12 arme pe care Pentagonul dorește să le aibă la îndemână pentru un potențial conflict cu China, au spus unele persoane. Lista include interceptori Patriot, rachete anti-navă cu rază lungă de acțiune, rachete Standard Missile-6, rachete de precizie și rachete aer-sol Joint Air-Surface Standoff. Patriot este o prioritate specială, deoarece Lockheed s-a străduit să țină pasul cu cererea globală în creștere.

O cerere inițială de informații a solicitat producătorilor de arme, în cadrul mesei rotunde din iunie, să detalieze modul în care ar putea crește producția de 2,5 ori față de volumele actuale, prin măsuri luate în următoarele șase, 18 și 24 de luni, potrivit documentelor analizate de Journal. Armata a solicitat, de asemenea, furnizorilor să descrie modul în care ar putea atrage noi capitaluri private și ar putea acorda licențe pentru tehnologia lor unor producători terți.

În septembrie, armata a acordat companiei Lockheed aproape 10 miliarde de dolari pentru fabricarea a aproape 2.000 de rachete PAC-3 în exercițiul financiar 2024-2026. Pentagonul dorește ca furnizorii să producă în cele din urmă același număr de rachete Patriot în fiecare an, adică de aproape patru ori mai mult decât rata actuală de producție, potrivit unor persoane familiarizate cu acest subiect.

Boeing s-a grăbit în această vară să calculeze cât de mare ar putea fi comanda de căutătoare pe care ar putea-o onora și a finalizat recent un proiect de extindere de 35.000 de metri pătrați la fabrica sa, care este încă în curs de dotare cu echipamente noi de asamblare. O purtătoare de cuvânt a Boeing a declarat că livrările lunare de căutătoare au atins noi recorduri și că compania intenționează să crească și mai mult producția.

Unii furnizori spun că sunt dispuși să-și asume riscuri financiare înainte de a avea contractele în mână. O purtătoare de cuvânt a Northrop Grumman a declarat că furnizorul de rachete „a investit în avans mai mult de 1 miliard de dolari în instalații de producție de motoare solide pentru rachete”, cu planuri de a dubla producția în următorii patru ani.

Pentagonul va lua în curând mai multe măsuri pentru a crește producția, a declarat Daniel Driscoll, secretarul pentru Armată, la începutul acestei luni. Departamentul Apărării, a spus el, planifică „schimbări substanțiale masive în modul în care achiziționăm produsele”.

***