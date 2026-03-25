WSJ: Noua Zeelandă investește 7 mld. dolari în Apărare, pentru a contracara influența Chinei. Decizia ajută SUA în Pacificul de Sud

Cunoscută pentru peisaje pitorești și destinații de vacanță unice, Noua Zeelendă se angajează într-un demers mai puțin caracteristic: consolidarea armatei sale reduse, pe măsură ce China își trimite forțele tot mai adânc în Pacific.

Țara se pregătește să aloce aproximativ 7 miliarde de dolari pentru capacități de atac îmbunătățite, elicoptere noi, rachete antitanc și drone pentru supraveghere aeriană și maritimă, scrie Wall Street Journal.

În paralel, țara desfășoară o campanie de recrutare, cu scopul de a inversa tendința de reducere a efectivelor, după ce personalul militar a optat pentru locuri de muncă mai bine plătite, în alte sectoare.

Urgența unei forțe bine echipate a fost evidentă anul trecut, când o forță navală chineză a navigat în jurul Australiei și a efectuat exerciții de tragere cu muniție reală între Australia și Noua Zeelandă. Noua Zeelandă a mobilizat avioane de supraveghere P-8A Poseidon și mijloace navale pentru a monitoriza manevrele, care au demonstrat capacitatea crescândă a Chinei de a-și desfășura forțele la distanțe mai mari.

Exercițiile navale chineze le-au reamintit neozeelandezilor că țara nu se poate baza pe locația sa îndepărtată pentru a se feri de probleme, a declarat Judith Collins, ministrul apărării din Noua Zeelandă, într-un interviu. „Oamenii și-au dat seama că nu putem rămâne pur și simplu la capătul lumii și să sperăm că nimeni nu știe unde suntem”, a spus ea.

Planurile Noii Zeelande arată cum consolidarea rapidă a puterii militare a Chinei și invazia Rusiei în Ucraina schimbă calculele pentru multe națiuni, unde competiția clasică între marile puteri era considerată până de curând o relicvă a istoriei.

Beneficii pentru SUA

Planurile Noii Zeelande vor aduce beneficii Statelor Unite, care colaborează mai strâns cu aliații pentru a descuraja Beijingul să preia controlul asupra Taiwanului, insula autonomă revendicată de China. Deoarece forțele americane se concentrează pe zone fierbinți precum Taiwanul și Marea Chinei de Sud, o prezență mai puternică a Noii Zeelande în Pacificul de Sud va ajuta la monitorizarea și respingerea activităților chineze din acea zonă, unde Noua Zeelandă este responsabilă de o zonă economică exclusivă și o zonă de căutare și salvare extinse, au afirmat analiștii.

De asemenea, o prezență consolidată va transmite Beijingului, care a încercat să-și extindă influența în națiunile insulare strategice din Pacific, mesajul că regiunea nu este în totalitate la îndemână.

„Sincer, nu există suficiente resurse americane pentru a asigura o prezență zilnică în Pacificul de Sud”, a declarat Wilson Beaver, consilier principal de politici la conservatoarea Heritage Foundation din Washington, D.C. Din perspectiva SUA, a spus el, este un lucru bun ca nave prietenoase din Noua Zeelandă și din Australia, aliat al SUA prin tratat, să patruleze zona.

Ce rol va juca Noua Zeelandă în cazul invadării Taiwanului

Dacă ar exista un conflict privind Taiwanul, rolul cel mai probabil al Noii Zeelande ar fi acela de a ajuta la protejarea rutelor maritime cheie, importante atât pentru Noua Zeelandă, cât și pentru Australia, a spus Beaver. China ar putea viza Australia deoarece aceasta ar putea servi drept bază de operațiuni pentru forțele americane, a ripostat împotriva acțiunilor Chinei în Pacific și se află în apropierea unor căi navigabile cheie.

Noua Zeelandă are o alianță militară formală cu Australia, dar a avut o ruptură cu SUA când Noua Zeelandă a adoptat o poziție împotriva armelor nucleare pe teritoriul său în anii 1980. SUA și Noua Zeelandă și-au intensificat cooperarea în ultimii ani, iar Noua Zeelandă este un membru de lungă durată al așa-numitei rețele de schimb de informații „Five Eyes”, care include, de asemenea, SUA, Marea Britanie, Canada și Australia.

„Atenția sporită acordată de Noua Zeelandă Chinei și creșterea asociată a cheltuielilor de apărare sunt schimbări binevenite”, a declarat Ely Ratner, fost secretar adjunct al apărării pentru afaceri de securitate indo-pacifice în administrația Biden, care este acum director la grupul de reflecție Marathon Initiative. „Deși acest lucru s-ar putea să nu ducă la contribuții majore la un conflict regional, Wellington are încă contribuții uriașe de adus în limitarea influenței maligne a Chinei în insulele din Pacific”, a adăugat el.

Noua Zeelandă nu este singura care încearcă să-și consolideze forțele. Australia, de exemplu, intenționează să achiziționeze submarine cu propulsie nucleară de la SUA și își intensifică producția de rachete. Singapore, Coreea de Sud, Japonia și Filipine fac, de asemenea, investiții.

O radiografie a forțelor armate

Provocările cu care se confruntă forțele armate ale Noii Zeelande s-au cristalizat recent. Anul trecut, armata avea aproximativ 15.140 de persoane – inclusiv peste 8.000 de militari în serviciu activ, alături de forțele de rezervă și civili – cu aproximativ 330 mai puțini decât cu patru ani în urmă. În 2024, o navă de cercetare operată de marină, HMNZS Manawanui, s-a împotmolit și apoi s-a scufundat în apropierea Samoa – un incident atribuit unei serii de erori umane.

Trei dintre cele opt nave ale marinei neozeelandeze – două nave de patrulare offshore și una de patrulare costieră – au fost scoase din uz. Multe platforme îmbătrânesc rapid, inclusiv cea mai mare parte a marinei, unde multe nave vor ajunge la sfârșitul duratei de viață proiectate până la mijlocul anilor 2030.

„Timp de aproximativ două decenii, guvernele au considerat, în esență, că Noua Zeelandă se afla într-un mediu strategic favorabil și își putea permite să reducă cheltuielile de apărare la minimum”, a declarat David Capie, directorul Centrului de Studii Strategice de la Universitatea Victoria din Wellington.

Planurile au stârnit totuși reacții critice într-o țară care se confruntă cu dificultăți economice, unde produsele lactate rămân cea mai importantă sursă de export. China este cel mai mare partener comercial al Noii Zeelande, ceea ce înseamnă că Wellingtonul trebuie să fie atent să nu se îndepărteze complet de Beijing.

Administrația Trump a insistat în mod deschis asupra necesității ca alte țări să cheltuiască mai mult pentru apărare. Această serie de achiziții va crește cheltuielile militare ale Noii Zeelande de la puțin peste 1% din PIB la peste 2% în aproximativ opt ani. De asemenea, Noua Zeelandă intenționează să suplimenteze efectivele armatei cu 2.500 de persoane în următorii ani.

Noua Zeelandă a anunțat deja câteva achiziții importante. În august, a declarat că va cumpăra cinci elicoptere MH-60R Seahawk pentru a fi utilizate pe navele sale – un model de elicopter folosit și de SUA și Australia. În cadrul forțelor aeriene a fost activată o nouă escadrilă spațială.

Noua Zeelandă a anunțat, de asemenea, că va achiziționa avioane Airbus A321 cu rază de acțiune foarte lungă, care vor putea efectua un zbor dus-întors către Antarctica fără a ateriza – o capacitate esențială în cazul în care condițiile de gheață fac imposibilă aterizarea acolo.

„Noua Zeelandă este foarte conștientă că lumea se schimbă. Lumea nu este, să spunem, un loc calm în acest moment”, a declarat ministrul Apărării, Judith Collins.

