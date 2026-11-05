WSJ: Noua doctrină NATO în cazul unui atac rus: Alianța ia în calcul atacarea bazelor, industriei de apărare și logisticii Rusiei

Războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu îi obligă pe oficialii NATO să regândească modul în care Alianța ar răspunde unui eventual atac al Rusiei, inclusiv prin lovirea unor obiective militare, industriale și logistice aflate mult în interiorul teritoriului rus, încă din primele faze ale unui conflict, potrivit Wall Street Journal.

Ofițeri și oficiali de rang înalt din statele NATO s-au reunit în luna iunie la primul simpozion organizat vreodată de Alianță pe tema loviturilor în adâncime, „Deep Strike Symposium”. Reuniunea, găzduită de generalul american Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor NATO în Europa, a inclus atât discuții, cât și simulări de război pe tema unui tip de răspuns militar despre care puțini oficiali ai Alianței ar fi vorbit deschis până de curând, arată WSJ.

Timp de decenii, apărarea teritoriului european al NATO s-a concentrat în mare parte pe blocarea sau încetinirea avansului unor forțe inamice. După aproape cinci ani de război în Ucraina, strategii militari ai Alianței consideră însă că o eventuală ofensivă rusă nu ar putea fi oprită numai prin împiedicarea înaintării trupelor Moscovei.

Noua abordare se bazează pe conceptul militar de „denial” – negare sau împiedicarea adversarului să își atingă obiectivele – și presupune nu doar atacarea forțelor care ar trece frontierele NATO, ci și lovirea sistemului militar care le permite să continue ofensiva. Acest lucru ar putea însemna atacuri asupra bazelor militare, depozitelor de muniții și combustibil, centrelor logistice, instalațiilor industriale și altor obiective aflate în spatele frontului, inclusiv pe teritoriul Rusiei.

Teoria Victoriei: NATO ar încerca să distrugă întregul sistem care susține ofensiva

Grynkewich a prezentat recent noua abordare în cadrul unui discurs de la Varșovia despre ceea ce el a numit „Teoria Victoriei”.

În prima etapă a unui eventual conflict, forțele NATO ar trebui să blocheze valul inițial al atacului. Dacă ofensiva ar continua, Alianța ar încerca să îi reducă progresiv capacitatea de luptă, iar într-o etapă ulterioară să distrugă atât forțele care înaintează, cât și infrastructura și structurile care le permit să opereze.

„Vom distruge sistemul de luptă angajat împotriva noastră”, a spus Grynkewich, explicând că NATO ar lovi atât trupele care înaintează, cât și „orice și tot ceea ce sprijină, susține sau controlează acea forță”.

Folosirea armelor nucleare nu face parte din această strategie.

În centrul noii abordări se află armele de precizie capabile să lovească la distanțe mari. SUA și-au extins și modernizat în ultimii ani arsenalul de astfel de sisteme, printre care rachetele de croazieră Tomahawk, rachetele tactice ATACMS și noile Precision Strike Missile.

Europenii încearcă să recupereze decalajul față de SUA

Aliații europeni au însă stocuri mult mai reduse și încearcă să accelereze producția și dezvoltarea propriilor sisteme.

Printre armele aflate deja în dotarea unor state europene se numără rachetele Storm Shadow și Scalp, dezvoltate de Franța și Regatul Unit, și Taurus, produsă în cadrul cooperării germano-suedeze.

În paralel, în Europa au fost anunțate cel puțin 48 de proiecte pentru dezvoltarea unor noi rachete de croazieră cu costuri mai mici, la care participă aproximativ 20 de producători, potrivit cercetătorului Fabian Hoffmann de la Institutul Norvegian pentru Studii de Apărare.

Problema este că multe dintre aceste proiecte se află încă în etape timpurii. Unele nu vor ajunge niciodată la producție, iar cele care vor reuși vor avea nevoie de mai mulți ani înainte să poată furniza arme în cantități relevante.

În terminologia militară, definiția unei lovituri „în adâncime” poate varia, însă se referă în general la atacarea unor obiective aflate la peste 160 de kilometri de linia frontului și, în anumite cazuri, la sute sau chiar mii de kilometri distanță.

Într-un eventual război cu Rusia, rachetele și dronele NATO ar putea fi folosite astfel nu numai împotriva unor obiective militare clasice – aerodromuri, baze ale forțelor terestre sau depozite de muniție –, ci și împotriva industriei de apărare, infrastructurii critice sau bazelor de resurse care susțin capacitatea Rusiei de a continua războiul.

„Lovești arcașul, în loc să te aperi de săgeți”

Principiul este descris de strategii militari prin comparația cu „lovirea arcașului, în loc să te aperi de săgețile sale”.

O astfel de strategie este deja folosită de Ucraina. Kievul și-a extins în ultimii ani atacurile la distanță asupra teritoriului Rusiei, folosind drone și arme cu rază lungă de acțiune, inclusiv racheta de croazieră Flamingo dezvoltată în Ucraina.

Printre țintele atacate de ucraineni s-au numărat rafinării, fabrici implicate în producția de combustibil pentru rachete și componente pentru drone, baze militare și alte obiective economice și industriale care contribuie la efortul de război al Moscovei.

Rusia a efectuat însă un număr mult mai mare de atacuri la distanță asupra Ucrainei, combinând loviturile asupra unor obiective strategice cu atacuri care au provocat distrugeri extinse infrastructurii civile.

În condițiile în care Kievul dispune de cantități insuficiente de interceptoare occidentale pentru apărarea antiaeriană, Ucraina a început să se bazeze tot mai mult pe ceea ce oficialii săi numesc „apărare proactivă” – distrugerea armelor și infrastructurii ruse înainte ca acestea să poată fi folosite împotriva Ucrainei.

„Apărarea aeriană este ca un analgezic – poate ameliora simptomele –, dar trebuie să țintești sursa durerii”, a explicat ambasadoarea Ucrainei la NATO, Alyona Getmanchuk.

Lecția Ucrainei pentru NATO: apărarea înseamnă și ripostă

Pentru comandanții NATO, una dintre concluziile principale ale războiului este că apărarea nu mai poate fi concepută exclusiv ca protejarea propriului teritoriu.

Generalul-maior polonez Ireneusz Nowak a declarat că loviturile de precizie în adâncime trebuie considerate inclusiv o formă de descurajare.

„Cu siguranță am dori să lovim baza industrială de apărare”, a spus Nowak despre scenariul unui război cu Rusia.

El susține că, dacă Ucraina ar fi dispus de capacități importante de atac la mare distanță încă de la începutul invaziei ruse, conflictul ar fi putut evolua diferit și poate nu ar fi degenerat într-un război de tranșee asemănător celui din Primul Război Mondial.

O altă lecție a războiului este însă necesitatea unor stocuri foarte mari de arme.

Într-un conflict de mare intensitate, țintele se schimbă permanent. Fabricile, depozitele sau centrele logistice pot fi dispersate și mutate în locații ascunse, iar lansatoarele mobile sunt și mai dificil de identificat și distrus.

„Nu vrei să ajungi într-un conflict de mare intensitate în care adversarul tău are acces la arsenale vaste de arme cu rază lungă de acțiune, iar tu nu le ai”, a explicat Hoffmann.

Problema politică: ar aproba liderii europeni lovituri pe teritoriul Rusiei?

În timp ce liderii militari ai NATO acceptă din ce în ce mai mult această doctrină, rămâne neclar dacă guvernele europene ar autoriza rapid lovituri masive în interiorul Rusiei în cazul unei incursiuni împotriva teritoriului NATO.

Nico Lange, fost șef de cabinet în Ministerul german al Apărării, spune că există o diferență între planificarea militară și percepția politică asupra apărării.

Potrivit acestuia, o strategie militară realistă împotriva Rusiei include în mod inevitabil și componente ofensive, în timp ce mulți lideri politici continuă să trateze apărarea în principal ca pe ridicarea unor bariere defensive – de la fortificații până la așa-numitele „ziduri de drone”.

Comandanții NATO vor astfel ca atacurile în adâncime să fie integrate din timp în planurile de răspuns și să nu reprezinte o decizie improvizată după izbucnirea unui conflict.

În același timp, acumularea unor stocuri suficiente de rachete și drone ar trebui să funcționeze chiar înaintea unui război, prin descurajarea Moscovei.

„Mesajul trebuie să fie: nu faceți nimic stupid, pentru că vă putem pedepsi. Dar, pentru ca acest lucru să fie credibil, trebuie să avem aceste capabilități”, a spus generalul Nowak.

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