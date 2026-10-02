WSJ: Liderii democrați din Congres cer o anchetă privind conduita ambasadoarei SUA în Grecia, după declarațiile controversate privind implicarea în căderea Guvernului Bolojan

Liderii democrați din comisiile pentru afaceri externe ale Senatului și Camerei Reprezentanților au cerut Departamentului de Stat să analizeze conduita lui Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia, invocând o investigație a Wall Street Journal privind eforturile acesteia de a promova acorduri în domeniul gazelor cu o companie greacă în sud-estul Europei.

Senatoarea Jeanne Shaheen din New Hampshire, liderul democraților din Comisia pentru Relații Externe a Senatului, și-a exprimat îngrijorările într-o scrisoare trimisă joi secretarului de stat Marco Rubio, referindu-se la „utilizări necorespunzătoare ale unei funcții oficiale” de către Guilfoyle. Printre acestea se numără includerea unui lobbyist înregistrat în întâlniri cu oficiali străini, precum și promovarea unuia dintre clienții greci ai lobbyistului și a asocierii acestuia cu o companie greacă susținută de stat.

„Astfel de acțiuni nu servesc credibilității SUA în străinătate și riscă să submineze diplomația americană”, a scris Shaheen, care a votat anul trecut pentru confirmarea lui Guilfoyle în funcție. Ea a cerut Departamentului de Stat să precizeze „ce măsuri au fost și vor fi luate pentru a evita influența nejustificată și chiar aparența unui conflict de interese”.

Reprezentantul Gregory Meeks (democrat, New York), liderul democrat din Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților, și-a exprimat „profunda îngrijorare” cu privire la conduita lui Guilfoyle într-o scrisoare adresată miercuri lui Rubio. „Dacă aceste relatări sunt corecte, ambasadoarea Guilfoyle nu este potrivită pentru a reprezenta Statele Unite în străinătate și ar trebui demisă din funcție”, a scris el.

Legislatorii au solicitat Departamentului de Stat documente și răspunsuri, inclusiv o listă completă a tuturor întâlnirilor la care a participat lobbyistul, informații despre interesele financiare ale lui Guilfoyle și o prezentare completă a modului în care Guilfoyle a promovat compania greacă Aktor Group. Shaheen a întrebat dacă Departamentul de Stat l-a autorizat pe lobbyistul Christos Marafatsos să participe la întâlniri cu oficiali ai guvernelor străine.

Un oficial al Ambasadei SUA din Grecia a declarat că Guilfoyle „continuă să respecte toate normele etice ale Departamentului de Stat” și că „orice insinuare potrivit căreia ar fi acționat în afara normelor etice este categoric falsă”.

Un avocat al lui Guilfoyle declarase anterior că ambasadoarea a colaborat cu mai multe companii din domeniul energiei și că nu s-a concentrat exclusiv asupra uneia singure. Un avocat al companiei Aktor a declarat joi că „ambasadoarea a promovat în mod constant interesele SUA”.

Congresmanii americani au cerut și informații despre utilizarea avioanelor private de către Guilfoyle

Legislatorii au solicitat, de asemenea, informații despre faptul dacă utilizarea avioanelor private de către Guilfoyle în calitate de ambasadoare — inclusiv a unui avion plătit de directorul general al Aktor — a respectat regulile Departamentului de Stat. Foști angajați ai ambasadei spun că este neobișnuit ca ambasadorii americani să călătorească cu aeronave private, iar regulile Departamentului de Stat impun de mult timp ambasadorilor să obțină o aprobare explicită înainte de a face acest lucru.

Când Guilfoyle a zburat la Atena în noiembrie pentru a-și prezenta scrisorile de acreditare în calitate de ambasadoare, aceasta a călătorit cu un avion privat alături de omul de afaceri greco-american Eric Vassilatos, potrivit unor persoane familiarizate cu situația. De asemenea, în ianuarie, ea l-ar fi însoțit pe Vassilatos într-o aeronavă privată între Atena și Paris, potrivit acelorași surse.

Oficialul Ambasadei SUA a declarat că Guilfoyle a fost „pe deplin conformă cu indicațiile Departamentului de Stat” privind călătoriile oficiale.

Guilfoyle i-a nedumerit pe oficialii guvernamentali din sud-estul Europei prin promovarea sa insistentă a companiei Aktor și prin eforturile ample de a-l implica pe Marafatsos, unul dintre principalii lobbyiști ai companiei, potrivit relatărilor WSJ de săptămâna trecută. Aktor, printr-o societate mixtă cu o companie greacă susținută de stat, a semnat toamna trecută un contract pe 20 de ani pentru achiziționarea de gaz natural lichefiat (GNL) american de la compania americană Venture Global.

Guilfoyle ar fi sugerat că SUA au fost implicate în căderea guvernului Bolojan

WSJ a relatat, de asemenea, că la o cină din martie, la Atena, Guilfoyle a avut o ceartă aprinsă cu ministrul grec al energiei, Stavros Papastavrou. Referindu-se la iminenta prăbușire a guvernului român, Guilfoyle ar fi spus: „Putem face asta oricărei țări pe care o vrem. Putem face asta și aici”. Avocatul lui Guilfoyle a contestat această caracterizare a schimbului de replici.

În Grecia, partidele de opoziție fac presiuni asupra guvernului pentru a răspunde acestor comentarii sau pentru a o convoca pe Guilfoyle să ofere explicații. „Ministerul de Externe nu a convocat-o pentru explicații. Dacă ar fi fost vorba despre o altă țară, ar fi făcut-o”, a declarat pentru WSJ Haris Tzimitras, purtător de cuvânt al partidului de opoziție de stânga Syriza.

Pavlos Marinakis, purtător de cuvânt al guvernului grec, le-a declarat luni jurnaliștilor că „nu s-a pus niciodată problema unei amenințări” la adresa guvernului grec și că „așa ceva nu ar fi fost niciodată tolerat”. El nu a abordat în mod explicit comentariile referitoare la România.

În România, comentariile au provocat o amplă controversă politică, mai multe partide importante cerând informații suplimentare despre interacțiunile lui Guilfoyle cu politicienii români. Deputatul Alexandru Dimitriu (USR) a depus o plângere penală pentru trădare împotriva politicienilor care s-au întâlnit cu Guilfoyle, acuzându-i că au colaborat cu o putere străină cu „scopul de a supune și de a submina economic România”.

Guilfoyle a participat în aprilie la o conferință la București

Guilfoyle a menționat România în timpul unei cine din martie, la Atena, la care au participat peste zece persoane, inclusiv oficiali americani și greci și membri ai personalului ambasadei. Mai târziu în aceeași lună, Guilfoyle a ajuns la București pentru a vorbi la o conferință, unde a lăudat acordul recent dintre Venture Global și societatea mixtă a Aktor cu DEPA, o companie energetică greacă susținută de stat.

În acea seară, potrivit unei înregistrări video distribuite de presa română, Guilfoyle și Marafatsos au luat cina cu politicieni de rang înalt din Partidul Social Democrat (PSD), inclusiv cu liderul partidului și cu ministrul energiei. Un avocat al lui Marafatsos a declarat că acesta a participat la cină pentru cel mult 15 minute și că nu a luat parte la nicio discuție despre guvernul României.

În luna mai, guvernul român s-a prăbușit în urma unui vot de neîncredere inițiat de PSD și de partidul de extremă dreapta Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). Liderul PSD a declarat că partidul nu a colaborat cu SUA în legătură cu această acțiune. Actualul prim-ministru interimar, Ilie Bolojan, nu a purtat nicio discuție cu Guilfoyle, a precizat și purtătoarea de cuvânt a guvernului.

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