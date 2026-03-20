WSJ: Jeff Bezos pregătește un fond de 100 de miliarde de dolari pentru a transforma companii din domenii strategice folosind inteligența artificială

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, se află în discuții incipiente pentru a strânge aproximativ 100 miliarde de dolari pentru a înființa un nou vehicul de investiții în scopul achiziționării și revitalizării de companii industriale prin utilizarea inteligenței artificiale, potrivit Wall Street Journal.

Fondul propus, descris în materialele pentru investitori drept un „instrument de transformare a producției”, vizează companii din sectoare industriale strategice, cum ar fi fabricarea de semiconductori, apărare și industria aerospațială. Bezos a avut întâlniri preliminare cu unii dintre cei mai mari administratori de active din Asia și Orientul Mijlociu, dar discuțiile sunt încă într-un stadiu incipient, a precizat WSJ.

Inițiativa este strâns legată de Project Prometheus, startup-ul de inteligență artificială pe care Bezos l-a co-fondat și pe care îl conduce în calitate de CEO. Lansat la sfârșitul anului 2025 cu o finanțare inițială de 6,2 miliarde de dolari – o mare parte din aceasta provenind din fonduri proprii – compania dezvoltă modele avansate de inteligență artificială, concepute pentru a înțelege și simula lumea fizică.

Project Prometheus, evaluat la aproximativ 30 de miliarde de dolari după runda inițială, urmărește la rândul lui atragerea de capital suplimentar, a mai relatat WSJ.

Fondatorul Amazon a prezis că centrele de date „la nivel de gigawați” – instalații masive capabile să alimenteze cu energie orașe întregi – vor începe să fie construite pe orbită în următorii 10 – 20 de ani. Miliardarul a susținut că instalațiile orbitale ar valorifica energia solară constantă, neîntreruptă, fără nori, vreme sau întreruperi nocturne care constrâng operațiunile terestre.

„Aceste grupuri gigantice de antrenare a modelelor de AI… vor fi mai bine construite în spațiu, pentru că avem energie solară acolo, 24/7. Nu există nori și nici ploaie, nici climă”, a spus Bezos în timpul unei discuții cu John Elkann, președintele Ferrari și Stellantis. „Vom putea concura cu costurile centrelor de date terestre în următoarele două decenii.”

***