WSJ: Dronele Rusiei iau la țintă căile de aprovizionare din Ucraina. Tehnologia a mărit raza de acțiune a atacurilor

În estul Ucrainei, căile de aprovizionare au devenit aproape la fel de periculoase ca și tranșeele. Noua tehnologie a dronelor a permis Moscovei să amenințe vehiculele ucrainene aflate la o distanță de zeci de kilometri de linia frontului, scrie Wall Street Journal (WSJ).

În ultimele luni, Rusia a început să utilizeze noi metode pentru a extinde raza de acțiune a dronelor sale de atac și a viza fără încetare logistica ucraineană, în efortul de a împiedica oamenii și proviziile să ajungă pe front. Drumurile aflate la 20 de mile de cele mai apropiate poziții rusești, care au fost considerate mult timp sigure, sunt acum supuse unor atacuri regulate.

Prin atacarea liniilor de aprovizionare, forțele ruse speră să izoleze bastioanele ucrainene rămase în regiunea Donețk, pe care nu au reușit să le cucerească în trei ani și jumătate de atacuri brutale.

Kievul se adaptează, instalând plase anti-drone deasupra rutelor de aprovizionare, călătorind noaptea și deplasându-se cu vehicule mai mici în loc de camioane.

Cu toate acestea, concentrarea Rusiei asupra eliminării logisticii agravează penuria existentă – de la apă la muniție și, în special, forță de muncă – de-a lungul liniei frontului, făcând și mai dificilă deplasarea oricărui lucru în sau din tranșee.

„În urmă cu un an, acest tip de atacuri erau sporadice. Acum, ne confruntăm cu valuri de atacuri sistematice care vizează rutele logistice, depozitele, drumurile către orașe și drumurile de evacuare”, a declarat locotenent-colonelul Dmitro Zaporojeț, din Corpul 11 al armatei ucrainene.

Fibra optică și „navele-mamă” a schimbat jocul

Ambele părți implicate în conflict au vizat liniile de aprovizionare pe tot parcursul războiului. În 2022, Ucraina a lovit puternic eforturile Rusiei de a transporta materialul militar peste râul Dnipro cu rachete fabricate în SUA, forțând în cele din urmă Moscova să se retragă din capitala regională Herson, din sud.

Mai recent, dronele explozive au făcut aproape imposibilă deplasarea soldaților către tranșeele din prima linie în vehicule blindate, care sunt ținte ușoare. De mai bine de un an, soldații de ambele părți au parcurs ultimii kilometri pe jos, transportând provizii cu ei. Rotația trupelor a devenit atât de dificilă încât soldații petrec uneori luni întregi într-o poziție, deoarece nu este posibil să se trimită în siguranță înlocuitori.

Acum, progresele tehnologice permit Rusiei să amenințe drumurile ucrainene mai departe de front decât în trecut. Dronele conectate la centru de comandă al piloților prin cabluri de fibră optică – ceea ce înseamnă că nu pot fi doborâte de bruiajele electronice – pot acum să călătorească la aproape 19 kilometri dincolo de linia frontului.

În plus, trupele ucrainene au declarat că forțele ruse au început să utilizeze o nouă tactică în ultimele luni: drone grele de tip „navă-mamă” zboară mult dincolo de linia de control și lansează drone explozive mai mici, care apoi atacă vehiculele ucrainene. Nava-mamă servește și ca antenă de releu, pentru a menține dronele în contact cu piloții lor. Deși 20 de mile se aflau deja în raza de acțiune a artileriei, dronele sunt mult mai precise, în special împotriva țintelor în mișcare, cum ar fi camioanele de aprovizionare.

Până de curând, drumul care lega Izium, în regiunea nord-estică Harkov, de Sloviansk era considerat sigur, au declarat trupele ucrainene. În această lună, însă, drumul a fost supus unor atacuri regulate, inclusiv asupra vehiculelor civile.

