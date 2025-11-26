WSJ / De ce nu renunță Maduro la putere: Președintele Venezuelei se simte în siguranță la Caracas și are opțiuni limitate pentru o viață de lux în exil

Liderul venezuelean Nicolás Maduro (foto) se confruntă cu o presiune militară și diplomatică americană fără precedent pentru a demisiona și a părăsi țara în mod pașnic, dar este puțin probabil să accepte oferta, scrie Wall Street Journal.

Zilele în care dictatorii puteau trăi într-un exil luxos, cu averi ascunse în conturi bancare secrete din Elveția, au apus în mare parte, în principal din cauza mecanismelor globale de judecare a abuzurilor împotriva drepturilor omului și de urmărire a câștigurilor obținute ilegal. Analistii spun că Maduro, în vârstă de 63, de ani nu crede că va obține o amnistie durabilă, simțindu-se în siguranță doar în mijlocul cadrelor militare loiale cu care s-a înconjurat de un deceniu.

Maduro și majoritatea colaboratorilor săi consideră amenințările militare ale SUA ca fiind o cacealma, a declarat o persoană care discută frecvent cu înalți oficiali ai guvernului venezuelean. Președintele Venezuelei este convins că singura modalitate prin care SUA îl pot înlătura este trimiterea de trupe la Caracas, a spus sursa citată.

Președintele american, Donald Trump, exclude un război cu Venezuela, concentrându-se în schimb pe a-l determina pe Maduro să părăsească funcția.

Potrivit multor analiști, o invazie terestră a SUA este improbabilă. Din perspectiva lui Maduro, rămânerea în Venezuela ar putea fi cea mai sigură modalitate de a se proteja pe sine, banii și familia sa, a declarat Moisés Naím, analist la Carnegie Endowment for International Peace, cu sediul la Washington. În trecut, dictatorii destituiți „plecau în Europa și cumpărau vile pe Riviera Franceză”, a spus el. „Acum, ei încă mai pleacă în Europa, dar ajung la Curtea Penală Internațională de la Haga”, a adăugat Naím.

Luni, Maduro a declarat că nu pleacă nicăieri. „Orice ar face, oricum ar face, oriunde ar face, nu vor putea învinge Venezuela”, a spus el.

Administrația Trump a desemnat recent un grup cunoscut sub numele de Cartelul Soarelui, despre care SUA afirmă că este condus de Maduro, ca organizație teroristă. O acuzare a SUA din timpul primului mandat al lui Trump afirma că Maduro a luat parte la o conspirație narco-teroristă pentru a „inunda Statele Unite cu cocaină”.

Maduro neagă acuzația. Administrația sa a declarat că Cartelul Soarelui nu există.

Trump a autorizat operațiuni secrete ale CIA în Venezuela și a ordonat cea mai mare concentrare militară din Caraibe din ultimele decenii. Cel mai avansat portavion al SUA se află în regiune, împreună cu o flotilă de nave de război și o forță de pușcași marini.

Acest lucru se adaugă atacurilor SUA asupra presupuselor bărci rapide de transport droguri, care din septembrie au ucis zeci de oameni în Caraibe și Pacific.

Un lider sub amenințare

Spre deosebire de dictatorii din trecut, precum Ferdinand Marcos din Filipine sau Jean-Claude „Baby Doc” Duvalier din Haiti, Maduro are opțiuni limitate. Părăsirea Venezuelei ar putea însemna pierderea libertății și a averii sale.

„Maduro consideră că va fi întotdeauna mai în siguranță aici decât în orice alt loc”, a declarat Phil Gunson, analist în Caracas pentru International Crisis Group, care lucrează pentru prevenirea conflictelor violente în Venezuela.

Prima problemă cu care se confruntă Maduro și aliații săi este răspunderea penală, au spus analiștii. Președintele și unii dintre cei mai înalți oficiali ai săi au fost acuzați în SUA pentru traficul de tone de cocaină și furnizarea de arme gherilelor columbiene – acuzații pe care le neagă. SUA a pus o recompensă de 50 de milioane de dolari pe capul lui Maduro.

„Coeziunea regimului se învârte în jurul necesității de a-și menține criminalitatea și de a-și salva pielea, foarte asemănător unei mafii dezorganizate”, a declarat Brian Naranjo, un fost diplomat american de rang înalt care a activat în Venezuela.

Opoziția îl acuză pe Maduro că a furat alegerile prezidențiale din iulie 2024, un scrutin pe care SUA și multe țări din Europa și America Latină l-au denunțat ca fiind fraudat.

Lovitura de stat, puțin probabilă

Maduro s-a asigurat că o lovitură de stat militară este puțin probabilă. Foști ofițeri venezueleni au declarat că militarii care ar putea încerca să-l înlăture pe Maduro sunt ținuți sub control de o combinație de complicitate la corupția care îi leagă de regim și de teama de pedeapsa – tortură, închisoare și chiar moarte – pe care o aduce neloialitatea.

„Astăzi, în armată există o teroare incalculabilă”, a declarat Carlos Guillén, un fost soldat venezuelean care a fost închis pentru conspirație împotriva regimului și care acum trăiește în exil.

Forțele armate ale Venezuelei sunt infiltrate de agenți cubanezi de contrainformații, ceea ce face ca organizarea unei lovituri de stat să fie aproape imposibilă, a declarat John Polga-Hecimovich, expert în Venezuela la Academia Navală a Statelor Unite.

O altă problemă este că există puține locuri unde să se refugieze în afara Rusiei, unde fostul președinte sirian Bashar al-Assad a fugit după ce rebelii au preluat controlul asupra țării în decembrie anul trecut.

Cuba este un posibil refugiu pentru Maduro, care în tinerețe s-a antrenat pe insulă pentru a deveni organizator sindical. Dar țara comunistă are un viitor sumbru. Economia sa este în colaps, abia reușind să se mențină pe linia de plutire.

Securitatea în exil într-o capitală europeană precum Madridul ar fi o problemă majoră. Orașul găzduiește zeci de mii de exilați venezueleni, mulți dintre ei disprețuindu-l pe Maduro, a spus Naranjo. Și este dificil să ne imaginăm pe Maduro într-un loc precum Turcia, la câteva fusuri orare distanță de Caracas.

