WSJ: Cum s-a pregătit cea mai mare armată europeană din NATO să facă față agresiunii din partea Rusiei. Polonia – aliatul model

De mai bine de un deceniu, Polonia se pregătește pentru cel mai rău scenariu: să devină linia frontului într-un război între Rusia și Occident.

Având în vedere agresiunea crescândă a Rusiei în Europa, planificatorii militari de la Varșovia au consolidat forțele armate ale țării, transformând-o anul trecut în cea mai mare armată europeană din NATO, scrie Wall Street Journal (WSJ).

Cheltuielile militare au crescut la 4,7% din produsul intern brut în acest an, cea mai mare rată din alianță. Cheltuielile de miliarde de dolari au plasat Polonia printre cei mai mari cumpărători de arme americane.

Creșterea armatei poloneze a atins apogeul tocmai în momentul în care președintele rus Vladimir Putin intensifică conflictul cu Occidentul. Luna trecută, spațiul aerian polonez a fost încălcat de aproximativ 20 de drone rusești, echipate cu rezervoare suplimentare de combustibil pentru a le ajuta să zboare mai departe.

Incursiunea, urmată de alte observații ale unor drone în toată Europa, a declanșat prima confruntare între avioanele de vânătoare ale NATO și dronele rusești deasupra teritoriului alianței – un pas care, potrivit prim-ministrului polonez Donald Tusk, a adus țara cea mai aproape de un conflict deschis de la al Doilea Război Mondial. Putin a respins incidentul cu dronele și spune că guvernele europene și NATO îl acuză de provocări aproape zilnic.

Invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022 și recentele măsuri de testare a alianței au evidențiat avertismentul mult timp ignorat al Poloniei că Rusia, sub Putin, dorește să-și reînvie sfera tradițională de influență în Europa de Est.

Polonia a suferit sub ocupația rusă timp de secole. Fiecare elev învață cum marile imperii europene, inclusiv Rusia, au împărțit țara între ele în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, ștergând-o temporar de pe hartă. În al Doilea Război Mondial, Marea Britanie și Franța nu au reușit să împiedice invazia țării de către naziști, în ciuda tratatelor de apărare reciprocă. Când sovieticii au urmat cu propria invazie, aceasta a dus la o jumătate de secol sub stăpânirea Moscovei.

Acțiunile Rusiei împotriva Ucrainei și acum împotriva Europei îi fac pe politicienii polonezi să se teamă că se află din nou în linia de foc – și de data aceasta Polonia vrea să fie pregătită. „Acesta este războiul nostru”, a declarat Tusk la Forumul de Securitate de la Varșovia, în septembrie. „Am decis să înarmăm Polonia și să modernizăm armata poloneză la scară largă”, a adăugat el.

Cheltuielile militare ale Poloniei au câștigat simpatia atât a vecinilor săi din flancul estic al NATO, cât și a președintelui Trump, care dorește ca Europa să se ocupe mai mult de propriile sale nevoi de securitate. Într-o întâlnire cu noul președinte polonez Karol Nawrocki, Trump și-a exprimat sprijinul față de Polonia într-un mod pe care l-a oferit puține alte țări europene.

Mobilizarea la Varșovia, imediat după anexarea peninsulei Crimeea

„Suntem alături de Polonia și o vom ajuta să se protejeze”, a spus el. Într-o vizită în capitala Poloniei la începutul acestui an, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că Varșovia este „un aliat model”.

„Strategia Rusiei este de a reînvia Uniunea Sovietică”, a declarat ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Și asta ar pune Polonia în vizor.

Țara a decis să se pregătească pentru posibilitatea unui nou conflict după ce Rusia a anexat Peninsula Crimeea de la Ucraina în 2014 și a lansat un război prin intermediari pentru controlul regiunii Donbas.

În timp ce o mare parte a Europei spera că acesta va fi sfârșitul agresiunii rusești pe continent, planificatorii de război polonezi au petrecut un an analizând cele mai pesimiste scenarii înainte de a lansa o serie de reforme pentru extinderea armatei, mărind rapid numărul trupelor și îmbunătățind echipamentul acestora.

Alte țări europene „așteptau ca altcineva să facă primul pas”, a declarat Tomasz Szatkowski, fost subsecretar polonez al apărării, care a supravegheat revizuirea strategică a apărării care a dat startul reformelor militare. „În final, am ajuns mai departe, nu doar față de restul flancului estic, ci și față de majoritatea țărilor din NATO europene”, a mai spus el.

Polonia are acum peste 210.000 de militari, fiind depășită doar de SUA și Turcia în cadrul NATO. Prima unitate creată după reformele din 2018 a fost Divizia 18 Mecanizată, care este menținută într-o stare de pregătire sporită. Alte două unități similare sunt în curs de formare. De asemenea, Polonia a creat forțe de apărare teritorială cu zeci de mii de soldați.

Armata e tot mai bine echipată. Capacitățile logistice – îmbunătățite

Instruirea este o prioritate. Luna trecută, 30.000 de soldați, inclusiv din Divizia 18 și forțele americane și olandeze, s-au angajat într-o serie de jocuri de război cu durata de o lună, numită Iron Defender, care a oferit trupelor poloneze șansa de a se antrena cu arsenalul lor de arme vechi și noi. Printre acestea s-au numărat tancurile americane Abrams, lansatoarele multiple de rachete sud-coreene și o variantă poloneză a sistemului american de artilerie cu rachete de mare mobilitate, sau Himars, pe care Ucraina l-a folosit împotriva Rusiei.

Forțele poloneze sunt din ce în ce mai bine echipate. O mare parte din echipamentele achiziționate de Polonia în ultimii ani încep să sosească, iar altele urmează să vină. Țara a cumpărat arme americane în valoare de aproximativ 50 de miliarde de dolari, devenind astfel cel mai mare cumpărător de arme americane în perioada 2023-2024. Polonia intenționează să crească cheltuielile militare anul viitor la 4,8%, a declarat recent Kosiniak-Kamysz.

Astăzi, țara se află într-o poziție cheie în planurile NATO pentru un conflict cu Rusia și este un partener crucial pentru țările baltice mai mici din flancul estic al alianței, Estonia, Letonia și Lituania.

Geografia joacă un rol important. Polonia are graniță comună nu numai cu exclavul rus Kaliningrad, ci și cu Belarus, un aliat apropiat al Moscovei, care acum face parte din infrastructura de apărare a Rusiei. Rusia consideră spațiul aerian al Belarusului ca fiind al său, iar căile ferate ale acesteia pot transporta rapid trupele ruse la granița cu Polonia. Rusia a amplasat rachete tactice cu capacitate nucleară în Belarus.

„În cazul unei crize, apărarea țărilor baltice va depinde de capacitatea forțelor armate poloneze, întărite de SUA, de a face față Kaliningradului și Belarusului”, a declarat Szatkowski, fost ambasador al Poloniei la NATO.

Este important de menționat că Polonia a trebuit să-și îmbunătățească capacitățile logistice pe teritoriul său vast pentru a permite afluxul masiv de trupe NATO care ar fi probabil dislocate acolo în cazul unui conflict. Sunt planificate modernizări ale unor aeroporturi civile pentru a permite transportul soldaților.

„În cazul unui război, Polonia va fi o țară foarte aglomerată, deoarece armata se va mobiliza, economia se va mobiliza, dar va trebui să ne pregătim și pentru sosirea NATO în Polonia și tranzitarea acesteia”, a declarat comandantul operațional al forțelor armate, lt. gen. Maciej Klisz.

Sarcina de a construi armata a lăsat Polonia cu o factură uriașă de plătit. Și, deși creșterea PIB-ului țării pentru următorii ani, estimată la aproximativ 3%, este mai mare decât cea a altor țări europene similare, cerințele fiscale pentru întreținerea sistemelor de armament avansate ar putea depăși bugetul de apărare.

Faptul că Polonia și Germania discută în prezent posibilitatea ca Berlinul să acopere o parte din costurile pentru apărare ca despăgubire pentru daunele cauzate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial arată cât de gravă este percepută amenințarea rusă în regiune, mai scrie Wall Street Journal.

Partea germană speră că astfel va pune capăt cererilor poloneze de reparații, plasând în același timp cele două țări pe o poziție similară în materie de apărare.

