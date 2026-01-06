WSJ: CIA l-a informat pe Donald Trump că loialiștii regimului Maduro sunt cei mai potriviți să țină Venezuela stabilă

CIA a tras concluzia, într-o evaluare prezentată președintelui american Donald Trump, că oficialii loiali lui Nicolas Maduro, inclusiv vicepreședinta Delcy Rodriguez (foto centru), erau cel mai bine poziționați pentru a menține stabilitatea în cazul în care liderul venezuelean pierdea puterea.

Informația a apărut pentru prima dată în publicația americană Wall Street Journal (WSJ) și a fost confirmată, pentru Reuters, de două surse informate despre această chestiune, scrie Agerpres.

Donald Trump a fost informat despre evaluare, iar aceasta a fost împărtășită cu un grup mic de membri ai echipei sale de securitate națională, au declarat sursele.

Evaluarea a fost unul dintre motivele pentru care Trump a decis să o susțină pe vicepreședinta lui Nicolas Maduro, Delcy Rodriguez, și nu pe lidera opoziției, Maria Corina Machado, au declarat sursele citate.

Casa Albă a refuzat să confirme informațiile publicate de Wall Street Journal.

„Președintele Trump este informat în mod curent despre dinamica politică internă din întreaga lume. Președintele și echipa sa de securitate națională iau decizii realiste pentru a se asigura, în sfârșit, că Venezuela se aliniază intereselor Statelor Unite și devine o țară mai bună pentru poporul venezuelean”, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, ca răspuns la o întrebare pe această temă.

Donald Trump a declarat luni că secretarul de stat, Marco Rubio, secretarul apărării, Pete Hegseth, și consilierul pe teme de securitate națională și migrație, Stephen Miller, vor fi responsabili de coordonarea tranziției în Venezuela, afirmând totodată că președintele interimar al țării, Delcy Rodriguez, cooperează cu SUA.

Într-un interviu telefonic acordat NBC News, Trump l-a inclus și pe vicepreședintele său, JD Vance, în echipa responsabilă de Venezuela, deși Vance a rămas în umbră de la desfășurarea masivă de operațiuni militare și speciale de sâmbătă la Caracas pentru capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro și a partenerei sale, Cilia Flores.

Președintele american a adăugat că nu a existat niciun contact între Washington și Rodriguez înainte de operațiunea militară care s-a soldat cu capturarea lui Maduro și a Ciliei Flores.

