WSJ: China are un plan pentru a împiedica armata americană să obțină magneți din metale rare

China are în vedere să simplifice accesul la pământuri rare și alte materiale restricționate către SUA, prin intermediul unui sistem care va exclude companiile cu legături cu armata americană.

Sistemul „utilizator final validat” (UFV) i-ar permite liderului chinez Xi Jinping să-și respecte angajamentul față de președintele Trump de a facilita exportul acestor materiale, asigurându-se în același timp că acestea nu ajung la furnizorii militari americani, o preocupare esențială pentru China, potrivit Wall Street Journal.

Dacă va fi implementat strict, sistemul ar putea îngreuna importul anumitor materiale chinezești pentru companiile din industria auto și aerospațială care au clienți atât din sectorul civil, cât și din cel al apărării. Planul Beijingului ar putea încă să se schimbe, iar sistemul său de licențiere nu va fi sigur până când nu va fi implementat, au spus persoanele respective.

Magnetii din pământuri rare și alte materiale restricționate sunt utilizate pe scară largă în bunuri civile, cum ar fi vehiculele electrice și avioanele de pasageri, dar sunt necesare și în avioanele de vânătoare, submarine și drone de atac.

Mecanismul UFV pe care Beijingul îl are în vedere este elaborat pe modelul legilor și procedurilor americane, la fel ca o mare parte din arhitectura de control al exporturilor a Beijingului.

În conformitate cu versiunea americană a sistemului mecanismului, care este activă din 2007, anumite companii chineze sunt autorizate să cumpere bunuri sensibile în baza unei autorizații generale – în esență, un mecanism simplificat de aprobare a exporturilor – în loc să aibă nevoie de licențe individuale pentru fiecare achiziție.

Acest lucru facilitează importul de bunuri controlate, cum ar fi produse chimice sau echipamente pentru fabricarea cipurilor, dar impune companiilor să accepte inspecțiile guvernului american la facilitățile lor, printre alte măsuri, pentru a verifica conformitatea cu programul.

Din aprilie, Beijingul a utilizat restricții la exportul de magneți puternici din pământuri rare pentru a obține concesii din partea SUA în războiul comercial. În urma armistițiului din 30 octombrie dintre Trump și Xi, în cadrul căruia ambele părți au făcut concesii, China s-a angajat public să emită licențe generale pentru a facilita fluxul de materiale controlate.

Deși Trump a declarat că eliberarea de licențe generale de către Beijing va marca sfârșitul de facto al restricțiilor la exportul de materiale critice, Beijingul pare să mențină unele controale, chiar dacă încearcă să faciliteze exporturile pentru utilizări civile dovedite.

Beijingul nu a precizat clar care companii vor fi eligibile pentru licențe generale sau care sunt exact beneficiile pe care le-ar oferi aceste licențe.

Nu este clar cât timp vor dura protecțiile UFV. În cadrul sistemului american, companiile chineze care sunt autorizate să primească achiziții în cadrul UFV pierd uneori această autorizație, ceea ce a provocat consternare la Beijing. Ca urmare, multe companii ar putea continua să decidă să caute surse alternative de produse controlate, chiar dacă pot beneficia de acordul UFV al Chinei.

În ultimele luni, companiile din SUA și Europa s-au plâns de accesul redus la magneți din pământuri rare. Deși China a acceptat periodic să relaxeze restricțiile privind magneții, exporturile chineze de magneți din pământuri rare către SUA au scăzut cu 29% în septembrie față de luna precedentă, ceea ce indică faptul că restricțiile au continuat să afecteze companiile în săptămânile premergătoare armistițiului.

