cursdeguvernare

Newsletter
Contact
marți

11 noiembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Europa & Lumea

WSJ: China are un plan pentru a împiedica armata americană să obțină magneți din metale rare

Rss
De Dan Stancu

11 noiembrie, 2025

China are în vedere să simplifice accesul la pământuri rare și alte materiale restricționate către SUA, prin intermediul unui sistem care va exclude companiile cu legături cu armata americană.

Sistemul „utilizator final validat” (UFV) i-ar permite liderului chinez Xi Jinping să-și respecte angajamentul față de președintele Trump de a facilita exportul acestor materiale, asigurându-se în același timp că acestea nu ajung la furnizorii militari americani, o preocupare esențială pentru China, potrivit Wall Street Journal.

Dacă va fi implementat strict, sistemul ar putea îngreuna importul anumitor materiale chinezești pentru companiile din industria auto și aerospațială care au clienți atât din sectorul civil, cât și din cel al apărării. Planul Beijingului ar putea încă să se schimbe, iar sistemul său de licențiere nu va fi sigur până când nu va fi implementat, au spus persoanele respective.


Magnetii din pământuri rare și alte materiale restricționate sunt utilizate pe scară largă în bunuri civile, cum ar fi vehiculele electrice și avioanele de pasageri, dar sunt necesare și în avioanele de vânătoare, submarine și drone de atac.

Mecanismul UFV pe care Beijingul îl are în vedere este elaborat pe modelul legilor și procedurilor americane

Mecanismul UFV pe care Beijingul îl are în vedere este elaborat pe modelul legilor și procedurilor americane, la fel ca o mare parte din arhitectura de control al exporturilor a Beijingului.

În conformitate cu versiunea americană a sistemului mecanismului, care este activă din 2007, anumite companii chineze sunt autorizate să cumpere bunuri sensibile în baza unei autorizații generale – în esență, un mecanism simplificat de aprobare a exporturilor – în loc să aibă nevoie de licențe individuale pentru fiecare achiziție.

Acest lucru facilitează importul de bunuri controlate, cum ar fi produse chimice sau echipamente pentru fabricarea cipurilor, dar impune companiilor să accepte inspecțiile guvernului american la facilitățile lor, printre alte măsuri, pentru a verifica conformitatea cu programul.

Din aprilie, Beijingul a utilizat restricții la exportul de magneți puternici din pământuri rare pentru a obține concesii din partea SUA în războiul comercial. În urma armistițiului din 30 octombrie dintre Trump și Xi, în cadrul căruia ambele părți au făcut concesii, China s-a angajat public să emită licențe generale pentru a facilita fluxul de materiale controlate.

Nu este clar ce companii fi eligibile pentru licențe generale și nici cât tmp vor dura protecțiile UFV


Deși Trump a declarat că eliberarea de licențe generale de către Beijing va marca sfârșitul de facto al restricțiilor la exportul de materiale critice, Beijingul pare să mențină unele controale, chiar dacă încearcă să faciliteze exporturile pentru utilizări civile dovedite.

Beijingul nu a precizat clar care companii vor fi eligibile pentru licențe generale sau care sunt exact beneficiile pe care le-ar oferi aceste licențe.

Nu este clar cât timp vor dura protecțiile UFV. În cadrul sistemului american, companiile chineze care sunt autorizate să primească achiziții în cadrul UFV pierd uneori această autorizație, ceea ce a provocat consternare la Beijing. Ca urmare, multe companii ar putea continua să decidă să caute surse alternative de produse controlate, chiar dacă pot beneficia de acordul UFV al Chinei.

În ultimele luni, companiile din SUA și Europa s-au plâns de accesul redus la magneți din pământuri rare. Deși China a acceptat periodic să relaxeze restricțiile privind magneții, exporturile chineze de magneți din pământuri rare către SUA au scăzut cu 29% în septembrie față de luna precedentă, ceea ce indică faptul că restricțiile au continuat să afecteze companiile în săptămânile premergătoare armistițiului.

(Citește și: Șantaj industrial: Firmele germane, obligate să furnizeze autorităților chineze date sensibile pentru accesul la metale rare. Beijingul ar putea torpila programul de înarmare al Europei)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

SUA şi China au ajuns la un consens preliminar în negocierile comerciale

 

Războiul comercial SUA – China, repriza următoare: Donald Trump anunță tarife de 100% pe importurile din China, de la 1 noiembrie / Scăderi mari pe Wall Street

 

Ultimele pregătiri pentru summitul Trump-Xi: Strategiile, pozițiile și pârghiile celor două mari puteri

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți