Wiener KammerOrchester vine la București. Orchestra de Cameră a Vienei, alături de pianistul Ioan-Dragoș Dimitriu, pe scena Sălii Radio

Pe 28 noiembrie, Viena și New York-ul se întâlnesc la București. Wiener KammerOrchester, unul dintre ansamblurile emblematice ale scenei muzicale austriece, sărbătorește anul acesta 80 de ani de existență și revine în România pentru „Viena x Gershwin”, un concert construit în jurul a două lumi muzicale: clasicismul vienez și energia jazzului newyorkez din muzica lui George Gershwin. Pe scena Sălii Radio vor cânta zece muzicieni ai Wiener KammerOrchester, alături de pianistul Ioan-Dragoș Dimitriu.

Ioan-Dragoș Dimitriu, pianist și inițiator al concertului: „După mai bine de 15 ani de legături profesionale cu scena vieneză, să cânt la București alături de muzicieni ai Wiener KammerOrchester este un vis împlinit. În 2018, am interpretat Rhapsody in Blue de Gershwin la Wiener Konzerthaus, așa că întâlnirea dintre Viena și Gershwin are pentru mine și o istorie personală. Acum le propunem bucureștenilor un program cosmopolit: Beethoven și Gershwin în aceeași seară. Pare o combinație neașteptată, dar tocmai de aici vine farmecul ei: are eleganță, prospețime și o energie care te scoate din noiembrie.”

Christian Buchmann, Manager Wiener KammerOrchester: „Întâlnirea cu Dragoș a fost una foarte firească. Ne-a apropiat nu doar muzica, ci și felul în care privim un concert: ca pe o întâlnire între oameni, orașe și culturi. De aceea, ideea de a aduce împreună Viena, Bucureștiul, Beethoven și Gershwin ne-a convins imediat. Ne bucurăm să venim la București într-un an atât de important pentru Wiener KammerOrchester și să construim aici, împreună cu publicul, o poveste care sperăm să continue mult timp după acest concert.”

Programul serii reunește Concertul pentru pian nr. 1 de Ludwig van Beethoven, cinci piese din Songbook-ul lui George Gershwin și Concertul pentru pian în Fa al compozitorului american.

„Viena x Gershwin” are loc sâmbătă, 28 noiembrie 2026, de la ora 19:00, la Sala Radio din București. Concertul este realizat de Asociația Blauer Mozart, cu BCR ca sponsor principal. Parteneri media ai evenimentului sunt Radio România Muzical, Vorbitorincii, CursDeGuvernare, The Woman, Munteanu Recomandă și Orange Jazz Radio.

Biletele au prețuri între 120 și 140 de lei și sunt disponibile pe Bilete.ro.

***

Despre Wiener KammerOrchester:

Fondată în 1946, Wiener KammerOrchester are în centrul repertoriului său muzica lui Haydn, Mozart, Beethoven și Schubert. În cei 80 de ani de existență, orchestra a dus acest repertoriu pe scene din Europa, Asia și America. Wiener KammerOrchester revine la București după aparițiile de la Festivalul Enescu din 2009 și 2021.

Despre Ioan-Dragoș Dimitriu:

Este pianist și fondator de proiecte culturale, cu studii la Universitatea de Muzică și Arte Dramatice din Viena, oraș în care a înființat o orchestră de tineret alături de care a urcat pe scenele Musikverein și Wiener Konzerthaus. Este director de dezvoltare și inovare al festivalului SoNoRo, director artistic al festivalului Sound District Floreasca și președintele Asociației Blauer Mozart.

***