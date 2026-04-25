Washingtonul analizează un plan de a transforma Siria într-un coridor energetic major, prin conectarea conductelor sale la Turcia și Europa

În contextul unor schimbări geopolitice majore după închiderea Strâmtorii Hormuz, un document atribuit lui Tom Barrack, emisarul SUA pentru Siria, prezintă o propunere ambițioasă de repoziționare a Siriei ca nod-cheie de tranzit pentru fluxurile globale de energie, potrivit Euronews.

Planul nu se concentrează pe transportul rutier, ci pe revitalizarea și extinderea unei rețele vaste de conducte existente și propuse, care să lege câmpurile energetice din Golf și Irak de porturile mediteraneene și, în final, de piețele europene.

La forumul de diplomație de la Antalya, din Turcia, în această săptămână, președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa, fost comandant rebel până de curând, a declarat că, datorită poziției sale strategice, țara dorește să devină o rută alternativă pentru transportul de energie și mărfuri.

Liderul sirian a afirmat că țara sa intenționează să devină un coridor sigur pentru principalele rute dintre Est și Vest, cu acces la Marea Mediterană, conectând Golful de Turcia și prin Iordania.

Rețeaua de conducte

Un document obținut de site-ul Al-Majalla, aparținând SRMG, sugerează că termenul „pod terestru”, utilizat de Barrack, se referă în mod specific la coridoare de conducte subterane menite să ofere o alternativă la rutele maritime vulnerabile.

Printre proiectele propuse sau aflate în derulare se numără relansarea conductei petroliere Kirkuk–Baniyas (foto), care leagă Irakul de Mediterană prin Siria, estimată la 4,5 miliarde de dolari (3,8 miliarde de euro), precum și conducta de gaze Qatar–Turcia, o inițiativă strategică destinată transportului gazelor din câmpul North Field din Qatar prin Iordania și Siria către Turcia și mai departe spre Europa.

Planul prevede și extinderea infrastructurii existente, inclusiv a conductei de gaze Azerbaidjan–Kilis–Aleppo, intrată în funcțiune în august 2025, precum și extinderea conductei arabe de gaze din Egipt prin Siria până în Turcia.

În paralel cu aceste proiecte transfrontaliere, sunt în curs eforturi de reabilitare a peste 1.000 de kilometri de infrastructură internă în nord-estul Siriei, precum și de construire a unor noi rute de export.

Documentul susține că riscurile crescute pentru punctele maritime strategice, în special Strâmtoarea Hormuz, determină interesul pentru alternative terestre.

Barrack este citat afirmând că, atunci când rutele maritime sunt „transformate în arme”, lanțurile de aprovizionare sigure pe uscat devin o necesitate strategică, „indiferent de cost, care poate depăși calculele economiilor de piață”.

Scepticism privind fezabilitatea

Sarkis Kassarjian, jurnalist specializat pe Turcia și Orientul Mijlociu, a respins propunerea, considerând-o o reluare a unor idei mai vechi. El a declarat pentru Euronews că conceptul „nu este nou”, amintind că planurile de transformare a Siriei într-o rută de tranzit energetic datează încă din anii 2000.

Kassarjian susține că Siria nu dispune de infrastructura, stabilitatea și avantajele geografice ale unor alternative precum porturile de la Marea Roșie ale Arabiei Saudite, porturile mediteraneene israeliene sau coridoarele energetice turcești.

„Aceste țări au infrastructura, porturile și facilitățile care le fac mai potrivite pentru astfel de proiecte decât Damascul”, a spus el.

De asemenea, el a pus sub semnul întrebării condițiile de securitate și guvernanță necesare pentru susținerea unor astfel de infrastructuri, descriindu-le drept obstacole majore.

Posibil din punct de vedere tehnic, dar dificil

Inginerul sirian Ghassan al-Rai, expert în sectorul petrolier, a oferit la rândul său o evaluare mai rezervată, afirmând că proiectul este posibil din punct de vedere tehnic, dar depinde de trei factori: finanțarea, securitatea și acordurile politice.

El a precizat că o mare parte din infrastructura de bază a conductelor există încă, inclusiv foste stații de pompare și segmente de rute de export utilizate înainte de 2011. Conductele, fiind în general îngropate, pot fi în principiu reparate sau extinse prin metode inginerești existente, a explicat acesta. Al-Rai a adăugat că mai multe conducte și stații suplimentare de pompare ar putea crește semnificativ capacitatea de transport.

În ceea ce privește volumul, el a menționat că o singură conductă poate transporta aproximativ un milion de barili pe zi, în timp ce centrele petroliere din Golf exportă în jur de 20 de milioane de barili zilnic.

Totuși, expertul a recunoscut existența unor constrângeri majore, inclusiv deficitul de forță de muncă calificată, după ani de conflict în care mulți ingineri au părăsit țara.

„Ne lipsește expertiza astăzi în Siria. Majoritatea profesioniștilor tineri, aș spune aproximativ 80% dintre cei care lucrau cu noi, sunt acum în Abu Dhabi și Arabia Saudită. Au plecat, pentru că nu a existat muncă în Siria timp de 10 sau 12 ani”, a declarat el.

