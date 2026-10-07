Wall Street revine la maxime istorice – S&P 500 a trecut în premieră de 7.800 de puncte, susținut de acțiunile AI și temperarea prețului la petrol

Indicii bursieri de pe Wall Street au crescut marți la noi maxime istorice, indicele de referință S&P 500 încheind ședința la un nou record pentru prima dată de la jumătatea lunii august. Prelungirea raliului bursier de săptămâna trecută, entuziasmul legat de inteligența artificială și prețurile mai temperate ale petrolului au ajutat piețele să treacă peste turbulențele de pe piața titlurilor de stat americane, scrie Investing.com.

S&P 500 a crescut cu 0,6%, până la 7.820,85 puncte, închizând pentru prima dată peste pragul de 7.800 de puncte. Indicele Nasdaq Composite, dominat de companiile din tehnologie, a încheiat și el la un nivel record, cu un avans de 0,5%, până la 27.599,79 puncte. Dow Jones Industrial Average a urcat cu 0,5%, până la 51.521,22 puncte.

„Piața de acțiuni a fost susținută în mare măsură de entuziasmul pentru atingerea unor noi maxime istorice, ajutată de retragerea prețurilor petrolului și de revenirea pieței obligațiunilor americane. Cu excepția companiilor din zona memoriilor și stocării de date, investitorii urmăresc din nou aproape toate segmentele tranzacțiilor legate de AI”, a declarat Michael O’Rourke, strateg-șef de piață la Jones Trading, pentru Investing.com.

Wall Street rămâne puternic, piața bull se apropie de aniversarea a patru ani

După un septembrie modest, acțiunile au revenit puternic la începutul acestei luni. Sentimentul investitorilor a rezistat mai multor factori negativi, de la vânzarea masivă de titluri de stat americane până la incertitudinile geopolitice, fiind susținut de revenirea tranzacțiilor legate de inteligența artificială și de rezultate financiare solide.

S&P 500 a crescut în fiecare ședință de tranzacționare din octombrie de până acum, o serie care l-a readus la niveluri record. Cel mai recent raliu a început după publicarea, vineri, a raportului privind ocuparea forței de muncă, care a arătat că numărul locurilor de muncă create în SUA a fost mai slab decât se anticipase în septembrie, determinând investitorii să reducă puternic așteptările privind o înăsprire iminentă a politicii monetare de către Rezerva Federală.

În plus, scăderea prețurilor petrolului a contribuit la calmarea, într-o anumită măsură, a temerilor legate de persistența inflației alimentate de energie, sporind pariurile că Fed va evita o majorare a dobânzii în această lună, înainte de a crește costurile de împrumut în decembrie.

Luna aceasta marchează și al patrulea an al pieței bull de pe Wall Street, începută în 2022. Potrivit lui Ryan Detrick, strateg-șef de piață la Carson Group, aceasta este a opta cea mai lungă piață bull de după Al Doilea Război Mondial, cu un avans de 118%. Randamentul reprezintă al treilea cel mai bun început din istorie pentru o piață bull.

Raliul se bazează tot mai mult pe acțiunile giganților tech. Urmează sezonul raportărilor pentru T3

Deși acțiunile americane au revenit la niveluri record, analiștii au atras atenția că avansul a fost dezechilibrat și s-a bazat în mare măsură pe performanța superioară a companiilor din grupul „Magnificent Seven” și a altor giganți tehnologici.

„Ultimele două luni pot fi descrise doar ca o fază de epuizare macroeconomică pentru investitori – de la o nouă creștere a prețurilor carburanților, la randamente care continuă să depășească maxime nemaiîntâlnite de mai multe decenii și până la un raport dezamăgitor privind locurile de muncă în septembrie”, a declarat Kevin Gordon, șeful departamentului de cercetare și strategie macro la Schwab Center for Financial Research.

„Acest stres s-a reflectat în deteriorări semnificative ale segmentelor ciclice ale pieței de acțiuni, care au trecut prin corecții puternice, în timp ce mega-cap-urile din AI au avut performanțe superioare. Această dinamică a făcut ca piața să arate ca o rață care se zbate: mega-cap-urile au ajutat S&P 500, ponderat în funcție de capitalizare, să păstreze o aparență de calm la suprafață, în timp ce scăderea maximă a unei acțiuni medii din indice de la începutul lunii august a fost de 14%”, a observat el.

„Trecerea către sezonul raportărilor financiare ar putea ajuta la disiparea unei părți din tensiunile generate de factorii macroeconomici, dar probabil avem nevoie și de o reducere a volatilității obligațiunilor și petrolului”, a adăugat Gordon.

Vânzările de obligațiuni se mai domolesc

Wall Street a fost ajutată marți și de oprirea scăderii puternice de pe piața obligațiunilor americane. Randamentul titlurilor de Trezorerie pe 10 ani a coborât cu 3,7 puncte de bază, la 5,276%, în timp ce randamentul obligațiunilor pe 30 de ani a scăzut cu aproape un punct de bază, la 5,655%. Ambele au atins recent maxime care nu au mai fost înregistrate de la începutul anului 2002.

Temerile privind un șoc inflaționist provocat de petrol, îngrijorările legate de volumul uriaș de datorie emis de companii pentru finanțarea dezvoltării infrastructurii de inteligență artificială, politicile restrictive ale băncilor centrale și creșterea puternică a datoriei publice au contribuit la vânzarea masivă de obligațiuni. Presiunile de vânzare s-au extins și pe piețele globale de instrumente cu venit fix, iar turbulențele din Franța au amplificat suplimentar neliniștea.

„Randamentele au devenit în ultima perioadă un punct de presiune deosebit de puternic, mai ales în condițiile în care indicele MOVE a înregistrat fluctuații mai mari decât cele observate în perioada «Liberation Day». Acest lucru arată că schimbarea randamentelor – mai degrabă decât nivelul lor – este un factor mai important pentru piața de acțiuni”, a spus Gordon, referindu-se la ICE BofA MOVE Index, care măsoară volatilitatea pieței de venit fix și este uneori numit „VIX-ul obligațiunilor”.

„Orice reducere a volatilității dobânzilor, însoțită de rezultate financiare liniștitoare, poate susține de aici înainte piața de acțiuni”, a adăugat el.

Cel mai recent sezon de raportări financiare trimestriale din SUA va începe săptămâna viitoare, cu rezultate publicate de mari bănci precum JPMorgan și Bank of America.

Petrolul revine pe creștere, dar rămâne la 100$/baril. Exporturile de țiței din Golf au depășit nivelul pre-război pentru jumătate din septembrie

În ceea ce privește geopolitica, prețurile petrolului și-au inversat evoluția și au crescut ușor, contractele futures pentru țițeiul Brent, referința globală, avansând cu 1%, până la 101,7 dolari pe baril.

Revenirea fluxurilor de țiței din Orientul Mijlociu și demersurile G7 pentru eliberarea rezervelor de urgență au fost contrabalansate de atacurile asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz și de temerile privind aprovizionarea, legate de luptele dintre rebelii Houthi susținuți de Iran și guvernul yemenit sprijinit de Arabia Saudită.

Exportatorii de petrol din Golf au reușit să depășească nivelurile de dinaintea războiului pentru aproximativ jumătate din luna septembrie, potrivit datelor privind transportul maritim citate de Reuters. Datele Kpler au arătat că media mobilă pe șapte zile a exporturilor de țiței din regiune se situa la 18,3 milioane de barili pe zi la 30 septembrie, volumele depășind nivelurile anterioare începerii războiului cu Iranul, la sfârșitul lunii februarie, timp de 14 zile în cursul lunii trecute.

Temerile privind oferta s-au redus într-o anumită măsură și după ce țările G7 au convenit să elibereze 100 de milioane de barili de motorină și țiței din rezervele de urgență și să evite restricțiile asupra exporturilor de energie, ca răspuns la presiunile exercitate de președintele Donald Trump.

Cu toate acestea, chiar dacă fluxurile s-au îmbunătățit, traderii așteaptă un semn privind un progres diplomatic între SUA și Iran.

Teheranul și-a intensificat, de asemenea, în ultimele zile atacurile asupra navelor care tranzitează această rută maritimă esențială, United Kingdom Maritime Trade Operations raportând nouă incidente în această lună. Numărul reprezintă deja jumătate din totalul incidentelor raportate în septembrie în Strâmtoarea Ormuz și Golful Persic.

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