Wall Street, raliu puternic după victoria categorică a democraților: Dow Jones, cea mai mare creștere din ultimele 19 luni, acțiunile din apărare și AI scad

Wall Street a încheiat ședința de miercuri cu creșteri puternice, după ce democrații au câștigat controlul ambelor camere ale Congresului în alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial. Investitorii au trecut în plan secund eventualele consecințe asupra politicilor publice și au salutat eliminarea unei surse majore de incertitudine pentru piețe, potrivit Investing.com.

Indicele de referință S&P 500 a crescut cu 1,6%, până la 7.689,58 puncte, în timp ce indicele sectorului tehnologic Nasdaq Composite a avansat cu 1,4%, până la 25.736,51 puncte. În același timp, indicele Dow Jones Industrial Average a urcat cu 3%, încheind ședința la 53.357,19 puncte și înregistrând cea mai mare creștere zilnică din ultimele 19 luni, respectiv de la ședința din 9 aprilie 2025 (vezi grafic mai jos).

Analiștii au opinat că piețele și investitorii s-au mulțumit cu trecerea unui eveniment cu risc major, în contextul în care și președintele SUA Donald Trump a recunoscut victoria detașată a democraților și a dat de înțeles că e dispus să lucreze cu ei pe politicile publice de interes pentru America.

„Una dintre cele mai cunoscute expresii de pe Wall Street este «piețele urăsc incertitudinea». Până în această dimineață, piețele erau oarecum îngrijorate de rezultatul alegerilor de la jumătatea mandatului. Cred că mai ales de posibilitatea contestării rezultatelor. Victoria categorică a democraților pune capăt incertitudinii, iar, istoric, piețele au evoluat rezonabil de bine după alegerile de la jumătatea mandatului, indiferent de partidul care a câștigat”, a declarat Peter Tuz, președintele Chase Investment Counsel, pentru Investing.com.

„Cel mai evident efect al alegerilor va fi schimbarea priorităților guvernului federal – poate o creștere ceva mai redusă a cheltuielilor pentru apărare și poate o intervenție mai mare a guvernului în sectoarele sănătății și energiei. Aceasta ar fi prima mea evaluare privind schimbarea priorităților. De asemenea, cred că va exista o mișcare în direcția creșterii taxelor pentru finanțarea unor noi inițiative guvernamentale. Dar, în general, cred că piețele reflectă în această dimineață un sentiment general de ușurare”, a adăugat acesta.

Democrații obțin o victorie categorică

Datele Associated Press arată că democrații și-au asigurat majoritatea atât în Senat, cât și în Camera Reprezentanților, chiar dacă unele voturi mai trebuie încă numărate.

În Senatul cu 100 de locuri, democrații au câștigat 54 de mandate, iar rezultatele din două curse nu fuseseră încă stabilite, potrivit proiecțiilor AP. Democrații au obținut, de asemenea, cel puțin până joi dimineață, 240 de locuri în Camera Reprezentanților, depășind pragul de 218 mandate necesar pentru majoritate.

De notat că Trump își va păstra dreptul de veto asupra proiectelor de lege, fără ca democrații să dispună de majoritatea necesară pentru a-l depăși, ceea ce prefațează anumite tensiuni politice puternice în următorii 2 ani de mandat prezidențial.

Trump a declarat pentru The New York Times că este dispus să accepte rezultatele alegerilor și că singurul motiv pentru performanța slabă a Partidului Republican a fost faptul că numele său nu s-a aflat pe buletinul de vot.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a afirmat într-o postare pe rețelele sociale că pierderile republicanilor au fost cauzate de războiul din Iran.

„Motivul pentru care am pierdut este războiul. Președintele însuși a spus asta aseară. Dacă vreți să susțineți că a meritat, că pierderea Senatului pentru următorii șase ani a meritat, atunci susțineți acest lucru. Argumentați că a fost un cost care merita plătit. Fie că sunteți de acord sau nu, aceasta este cel puțin o poziție onestă”, a spus Vance.

Deși creșterea de miercuri de pe Wall Street a fost una generalizată, unele mișcări ale pieței au fost legate direct de rezultatele alegerilor.

În mod special, acțiunile operatorilor de centre de date și ale companiilor care furnizează infrastructură pentru inteligența artificială au scăzut, pe fondul așteptărilor că democrații ar putea impune reglementări mai stricte industriei AI și ar putea încetini dezvoltarea rapidă a acestei tehnologii.

Inteligența artificială, în special riscul pierderii unor locuri de muncă și dezvoltarea masivă a centrelor de date, fusese considerată o altă problemă importantă pentru alegători înaintea scrutinului.

Deși orice modificare legislativă imediată privind reglementarea AI și a sectorului tehnologic ar putea fi blocată politic, în condițiile în care Casa Albă rămâne republicană, perspectiva unui control federal și local mai strict asupra construirii centrelor de date a crescut.

Pentru acțiunile americane, tranzacțiile bazate pe expansiunea AI se aflau deja sub presiune înaintea alegerilor, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind volumele uriașe de datorie emise de companii pentru finanțarea infrastructurii de inteligență artificială.

Piețele au înregistrat, istoric, rezultate bune după alegerile intermediare

„Alegerile de la jumătatea mandatului vin la momentul perfect pentru a salva piața bursieră de episodul său de volatilitate provocat de AI. Din punct de vedere istoric, acțiunile au avut tendința de a crește după alegerile intermediare, indiferent de rezultat, pe măsură ce dispariția incertitudinii oferă piețelor un sentiment de ușurare. Un guvern divizat este, de asemenea, o veste bine primită de investitorii în acțiuni, deoarece reduce riscul unor schimbări de politică ce ar putea genera incertitudine suplimentară”, a declarat Justin Buell, director de investiții la Continuity Group.

„Deși un «val albastru» ar putea genera volatilitate în anumite sectoare, precum tehnologia și AI, având în vedere opoziția publică tot mai mare față de extinderea centrelor de date, credem că piețele pot continua să avanseze indiferent de rezultat, întrucât investitorii salută reducerea incertitudinii”, a adăugat el.

„Piața bursieră este pe cale să intre în perioada sa sezonieră de forță. Lunile noiembrie și decembrie tind să fie luni bune, iar această evoluție ar putea fi amplificată de reducerea incertitudinii după alegerile de la jumătatea mandatului”, a mai spus Buell.

În alte sectoare, acțiunile RTX, Northrop Grumman și Lockheed Martin au scăzut între 2,6% și 7%, pe fondul așteptărilor că democrații ar putea încerca să limiteze creșterea cheltuielilor pentru apărare promovate de Trump.

În schimb, acțiunile companiilor din domeniul energiei solare și al energiei curate, precum Enphase Energy și First Solar, au crescut cu 3,7%, respectiv 4,6%, pe fondul creșterii perspectivelor privind un eventual sprijin federal pentru acest sector.

În același timp, acțiunile producătorilor de semiconductori au scăzut, indicele Philadelphia Semiconductor pierzând 3,1%. Scăderile au avut loc în pofida rezultatelor trimestriale și perspectivelor solide prezentate de AMD. Acțiunile producătorului de cipuri au închis în creștere cu 1%, după ce avansaseră cu peste 7% înaintea deschiderii pieței.

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