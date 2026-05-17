Wall Street – Listările SpaceX, OpenAI și Anthropic vor stabili noi recorduri în materie de IPO

Wall Street se pregătește pentru o serie de listări fără precedent, trei giganți SpaceX, OpenAI și Anthropic urmând să declanșeze în lunile următoare ofertele publice inițiale care ar putea cumula peste 200 de miliarde de dolari, mult peste orice alte recorduri anterioare, scrie AFP.

Probabil în iunie, va fi IPO al SpaceX, companie deținută de Elon Musk. Se așteaptă să urmeze rivalii inteligenței artificiale OpenAI și Anthropic. Trioul de mega-listări, fiecare având evaluări de aproximativ 1 trilion de dolari sau mai mult, constituie o perioadă amețitoare pentru riscuri și profituri imense.

SpaceX vizează o ofertă publică inițială care ar aduna până la 80 de miliarde de dolari, aproximativ dublul fondurilor generate de toate IPO-urile din 2025.

OpenAI și Anthropic vizează IPO-uri care ar strânge câte 60 de miliarde de dolari, de asemenea, cifre uriașe în comparație cu sumele obișnuite.

„Ne aflăm într-o perioadă fără precedent”, a declarat Emily Zheng, analist la PitchBook, o platformă de cercetare specializată în capital privat. „Și această concentrare este mai extremă ca niciodată.” Cei trei sunt pregătiți să intre pe piețele publice, deoarece războiul din Orientul Mijlociu amplifică presiunile inflaționiste și tulbură peisajul geopolitic.

Dar nu se așteaptă ca acest factor să împiedice listarea SpaceX, OpenAI și Anthropic. „Aceste trei companii sunt oarecum unice”, a declarat Jay Ritter, specialist în IPO-uri la Universitatea din Florida.

Mark Roberts, partener manager la Blueshirt Group, se așteaptă, de asemenea, ca ofertele să fie mult suprasubscrise. „Există suficient capital pentru a cumpăra cu entuziasm aceste trei companii dacă prețul lor este corect”, a spus Roberts.

Nasdaq, unde se va tranzacționa SpaceX, a anunțat la începutul acestei primăveri că va accelera termenul pentru includerea unor astfel de mega-listări în principalul său indice de referință.

Se așteaptă ca această decizie să determine achiziții suplimentare de acțiuni SpaceX de la fonduri de investiții construite în jurul indicelui.

Printre administratorii de portofoliu pentru fonduri mai mari, SpaceX „este probabil considerată o acțiune obligatorie”, a spus Roberts.

În așteptarea listărilor, a existat o activitate intensă pe piețele secundare, unde investitorii cumpără titluri nelistate, împingând valoarea de piață estimată a Anthropic la peste 1 trilion de dolari.

Atât OpenAI, cât și Anthropic au avertizat investitorii cu privire la acțiunile neautorizate vândute de companii. Odată ce vor începe să se tranzacționeze pe piețele publice, performanța lor va servi drept indicator al apetitului pieței pentru oferte suplimentare, în special pe piața IA.

„Dacă aceste companii se descurcă cu adevărat bine – în special cele din domeniul IA, precum OpenAI și Anthropic – ar fi o confirmare a acestor evaluări cu adevărat masive pe piața privată”, a spus Zheng.

„Dar ar putea fi adevărat și opusul”, a adăugat ea. „Dacă companiile nu au performanțe bune, investitorii ar putea concluziona că sunt supraevaluate.”

Unii investitori care au susținut cele trei mari companii pe piețele private sunt pregătiți să își retragă sumele investite, poziționându-se pentru posibila următoare rundă de companii tehnologice.

O performanță slabă a noilor intrați ar putea afecta evaluările acestor administratori de fonduri private, a spus Zheng.

Prin listarea la bursă, companiile se vor supune, de asemenea, unei examinări mai atente din partea investitorilor.

Piața va fi „concentrată îndeaproape pe performanța acestor acțiuni dintr-o perspectivă operațională”, a spus Roberts. „Așadar, nu își pot rata estimările de profit”.

Ritter a prezis că toate cele trei companii ar putea înregistra volatilitate ridicată.

„Vor exista creșteri mari și scăderi mari, pentru că nimeni nu știe ce se va întâmpla în viitorul”, a spus el. „Deținerea acestor acțiuni nu este pentru cei slabi de inimă”.

