Wall Street, la noi recorduri: Nasdaq închide la un nou maxim istoric, grație revenirii acțiunilor AI. Petrolul a coborât sub 100 de dolari, presiunea din dobânzi se temperează

Indicele bursier Nasdaq Composite a închis luni la un nou maxim istoric, după ce investitorii au revenit puternic pe acțiunile asociate inteligenței artificiale, în timp ce scăderea prețului petrolului a susținut apetitul pentru risc.

Indicele dominat de companiile de tehnologie a avansat luni, în prima ședință a săptămânii, cu +2,3%, până la 27.122,09 puncte, marcând primul record de închidere din 2 iunie. Indicele Dow Jones Industrial Average a câștigat +0,7%, până la 52.050,26 puncte, în timp ce indicele de referință de pe Wall Street, S&P 500, a crescut la rândul său cu +1,5%, la 7.765,83 puncte, la mai puțin de un procent distanță de un nou maxim istoric.

Petrolul a scăzut sub 100$/baril

Evoluția pozitivă a venit pe fondul unui context favorabil pe toate bursele internaționale, caracterizat de scăderea prețului petrolului Brent sub 100 de dolari/barilul și calmării tendinței de creștere a dobânzilor suverane pe piețele dezvoltate, după ședința Fed de săptămâna trecută, în care banca centrală americană a decis majorarea dobânzilor cu 25 de puncte de bază.

Revenirea a fost condusă de companiile din zona AI și semiconductori, după o săptămână în care piețele au digerat simultan îngrijorările privind siguranța inteligenței artificiale, perturbările de pe piața petrolului și prima majorare de dobândă a Rezervei Federale din ultimii peste trei ani.

Atenția investitorilor se mută acum către vizita președintelui chinez Xi Jinping la Washington, unde este programat joi summitul cu Donald Trump. Discuțiile dintre cei doi lideri sunt așteptate să includă comerțul, tarifele, inteligența artificială și accesul la minerale critice, teme cu impact direct asupra marilor companii americane de tehnologie.

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