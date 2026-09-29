VW și chinezii de la Gotion – investiții de 3,7 mld. $ în 3 proiecte de baterii – în Spania, Slovacia și Maroc



Grupul Volkswagen și producătorul chinez de baterii Gotion High-Tech au anunțat luni un plan de a investi împreună aproximativ 3,22 miliarde de euro (3,67 miliarde de dolari) în trei societăți mixte de producție a bateriilor cu litiu-fier-fosfat (LFP) în Spania, Slovacia și Maroc, aceasta fiind cea mai ambițioasă inițiativă europeană în domeniul bateriilor LFP de până acum.

Acordul, care necesită încă aprobări din partea autorităților de reglementare, precum și avizul acționarilor, ar oferi Europei prima sa capacitate de producție la scară largă de celule LFP, într-un moment în care proiectele concurente din domeniul bateriilor de pe continent au stagnat sau au eșuat.

Potrivit publicației germane „Manager Magazin”, companiile nu au semnat încă acordul de investiții. Consiliul de administrație al Gotion a aprobat propunerea luni, însă votul acționarilor și autorizațiile de reglementare din China și Europa nu au fost încă obținute. Se preconizează că producția de celule la Valencia va începe în 2027.

Acordul – investiții în Spania, Slovacia și Maroc

Conform acordului, Gotion va investi aproximativ 1,1 miliarde de euro pentru a achiziționa o participație de 49% în gigafabrica PowerCo aflată în construcție lângă Valencia, Spania, în timp ce PowerCo, filiala Volkswagen specializată în baterii, își păstrează controlul majoritar, cu 51%.

Unitatea de la Valencia este cea mai mare dintre cele trei proiecte, cu o investiție planificată de 2,26 miliarde de euro și o capacitate anuală de producție a celulelor de 29,1 GWh. PowerCo menționase anterior o capacitate de 40 GWh pentru această fabrică; nu este încă clar dacă cifra mai mică reflectă o lansare etapizată.

În Slovacia, fabrica de celule a Gotion din Šurany va deveni o societate mixtă în care Gotion va deține 51%, iar PowerCo 49%, având ca obiectiv o capacitate anuală de 8,4 GWh, cu o investiție de aproximativ 480 de milioane de euro. O a treia întreprindere comună, situată în Kenitra, Maroc, va produce material catodic LFP, cu o investiție planificată de 480 de milioane de euro pentru o producție anuală de 100.000 de tone metrice. Împreună, fabricile din Spania și Slovacia ar produce 37,5 GWh pe an.

Asocierea în participațiune din Kenitra, Maroc, intenționează să înființeze o nouă unitate de producție destinată fabricării materialului catodic pentru bateriile LFP. Unitatea are ca scop diversificarea surselor de aprovizionare cu materiale active catodice esențiale, sporirea securității aprovizionării și extinderea lanțului valoric regional. Gotion va deține o participație de 51% și va fi acționarul majoritar al asocierii în participațiune. PowerCo și Gotion vor administra împreună asocierea în participațiune.

Într-o tranzacție separată, Volkswagen a convenit să vândă o participație de 5,3% la Gotion pentru aproximativ 2,317 miliarde de yuani (345 de milioane de dolari) către ceea ce documentele oficiale indică a fi un cumpărător de stat din Hefei. Volkswagen a declarat că va rămâne un investitor strategic, iar vânzarea nu va reduce drepturile de vot pe care le exercită.

Deficit european în domeniul bateriilor

Parteneriatul survine într-un moment în care Europa se confruntă cu un deficit tot mai mare în producția de baterii. Northvolt, în care Volkswagen deținea o participație de 20%, a depus cererea de faliment în martie 2025. ACC, joint-venture-ul dintre Stellantis, Mercedes-Benz și Saft, a renunțat la planurile de construire a unor fabrici în Germania și Italia.

Se pare că gigafabrica CATL din Ungaria înregistrează o întârziere considerabilă față de termenul prevăzut, relatează Reuters.

Bateriile LFP, care utilizează materiale mai ieftine și mai abundente decât alternativele pe bază de nichel, reprezintă deja mai mult de jumătate din piața globală a celulelor de baterii.

Cota de piață europeană a bateriilor LFP ar putea crește de la aproximativ 10% în prezent la între 40% și 60% până în 2030, conform Volkswagen.

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