VW pregătește înghețarea salariilor până în 2030, la nivel global

Volkswagen a solicitat managerilor săi de resurse umane din întreaga lume să planifice „creșteri salariale zero până în 2030”, au declarat luni reprezentanți ai angajaților producătorului auto german.

Această măsură ar menține salariile la nivelurile actuale stabilite prin contractele colective de muncă și ar opri orice majorare salarială pentru cei aproximativ 660.000 de angajați ai grupului, potrivit Reuters, citat de MarketScreener.

IG Metall, sindicatul german al lucrătorilor din industria metalurgică, a citat o notificare pe care Consiliul de întreprindere european și global al VW a publicat-o pentru personal pe intranetul companiei.

Notificarea confirmă o știre anterioară a publicației Süddeutsche Zeitung.

Pierdere de cel puțin 10% până la sfârșitul deceniului

Consiliul de întreprindere a precizat că instrucțiunea se aplică de la începutul lunii octombrie. De asemenea, acesta a menționat că această măsură se îndepărtează de practica anterioară a VW de a include în bugetele de personal compensații pentru inflație și marjă pentru majorări salariale negociate.

Dacă această politică se menține, angajații ar putea pierde aproximativ 10% sau mai mult din puterea de cumpărare până la sfârșitul deceniului.

Süddeutsche Zeitung a afirmat că documentele interne destinate conducerii superioare internaționale descriu o „realiniere” a negocierilor colective care va intra în vigoare în al patrulea trimestru. Planul include, de asemenea, reduceri ale remunerației variabile, ale plăților speciale, ale beneficiilor și ale numărului de posturi. Se pare că liniile directoare permit ca termenii să varieze în funcție de marcă și regiune, dar se așteaptă ca fiecare unitate să vină cu o contribuție „adecvată” la obiectivele de economisire.

Volkswagen nu a confirmat existența acestor documente. „Nu comentăm astfel de speculații”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei, adăugând că subiectele de negociere ar trebui discutate mai întâi la nivel intern, în cadrul negocierilor.

Sindicatele anunță acțiuni ample împotriva acestei măsuri

Consiliul de întreprindere a calificat abordarea conducerii drept „absurdă”, iar punerea sa în aplicare drept „destul de nerealistă”, afirmând că se așteaptă la o rezistență puternică.

„La Volkswagen, evoluția salarială se decide la masa negocierilor, nu prin decret din sala consiliului de administrație”, a declarat un purtător de cuvânt al IG Metall.

Sindicatul solicită o majorare salarială de 5%, în contextul pregătirii negocierilor privind contractul colectiv intern al VW și acordul sectorial pentru industria metalurgică și electrică, care include Audi, MAN și Porsche, negocieri ce vor începe la sfârșitul lunii noiembrie.

Contextul noii decizii – „Future Plan 2030”

Reamintim că există deja un „Future Plan 2030”, aprobat de consiliul de supraveghere la începutul lunii septembrie, care stabilește cadrul pentru noile reduceri de personal.

Acesta prevede eliminarea a încă aproximativ 50.000 de locuri de muncă la nivelul întregului grup, inclusiv un sfert din posturile de conducere.

VW își propune să atingă o marjă operațională de 8% până la 10% până în 2030.

De asemenea, compania intenționează să investească 135 de miliarde de euro în perioada 2027-2031. Ca motive pentru această strategie, compania invocă concurența din China, evoluția cererii și schimbările tehnologice.

În luna august, directorul general Oliver Blume a descris situația angajaților ca fiind „mai mult decât critică”. O marjă operațională de 3,8% nu a fost suficientă pentru a genera fonduri adecvate pentru tehnologii, produse și unități de producție.

La momentul respectiv, șefa sindicatului IG Metall, Christiane Benner, califica obiectivul privind marja ca fiind o „fantezie”.

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