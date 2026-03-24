VW, BMW și Mercedes au pierdut 6 mld. dolari din cauza tarifelor SUA. Exporturile SUA către UE ar putea deveni monedă de negociere

Producătorii auto europeni au pierdut miliarde de euro din cauza taxelor de import impuse de SUA anul trecut, unele companii avertizând că este posibil să nu mai obțină profit din anumite modele exportate în Statele Unite, solicitând președintelui Trump măsuri de relaxare, potrivit Automotive News Europe.

Puțini producători auto europeni au fost dispuși să arate investitorilor costurile complete ale acestor taxe asupra afacerilor lor, ceea ce face dificilă evaluarea impactului total, notează publicația.

Costul vizibil pentru producătorii auto europeni a fost probabil de peste 6 miliarde de dolari în 2025, potrivit documentelor financiare, declarațiilor companiilor și estimărilor analiștilor. Această cifră este probabil subestimată, deoarece multe companii nu au cuantificat pe deplin impactul.

Grupul Volkswagen a oferit cea mai clară imagine a amplorii efectelor, afirmând că tarifele impuse în ultimele nouă luni din 2025 au redus profitul cu 2,9 miliarde de euro (3,3 miliarde de dolari). VW exportă vehicule în SUA produse în Europa și în uzinele sale din Mexic. Totalul include 1,2 miliarde de euro la Audi, 700 de milioane la Porsche și 900 de milioane la marca Volkswagen.

Arno Antlitz, directorul financiar al VW, a avertizat că tarifele nu afectează doar profiturile, ci vor genera probabil schimbări structurale de durată pe piață.

„Tarifele sunt aici pentru a rămâne”, a spus el.

Costurile tarifelor ar putea crește anul acesta

BMW și Mercedes-Benz au raportat, de asemenea, presiuni semnificative, dar au fost mai puțin transparente în privința detaliilor.

Directorul financiar al BMW, Walter Mertl, nu a dezvăluit o sumă absolută, dar a spus că tarifele au redus marja EBIT a diviziei auto cu aproximativ 1,5 puncte procentuale în 2025. Philippe Houchois, analist auto la Jefferies, a estimat că acest lucru implică un impact de aproximativ 1,4 miliarde de euro în 2025 și 1,2 miliarde în acest an.

Mercedes-Benz a menționat tarifele ca un obstacol major, dar nu a oferit o cifră separată. Compania a spus că rentabilitatea ajustată a vânzărilor din divizia auto a scăzut la 5,0% în 2025, de la 8,1% în anul precedent, invocând tarifele, fluctuațiile valutare, presiunile de preț și volumele mai mici drept factori principali.

Costurile tarifelor pentru Mercedes sunt „mai puțin clare”, a spus Houchois, menționând că firma avea deja stocuri mari de vehicule în SUA când au fost introduse tarifele. Acum, compania avertizează că aceste costuri ar putea crește anul acesta.

Stellantis și Volvo, puternic afectate

Volvo Cars, producătorul suedez deținut de Zhejiang Geely Holding Group din China, a declarat că tarifele au avut un impact net de aproximativ 1 miliard de coroane suedeze (107 milioane de dolari), după măsuri de compensare.

Volvo a reacționat promițând extinderea producției la fabrica sa din Carolina de Sud și a anunțat că va produce acolo un nou vehicul hibrid până la sfârșitul deceniului.

Stellantis a spus că tarifele americane au costat grupul aproximativ 1,2 miliarde de euro (1,4 miliarde de dolari) în 2025. Compania exportă puține modele Maserati, Alfa Romeo și Fiat în SUA, dar nu exportă mărci europene mari precum Peugeot sau Opel. A fost însă puternic afectată de tarifele aplicate vehiculelor produse în Mexic și Canada pentru export în SUA.

Tarifele forțează schimbări strategice

Stellantis a anunțat în februarie, la prezentarea rezultatelor anuale, că noul acord comercial SUA–UE va înlocui regimul volatil din 2025 cu un sistem mai structurat, dar în continuare costisitor. Acordul, blocat temporar după ce președintele Trump a amenințat că va anexa Groenlanda, este așteptat să fie ratificat în curând de Parlamentul European.

Stellantis estimează că taxa de 15% pentru importurile de vehicule produse în UE va genera un impact suplimentar de aproximativ 1,6 miliarde de euro în 2026, subliniind că barierele comerciale vor continua să afecteze profiturile.

Alți producători, inclusiv Jaguar Land Rover și Aston Martin, au spus că tarifele au afectat cererea, costurile și operațiunile, dar nu au oferit detalii financiare.

Raportarea inegală face dificilă calcularea unui total exact la nivel de industrie. Totuși, datele disponibile indică costuri de ordinul miliardelor de euro, iar cifra reală este probabil mult mai mare, deoarece companiile absorb impactul prin ajustări de preț, reduceri de costuri și schimbări operaționale care nu sunt reflectate complet în rapoarte.

Este clar însă că tarifele nu mai sunt considerate o perturbare temporară. Directorii din industrie le tratează tot mai mult ca pe o caracteristică permanentă, ceea ce forțează schimbări strategice.

Producătorii accelerează localizarea producției în SUA pentru a reduce expunerea, reduc costurile și își ajustează strategiile de preț pentru a proteja marjele.

La VW, răspunsul a inclus un program amplu de reducere a costurilor; la Volvo, strategia „produci unde vinzi” este esențială pentru diminuarea riscurilor.

Exporturile SUA către UE ar putea deveni monedă de negociere

Există încă mai mulți factori care pot influența negocierile comerciale în lunile următoare.

În cadrul noului acord SUA–UE, producătorii auto ar putea exporta în Europa vehicule fabricate în SUA fără taxe. Acest lucru ar putea deveni un avantaj de negociere pentru VW, Stellantis, BMW și Mercedes în încercarea de a obține relaxări pentru importurile din Mexic și Canada.

Conducerea VW a spus că orice decizie privind extinderea capacității de producție în SUA depinde de obținerea unor facilități pentru exporturile din alte țări.

BMW a subliniat recent că este din nou cel mai mare exportator de automobile produse în SUA.

Rezultatul revizuirii acordului USMCA dintre SUA, Canada și Mexic ar putea avea un impact major asupra economiei comerciale, în funcție de eventualele relaxări ale tarifelor pentru vehiculele produse în Mexic. În forma actuală, acestea fac mașinile produse acolo prea scumpe pentru piața americană.

Directorul general al VW, Oliver Blume, a spus recent că tarifele au dat peste cap modelul de producție pentru export.

„Trebuie să verificăm în fiecare caz dacă modelul de afaceri mai funcționează”, a spus el. „În unele cazuri, este posibil să nu mai fie profitabil să exportăm anumite modele în SUA.”

