Șeful Armatei, despre cea mai mare vulnerabilitate a României: „Un atac terestru dinspre Rusia va trece prin Poarta Focșanilor” / „Fiecare cetățean ar trebui să știe să tragă cu arma, pentru a-și apăra familia” / ”Coșmarul României”

Cea mai mare vulnerabilitate pentru securitatea României este Poarta Focșanilor, a afirmat Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, într-un interviu acordat sâmbătă Antena 3.

Un eventual atac terestru al Federației Ruse asupra României ar trece, în mod obligatoriu, prin acest coridor strategic situat între Carpați și Dunăre.

Șeful Armatei a declarat că România trebuie să se concentreze acum pe acoperirea „tuturor vulnerabilităților”. Generalul Gheorghiță Vlad a atras însă atenția că un atac al Rusiei asupra unui stat membru NATO este „puțin probabil”, dar nu poate fi exclus.

Poarta Focșanilor este o vulnerabilitate pentru România „în egală măsură” ca și Suwalki Gap pentru țările baltice, a afirmat generalul Gheorghiță Vlad la Antena 3.

„Geografia dictează direcțiile operative”

„Geografia dictează și direcțiile operative. Dacă are loc un conflict, în termeni clasici și cu acțiune terestră, toate acțiunile se vor duce prin acele coridoare de mobilitate pentru că nu poți să te duci să dai un atac prin Himalaya. Trebuie să folosești terenul în mod efectiv, astfel încât să ajungi în punctul în care îți dorești într-un timp foarte scurt.

Asta este vulnerabilitatea României și trebuie să ne concentrăm pentru acoperirea tuturor vulnerabilităților, pentru că un atac terestru dinspre Federația Rusă, către zona de sud a României, obligatoriu va trece prin Poarta Focșanilor. De asta se tot vorbește de partea Focșanilor”, a spus generalul Gheorghiță Vlad.

Șeful Statului Major al Apărării a spus că în acest moment NATO se află într-un război cognitiv, iar provocările Rusiei sunt „nepermis de dese”.

„Ele nu trebuie. într-o lume democrată, într-o lume care se ghidează după reguli internaționale, aceste lucruri nu ar trebui să se întâmple și sunt incalificabile. Nu trebuie să se întâmple”, a precizat generalul.

Șeful Armatei a adăugat însă că România este pregătită să facă față acestor provocări care iau diverse forme, încălcări ale spațiului aerian, atacuri cibernetici, campanii de manipulare și dezinformare, iar în cazul unor amenințări „pentru deschiderea focului” nu vor exista ezitări.

„Se va deschide focul, este clar”, a spus generalul Gheorghiță.

„Dacă Rusia câștigă în Ucraina, o să avem Rusia la granițele României, ăsta e coșmarul securitar al României”

Șeful Statului Major al Apărării a mai declarat în interviul de la Antena 3 că cel mai mare coșmar de securitate pentru România este Rusia la granițele țării noastre.

Șeful Armatei a declarat că România se confruntă deja cu un „război cognitiv” și că Rusia rămâne „imprevizibilă și periculoasă”, iar provocările sale asupra teritoriilor NATO sunt „nepermis de dese”. Totuși, spune generalul, un conflict direct cu NATO este „puțin probabil”.

Șeful Statului Major a mai spus, în contextul încălcării spațiului aerian al României de către drone rusești, că atunci când va exista o „amenințare pentru deschiderea focului” nu vor exista ezitări și „se va deschide focul”.

Generalul a declarat, de asemenea, că România este „o națiune rezilientă”, a pledat pentru educarea populației în spiritul apărării și a explicat de ce este nevoie de o nouă lege privind pregătirea cetățenilor, fără a reintroduce armata obligatorie.

Toți românii ar trebui să știe să tragă cu arma: „Pentru a-și apăra familia”

Potrivit acestuia, toţi cetăţenii României, indiferent de sex sau de vârstă, ar trebui să aibă cunoştinţe minimale de folosire a armelor.

Acesta a afirmat că Armata Română este pregătită pentru astfel de instruiri ale populației. „Putem derula programe de instruire și pregătire pentru toți cetățenii, fie bărbați, fie femei”, a adăugat șeful Armatei.

Generaul Gheorghiță Vlad a fost întrebat câți români știu în acest moment să tragă cu arma.

„Nu pot să vă dau o cifră exactă. Dar mi-aș dori să avem un sistem ca în Israel sau Elveția, unde fiecare cetățean, indiferent de sex, origine socială sau religie, știe să tragă cu arma și are cunoștințe minime pentru a-și apăra familia”, a spus șeful Statului Major al Apărării.

Întrebat dacă poate face o propunere concretă în acest sens, ca toată lumea să aibă o minimă instruire, șeful Armatei Române a răspuns afirmativ.

„Legea pe care am propus-o este un prim pas. Dar trebuie continuată prin programe de pregătire a tineretului și dezvoltarea capacităților necesare”, a spus generalul Gheorghiță Vlad.

Armata, spune generalul, este pregătită să deruleze programe de instruire civică și militară pentru populație, dacă cadrul legal și resursele bugetare vor fi asigurate.

„Am spus mereu că, dacă avem instrumentul legal și resursa asigurată din bugetul de stat, restul ține doar de organizare – masă, cazare, facilități de instruire. Da, avem această capacitate și putem începe chiar de anul viitor, în funcție de fondurile alocate. Putem derula programe de instruire și pregătire pentru toți cetățenii, fie bărbați, fie femei”, a mai spus Gheorghiță Vlad.

Ce spune despre serviciul militar obligatoriu

Întrebat dacă se va reintroduce serviciul militar obligatoriu, generalul a respins ideea: „Nu în momentul de față. Nici pe departe.”

În schimb, el a spus că proiectul de lege privind pregătirea populației pentru apărare introduce conceptul de serviciu militar în termen voluntar.

„Tinerii ar putea veni timp de patru luni pentru o pregătire militară de bază, ar primi soldă pe perioada instruirii și, la final, un beneficiu echivalent cu trei salarii medii brute pe economie”, a spus șeful Armatei Române.

Ce este Poarta Focșanilor

Poarta Focșanilor este o rută istorică folosită de armatele care veneau din est. Este o structură teritorială cheie cu rol de coridor de mobilitate în ambele sensuri, aflată la marginea de sud a Zonei de Operații Est. Pentru că terenul este la joasă altitudine, este prielnic tancurilor și favorizează războiul de manevră.

NATO a început să-și actualizeze planurile de apărare pentru a putea răspunde la amenințările rusești, iar hărțile vechi sunt revizuite.

Un grup de specialiști în geografie militară din cadrul Brigăzii de Geniu a Franței, cunoscut sub numele de al 28-lea Grup Geografic (28e GG), s-a deplasat în România pentru a realiza relevamente topografice de mare precizie, necesare actualizării planurilor de apărare ale NATO.

Obiectivul principal: identificarea celor mai vulnerabile rute și pregătirea terenului pentru o posibilă confruntare în estul Europei.

Pe harta digitală creată de militari, relieful României este redat în detaliu, în trei dimensiuni. În centrul atenției se află „Poarta Focșani”, un coridor strategic situat între Carpați și Dunăre.

„Românii numesc această zonă ‘Poarta Focșani’”, explică un colonel francez care a condus un detașament acolo anul trecut. Potrivit militarilor români și aliați, dacă Rusia ar ataca România, prin această zonă ar veni.

