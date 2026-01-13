Vremea rece din China și Europa pune presiune pe pița spot a GNL

Vremea rece din această iarnă în China impulsionează importurile de gaze naturale lichefiate – GNL, crescând prețurile pe piața spot, scrie Bloomberg, adăugând și temperaturile extrem de scăzute din Europa, un alt consumator major de GNL.

Agenția citează prognoza meteo realizată de Centrul European pentru Prognoze pe Termen Mediu care prevede temperaturi cu aproximativ 6°C mai mici decât media multianuală în China în această săptămână, aceasta reflectându-se într-o creștere a importurilor de GNL.

În China s-au înregistrat 12 luni consecutive de scădere a importurilor de GNL între decembrie 2024 și noiembrie 2025, când importurile și-au revenit pe fondul creșterii consumului determinat de sezonul rece. Firma de cercetare a pieței energetice Kpler a comunicat importuri de GNL de 7,17 milioane tone în noiembrie 2025, prognozând o nouă creștere în decembrie. Importurile de GNL din Rusia s-au dublat în noiembrie, ajungând la un nivel record de 1,6 milioane de tone.

În 2024, China a înregistrat o creștere a importurilor de GNL și prin conducte, în dorința de a-și umple depozitele de gaze subterane. Doar în prima jumătate a anului, importurile totale de gaze naturale au înregistrat o creștere anuală de 14,3%, ajungând la 64,65 milioane de tone. După ce s-a grăbit să importe masiv, importurile de gaze naturale au frânat deoarece instalațiile de stocare la capacitate maximă.

Concomitent companiile energetice chineze au crescut considerabil producția internă de gaze naturale, ca parte a eforturilor de a reduce dependența țării de importurile de combustibili. În noiembrie anul trecut, China a produs 22,1 miliarde de metri cubi, ceea ce a reprezentat o creștere anuală de 7,1%, a relatat Kpler, citând date oficiale de producție.

Majorarea a fost determinată de „creșteri mai rapide decât se anticipa ale producției de gaze de șist în bazinul Sichuan”. Pe baza acestor date, firma de analiză energetică se așteaptă ca producția totală a Chinei din 2025 să ajungă la 263 de miliarde de metri cubi, urmând să crească la 278,5 miliarde de metri cubi în acest an, din nou datorită creșterii producției de gaze de șist în bazinele Sichuan și Shanxi. Cu toate acestea, acest lucru s-ar putea să nu fie suficient pentru a satisface vârful de sezon a cererii pentru încălzire.

