Vremea geroasă obligă SUA, cel mai mare exportator de GNL din lume, să importe GNL

Mai multe companii energetice americane au importat gaze naturale lichefiate (GNL) în Statele Unite. Aceste tranzacții neobișnuite au fost determinate de creșterea cererii de energie electrică și încălzire din cauza gerului neobișnuit din această iarnă, care a dus la scumpirea gazelor până la maxime istorice.

Conform datelor LSEG citate de Reuters, BP și Shell au livrat săptămâna trecută în SUA vaze încărcate cu GNL la terminalul lor Atlantic LNG deținut în comun din Trinidad-Tobago. De fapt, conform datelor, cea mai mare parte a GNL-ului care intră în Statele Unite în această perioadă de ger extrem provine din Trinidad-Tobago. Gazul ajunge la terminalele de import pentru regazificare și distribuție, iar unele încărcături au ajuns chiar la două terminale de export – Elba Island și Cove Point – evidențiind situația dificilă a aprovizionării din SUA.

Iarna extrem de severă care a cuprins Statele Unite nu numai că a dus la o creștere a cererii de electricitate și încălzire, dar a perturbat și producția de petrol și gaze. Potrivit Rystad Energy, din cauza viscolelor și temperaturilor mult sub limita înghețului producția internă de gaze a scăzut cu aproximativ 25 miliarde de metri cubi pe zi.

Producția de petrol a avut de suferit și ea, întreruperile fiind estimate doar în zona Permian la 1,5 milioane de barili zilnic, potrivit Energy Aspects. Scăderile totale ale producției de petrol ar fi putut ajunge la 2 milioane de barili zilnic, ceea ce a dus la o creștere a prețurilor petrolului, țițeiul Brent apropiindu-se de 70 de dolari pe baril, iar West Texas Intermediate de 64,11 dolari pe baril. Între timp, prețurile GNL pe piața spot au urcat la un moment dat la 100 de dolari pe milion de unități termice britanice, potrivit Reuters.

Situația neobișnuită a SUA, care trebuie să importe gaze naturale deși este cel mai mare exportator din lume își are explicația și în Legea Jones, de ale cărei prevederi industria este nemulțumită de ani de zile. Legea Jones interzice efectiv comerțul cu GNL între porturile americane, deoarece prevede că toate schimburile comerciale dintre porturile locale trebuie executate folosind nave sub pavilion american. Și nu există nave care transportă GNL sub nivel global.

***